Nouveau Premier ministre, en direct : Dati propose, le PS explose ?

Emmanuel Macron reste inflexible sur sa ligne : un Premier ministre sera nommé lorsque apparaitra une majorité de soutiens à l'Assemblée. De nouvelles options apparaissent, Rachida Dati appelle LR à aller plus loin et la macronie n'écarte pas Bernard Cazeneuve.

L'essentiel Emmanuel Macron a relancé des consultations ce mercredi 28 août pour trouver un Premier ministre d'équilibre. Le chef de l'État a fait savoir son intention de recevoir "tous ceux qui veulent oeuvrer pour l'intérêt du pays". Il reçoit aujourd'hui Laurent Wauquiez.

Rachida Dati appelle ce mercredi dans Le Figaro les cadres de LR à accepter "un pacte gouvernemental" avec les partis du centre. "Les LR sont historiquement une famille politique qui a vocation à assumer des responsabilités. Pas à les fuir", avance-t-elle. Laurent Wauquiez, cité par Le Parisien, veut incarner une ligne “indépendante, équilibrée et constructive”.

A gauche, en interne, les dissensions se multiplient. Le PS est divisé sur l'arrêt des discussions avec Emmanuel Macron et pourrait se fracturer lors de l'université d'été, ce week-end à Blois. En bureau national hier, l'option d'un gouvernement dirigée par un social démocrate comme Bernard Cazeneuve a créé des remous, selon Politico. Beaucoup au PS considèrent qu'un tel gouvernement ne pourrait pas être censuré sans débat, une ligne éloignée de celle exprimée par le NFP. Des voix s'élèvent désormais au PS pour rompre avec l'union avec LFI.

LFI va lancer une procédure de destitution contre Emmanuel Macron, même si celle-ci n'a aucune chance d'aboutir et appelle à une grande manifestation contre "le coup de force du président de la République". Si ces deux initiatives ne sont pour l'heure pas suivies par les autres forces du NFP, la seconde, elle, a le soutien de plusieurs organisations syndicales étudiantes, voire de certains élus comme la député Écologiste Sandrine Rousseau.

