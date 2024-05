Voilà ce qu'oublient en premier les malades d'Alzheimer

Qu'oublient en tout premier les malades d'Alzheimer ? On pense souvent aux souvenirs personnels ou aux noms des proches, mais selon des scientifiques, c'est autre chose.

En France, 8% des plus de 65 ans sont atteints de la maladie d'Alzheimer, soit près d'un million de personnes et surtout, on estime qu'il y a en moyenne chaque année 225 000 nouveaux cas diagnostiqués. De fait, la Fondation Vaincre Alzheimer estime que d'ici 2050, le nombre de personnes touchées par une maladie neurocognitive devrait atteindre plus de 1,8 million de personnes. Cela représenterait donc 9,6% des plus de 65 ans.

La maladie d'Alzheimer est une affection neurodégénérative qui affecte principalement la mémoire, mais également d'autres fonctions cognitives, liées par exemple au langage, au raisonnement, à l'apprentissage et aux compétences sociales. Elle évolue généralement vers une perte d'autonomie. Son diagnostic peut être fait dès 60 ans et le risque augmente avec l'âge et encore davantage si des parents ont eu la maladie. Une fois identifiée, elle ne peut être évitée, mais certains médicaments peuvent prévenir l'aggravation des symptômes pendant une durée limitée.

Il a d'ailleurs été démontré qu'une certaine routine de vie pouvait limiter le risque de contracter une maladie neurocognitive. Pratiquer une activité physique et cérébrale régulière, en faisant du sport et en réalisant des exercices mentaux est crucial. Il faut aussi accorder de l'importance au sommeil, interagir avec autrui aussi régulièrement que possible, car c'est souvent les proches qui détectent les premiers symptômes d'Alzheimer.

Très souvent, la maladie d'Alzheimer est diagnostiquée lorsque la mémoire dite "épisodique" commence à décliner, cela se remarque par des trous de mémoire, des difficultés à trouver ses mots ou à accomplir des tâches du quotidien, comme payer ses factures, gérer son argent... Surtout on constate un changement de comportement chez la personne. Cependant, de récentes études montrent finalement que c'est la mémoire dite "sémantique" qui est touchée en premier dans l'évolution de la maladie.

Avant d'oublier ce qui relève de la mémoire épisodique, les malades d'Alzheimer commenceraient en effet à oublier certaines choses très banales, comme que le nom d'un logo très connu, comme celui d'Apple, ou de Renault, ou le nom de quelqu'un de célèbre, comme un personnage historique, mais aussi des éléments biographiques de cette célébrité. On constate même des difficultés à reconnaître et nommer un objet d'après un dessin. Pas d'inquiétudes toutefois, les trous de mémoires existent. Mais il ne faut pas les minimiser à partir d'un certain âge.

Par la suite, les malades d'Alzheimer atteignent le stade modéré de la maladie. Dans cette séquence, on observe des dommages dans les zones du cerveau qui contrôlent le langage, le raisonnement, la pensée consciente et le traitement sensoriel. Les malades ont alors de grosses difficultés à détecter correctement les sons et les odeurs. Enfin, la dernière phase de la maladie, se traduit par une contraction du tissu cérébral en raison de l'apparition de plaques qui se propagent dans le cerveau. Les malades ne peuvent plus communiquer, ni se mouvoir et dépendent entièrement des autres.