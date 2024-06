Aurore Bergé : quel résultat pour la ministre ? Sa réélection garantie ?

La ministre Aurore Bergé est candidate à sa réélection en tant que députée dans la 10ème circonscription des Yvelines. Quelles sont ses chances d'être réélue aux législatives et avec quel résultat ?

Plusieurs ministres se sont engagés dans les élections législatives anticipées de 2024 et Aurore Bergé est l'une d'entre eux. Elue députée avant de devenir ministre, celle qui est en charge de l'Egalité ente les hommes et les femmes est candidate à sa réélection dans la 10ème circonscription des Yvelines lors des scrutins de ces 30 juin et 7 juillet. Aurore Bergé fait-elle un pari risqué en laissant les urnes décider de son avenir politique et notamment de son avenir au gouvernement ? Les résultats du premier tour des législatives attendues ce soir à partir de 20 heure répondront à cette question.

La macroniste élue dans la même circonscription en 2017 et et 2022 peut se raccrocher à cela pour estimer le risque raisonnable, voire léger, mais c'est sans compter sur le paysage et le contexte politique français en pleine mutation depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée. Trois bloc se sont dégagés durant la campagne : celui de la majorité, celui de l'extrême droite qui poursuit sa montée au regard des dernières élections et celui de la gauche qui s'est unie pour faire barrage au Rassemblement national et rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Aurore Bergé, comme le reste du camp présidentiel, a tiré sur ces deux blocs rivaux, les qualifiant d'extrême et les renvoyant dos à dos, tant pour essayer de convaincre dans sa circonscription qu'au niveau national. Mais la stratégie s'avèrera-t-elle payante à l'issue du scrutin de ce dimanche ?

Quel résultat pour Aurore Bergé aux législatives ?

Aurore Bergé a réussi à se faire élire dans une circonscription historiquement marquée à droite en 2017 et à conserver son siège de députée en 2022. Le passé de la ministre au sein de l'UMP fait d'elle une candidate compatible avec un électorat de droite et le virage opéré ces derniers mois par le camp présidentiel a renforcé ce positionnement. La ministre n'avait d'ailleurs pas eu d'adversaire venant du parti de droite Les Républicains en 2017 et avait réussi à s'imposer largement face au candidat divers droite avec 46,63% des suffrages au premier tour. Elle avait confirmé son score au second tour avec 64,75% des voix. Le retour d'un candidat LR face a Aurore Bergé n'avait pas fait descendre la députée dans les suffrages : elle était arrivée en tête au deux tours devant le représentant de l'union de la gauche.

Mais plus que la droite, c'est l'extrême droite du Rassemblement national et l'union des gauches sous le Nouveau Front populaire qui concurrence la candidature d'Aurore Bergé. D'ailleurs, le RN s'est imposé en tête dans la 10ème circonscription des Yvelines lors des élections européennes avec 23,79% des voix, juste devant la majorité et ses 18,29%.

Le match semble donc possible entre Aurore Bergé et les autres candidats, d'autant que toutes les familles politiques seront représentées : l'union de la gauche, le Rassemblement national et Les Républicains. Si la ministre semble en mesure de s'imposer devant la gauche et la droite, le combat pourrait être serré avec le Rassemblement national.

Que disaient les sondages des législatives ?

Les résultats des sondages sur les élections législatives qui pouvaient être publiés jusqu'au vendredi 28 juin à minuit annonçaient une victoire du Rassemblement national et de ses alliés, notamment des élus Républicains pro-Ciotti, au niveau national. La majorité présidentielle, elle, arrivait non pas en deuxième mais en troisième position derrière l'union de la gauche sous la bannière du Nouveau Front populaire. Le camp d'Emmanuel Macron était crédité de 19% à 22% des intentions de vote quand la gauche avoisinait les 30% et que l'extrême droite avec ses alliés grimpaient entre 33 et 37%.

Ces sondages traduisent des tendances observées à un moment précis, mais ne peuvent pas être considérées que des prédictions exactes des résultats des législatives. D'autant plus que les sondages sont réalisés au niveau national alors que les législatives s'apparentent davantage à 577 élections locales.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".