08:33 - François Hollande fustige "la faute" d'Emmanuel Macron qui a refusé l'option du NFP L'ancien chef de l'Etat, dans un entretien accordé au Point, donne son sentiment sur le blocage politique dans lequel se trouve le pays. Et considère qu'Emmanuel Macron n'est pas dans son rôle et qu'il participe à la crise. "Ce n’était pas au président de la République de 'censurer' lui-même Lucie Castets. Cette responsabilité revient à l’Assemblée nationale après que les députés ont pu écouter la déclaration de politique générale et la composition du gouvernement et exprimer leur choix. C’est une faute institutionnelle", dit-il qui ajoute que si un gouvernement NFP avait été censurée par l’Assemblée, alors "l’émergence d’une solution alternative aurait acquis alors une légitimité plus forte. C’est la faute politique d’Emmanuel Macron". 08:26 - Rachida Dati veut amener LR à gouverner avec les macronistes Ce mercredi, dans les colonnes du Figaro, Rachida Dati enjoint les dirigeants de son ancien parti, LR, à accepter "un pacte gouvernemental", qu'elle juge indispensable. "Nous sommes d'accord sur l'essentiel, et sur le fait de ne pas mettre le pays à la merci d'une gauche dominée par ses pompiers pyromanes qui est très largement minoritaire dans le pays comme au Parlement", dit-elle. Interrogée sur la proposition de Laurent Wauquiez, de mettre sur la table un "pacte législatif" sans participer à l'exécutif, elle répond : "Cela ne me semble pas être à la hauteur de l'enjeu. Laissons ce type d'habileté au NFP, et choisissons la responsabilité. Les LR sont historiquement une famille politique qui a vocation à assumer des responsabilités. Pas à les fuir". Et d'ajouter ; "Les Républicains ont toujours eu à cœur l'intérêt du pays. Je souhaite sincèrement qu'ils le montrent une fois de plus dans ces circonstances. [...] Nul ne peut contester que le pays a besoin de stabilité, souhaite de la sécurité pour les citoyens, la poursuite d'une politique d'indépendance énergétique avec le développement du nucléaire, de la rigueur dans la gestion des finances publiques". 27/08/24 - 23:55 - Que retenir de cette nouvelle série de consultations ? Après une première série de consultations, Emmanuel Macron a tranché. Il n'y aura pas de gouvernement NFP afin de garantir la "stabilité institutionnelle du pays". À gauche, l'annonce qui a fait l'effet d'une bombe, n'a pas fait redescendre la colère des principaux ténors des partis qui évoquent un "déni de démocratie" et une "dérive illibérale". La France insoumise, qui a longtemps brandi la menace d'une destitution du chef de l'État, a de son côté fait savoir que ses députés allaient déposer devant le bureau de l'Assemblée nationale une motion dans ce sens, tandis qu'une manifestation le 7 septembre se profile à l'appel de plusieurs organisations syndicales étudiantes et de LFI. Alors qu'Emmanuel Macron a débuté une nouvelle série de consultations ce mardi, plusieurs personnalités politiques ont déjà été reçues à l'Élysée comme François Bayrou ou Édouard Philippe, avant une reprise demain avec les LR ou Dominique Faure. La France insoumise et le Rassemblement national, eux, n'ont pas été conviés. Emmanuel Macron a en effet une idée bien précise derrière la tête : celle de voir imploser le Nouveau Front populaire en invitant le Parti socialiste, le Parti communiste et une partie des Écologistes à rejoindre une grande coalition républicaine en s'extirpant de la houlette de LFI. Une mesure qui commence à porter ses fruits, plusieurs divergences ayant déjà éclaté au PS. Hélène Geoffroy a en effet demandé à reprendre les discussions avec Emmanuel Macron alors même que le Premier secrétaire du parti Olivier Faure s'y refuse. Expliquant n'avoir "aucune leçon de gauche à recevoir de LFI", celle qui est maire de Vault-en-Velin et membre du bureau national a dit sa volonté de ne pas se laisser "intimider par leur terrorisme intellectuel". 27/08/24 - 23:40 - Une partie des entrepreneurs satisfaits de voir s'éloigner un gouverner NFP Le choix d'Emmanuel Macron de renoncer à un gouvernement NFP fait des heureux. De nombreux entrepreneurs sont en effet satisfaits de l'annonce, a reconnu Patrick Martin, le président du Medef lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France, rapporte Le Parisien. "J'ai été suffisamment critique à l'égard du programme de LFI" pour pouvoir dire que l'annonce faite par l'Élysée "nous rassure", a-t-il expliqué. François Asselin, le président de la CPME a de son côté vu dans cette annonce "un premier signe positif" tout en restant prudent, car "la partie n'est pas terminée". Le président de l'U2P, Michel Picon, parle quant à lui d'une "excellente nouvelle". 27/08/24 - 23:15 - L'Union Syndicale Lycéenne appelle à son tour à descendre dans la rue Le président de l'Union Syndicale Lycéenne, Manes Nadel a appelé à son tour sur BFMTV à descendre dans la rue le 7 septembre pour contester le refus d'Emmanuel Macron de nommer Lucie Castets Première ministre. "On ne va certainement pas accepter ça", a d'abord lancé Manes Nadel, avant de dire espérer que le mouvement "sera rejoint par énormément d'organisations attachées à la démocratie dans notre pays". 27/08/24 - 22:50 - Darmanin invite les LR à "éviter une impasse institutionnelle" À la veille d'une nouvelle consultation entre Emmanuel Macron et la droite, Gérald Darmanin a appelé les Républicains à "éviter une impasse institutionnelle". Membre jusqu'en 2017 du parti de droite, le ministre de l'Intérieur démissionnaire a jugé auprès du Figaro que les LR peuvent, avec cette nouvelle série de consultations, avoir l'occasion "de s'inscrire dans la continuité de la droite française, responsable, qui trouve des compromis pour gouverner". 27/08/24 - 22:35 - François Ruffin étrille Emmanuel Macron Habituellement rare dans les médias ces dernières semaines, François Ruffin a étrillé ce mardi le président dans une interview à Libération. Après être revenu sur l'impasse dans laquelle est plongée le pays depuis le refus d'Emmanuel Macron de nommer un gouvernement du Nouveau Front populaire, l'ancien Insoumis juge que ce dernier "poursuit dans le déni" en faisant comme si rien ne s'était passé, "comme s'il détenait les manettes". "Encore une fois, il croit gagner, en minable Machiavel, mais il fait perdre le pays et la démocratie", a-t-il ajouté. 27/08/24 - 22:15 - Édouard Philippe a été reçu ce mardi à l'Élysée Dans le cadre des nouvelles consultations ouvertes par Emmanuel Macron, Édouard Philippe, le président du parti Horizons et ancien Premier ministre, a été reçu ce mardi à l'Élysée, rapporte BFTMV. Il avait, comme les autres présidents de partis politiques été reçu une première fois par le chef de l'État le 23 août dernier. 27/08/24 - 21:50 - Lucie Castets prend ses distances avec une possible destitution de Macron Bien qu'elle n'ait pas été nommée en remplacement de Gabriel Attal à Matignon, Lucie Castets, a, une nouvelle fois pris ses distances avec la proposition de La France insoumise de destituer de ses fonctions Emmanuel Macron. Pour la directrice financière de la Ville de Paris, "la meilleure solution" n'est en effet pas celle-ci, mais celle d'une censure "d'un gouvernement ne respectant pas le choix des électeurs". Alors qu'une manifestation dans la rue se déroulera le 7 septembre à l'appel notamment de LFI, plusieurs figures du NFP ont fait savoir qu'ils n'y participeront pas. Lucie Castets, elle, a d'ores et déjà fait savoir son soutien à l'initiative. 27/08/24 - 21:47 - Emmanuel Macron risque de "décourager" les électeurs dans les urnes Auprès de Ouest-France, Lucie Castets a fait savoir qu'en continuant de "poursuivre sa politique", Emmanuel Macron risque de "décourager les électeurs à se mobiliser à nouveau dans les urnes". Lors de cette interview, la candidate du NFP pour Matignon a estimé qu'avec une telle politique, le président de la République risque de réussir "à ouvrir les portes de l'Élysée au Rassemblement national". Fustigeant l'attitude du chef de l'État, Lucie Castets a en outre indiqué qu'Emmanuel Macron refuse aujourd'hui de comprendre le rôle qui est le sien, à savoir "nommer un chef de gouvernement issu du groupe majoritaire à l'Assemblée". Or, selon elle, Emmanuel Macron décide seul "de l'orientation politique, de la force légitime à gouverner et du timing". 27/08/24 - 21:30 - Lucie Castets révèle être en "colère" et "révoltée" Dans un entretien accordé à Ouest-France, Lucie Castets, candidate désignée par le Nouveau Front populaire a dit être "en colère et révoltée" par l'attitude d'Emmanuel Macron qui "refuse de prendre en compte les résultats des élections législatives" en ne la nommant pas à Matignon. Expliquant ne pas "être surprise", la haute-fonctionnaire a ajouté "avoir compris qu'il ne voulait pas d'un gouvernement du Nouveau Front populaire" lors de leurs échanges le 23 août dernier lors du premier jour des premières consultations. "C'est évidemment une position assez grave", a-t-elle encore fustigé. 27/08/24 - 20:55 - La CGT décidera ce mercredi de sa participation à la manifestation anti-Macron La CGT participera-t-elle à la manifestation du 7 septembre ? Alors que LFI a exhorté les forces politiques, syndicales et associatives à rejoindre l'appel, la CGT tranchera la question demain à l'occasion de la réunion en conclave du parlement du syndicat, rapporte Le Parisien. Selon un responsable de la CGT, un vote devrait donc décider si un "soutien bienveillant" ou non à l'initiative sera apporté. La décision des autres organisations syndicales devrait aussi être un autre élément permettant de prendre la décision.

Dans quel délai le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ?

Après la "trêve politique" respectée durant les Jeux olympiques, Le président de la République avait fixé le cap de mi-août pour le nomination d'un nouveau Premier ministre et en suivant du futur gouvernement. Mais plus d'un mois et demi après les élections législatives et alors alors que le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné le 16 juillet, la date de la nomination du Premier ministre n'est toujours pas arrêtée. Elle est toutefois attendue dans la semaine du 26 août, après les consultations d'Emmanuel Macron avec les différentes forces politiques, soit "à partir de mardi" 27 août comme l'avait indiqué l'Elysée. Mais faute d'accord, de nouveaux échanges sont organisés, avant l'annonce tant attendue.

Compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est fixé pour mission de trouver un Premier ministre capable de rassembler "la majorité la plus large et la plus stable possible", mais parvenir à former une majorité absolue de 289 députés s'avèrent impossible, à moins d'une coalition surprise. Il en va de même des ministres que ce dernier devra ensuite proposer. Le cas contraire, le nouveau gouvernement serait exposé dans son ensemble à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer.

Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron va devoir ménager toutes les sensibilités, de gauche évidemment, du centre naturellement, mais aussi de droite. Si le NFP est arrivé en tête, le chef de l'État a déjà exclu de gouverner avec les députés LFI. Mais Jean-Luc Mélenchon a ouvert la voie à un gouvernement de gauche sans ministres LFI et a piégé Emmanuel Macron à son propre jeu. Reste que l'opposition du camp présidentiel, de la droite et de l'extrême droite s'exprime toujours contre le programme du NFP, et non plus seulement les élus LFI. Trouver des personnalités qui conviennent aux écologistes, socialistes, communistes, macronistes et républicains n'est pas chose aisée. Sans parler des points programmatiques sur lesquels tout le monde devra se mettre d'accord.

Quel pourrait être le profil du futur Premier ministre ?

Emmanuel Macron a profité d'une pause estivale depuis le fort de Brégançon pour donner de nouveaux indices au sujet du profil du nouveau Premier ministre. Des éléments clairs se dégagent désormais, pour celui ou celle, qui prendra la suite de Gabriel Attal. Le chef du gouvernement devra être "un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite", peut-on lire dans les colonnes du Monde. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation". Voilà là, un indice important sur la composition du nouveau gouvernement et sur sa couleur politique. Notamment après le refus d'Emmanuel Macron de voir à Matignon la candidate du NFP, Lucie Castets.

Xavier Bertrand fait partie des principaux noms qui circulent pour Matignon. Le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, lui, est même soutenu par plusieurs personnalité du centre et de la droite. "C'est un grand républicain parmi les Républicains et un grand président de région" déclarait à ce sujet Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Ville, le 30 juillet dernier. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin parlait lui "d'un un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France", un jour plus tôt. Concernant le principal intéressé, il n'existe pas de contact direct avec le président de la République. Bertrand et Macron échangent, certes, mais par "des émissaires" selon les informations du Parisien.

Le président de la République consulte au moins sur un deuxième nom pour le poste de Premier ministre, il s'agit de Bernard Cazeneuve. L'ex-locataire de Matignon sous François Hollande reste toutefois beaucoup moins médiatisé que Xavier Bertrand, et beaucoup plus discrets sur ses nouvelles aspirations politiques. Pour autant, selon les informations du Parisien, ce dernier a récemment échangé avec le chef de l'Etat "qu'il avait déjà vu en toute discrétion à l'Elysée au printemps (bien avant la dissolution). Un profil qui pourrait tout à fait satisfaire la dimension consensuelle recherchée par Emmanuel Macron pour remplacer Gabriel Attal.

Dimanche 4 août, la ministre démissionnaire chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a également évoqué trois noms issus des Républicains pour occuper le poste de Premier ministre en lieu et place de Gabriel Attal. Sans surprise, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Puis Michel Barnier, ancien ministre dont nous vous parlions dans cet article le 31 juillet dernier dans le cadre d'un éventuel Premier ministre technique. Enfin, le nom de Gérard Larcher, actuel président du Sénat a aussi été cité par Aurore Bergé pour intégrer Matignon. Les trois "ont une expérience solide de gouvernement, du Parlement, et du compromis", estime la ministre macroniste, issue de la droite. Jean-Louis Borloo est aussi évoqué.