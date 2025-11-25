Netflix : la plateforme de streaming sort du lourd pour décembre, ce sont les films et séries à ne surtout pas rater

L'année 2025 se termine en beauté sur Netflix, voici toutes les nouveautés qui vont faire l'événement ce mois-ci.

Pour terminer l'année 2025, Netflix prévoit de grandes choses ! Plusieurs nouveautés font leur arrivée sur la plateforme de streaming dans les prochaines semaines, avec plusieurs événements très attendus. Côté films, les abonnés pourront découvrir le troisième épisode d'A couteaux tirés dès le 12 décembre. Benoît Blanc mène une nouvelle enquête au sein d'une paroisse dans le film, intitulé Wake Up Dead Man. Glenn Close, Josh O'Connor, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington et Andrew Scott complètent cette distribution cinq étoiles.

D'autres films promettent de faire sensation en début de mois : Troll 2, suite du film non anglophone qui a fait le plus gros lancement de Netflix en 2022, et Jay Kelly, un drame avec George Washington et Adam Sandler présenté lors de la dernière Mostra de Venise. Le premier film sort le 1er décembre, le second le 5 décembre. Le mois s'achèvera avec la mise en ligne du drame Goodbye June, servi par un casting d'exception : Kate Winslet, Helen Mirren, Toni Colette et Timothy Spall forment une famille aux relations dysfonctionnelles qui doit se préparer à la mort imminente de la matriarche juste avant Noël. Ce long-métrage est mis en ligne le 24 décembre.

Si ce sont les séries qui vous intéressent, sachez déjà que le mois de décembre sera dédié à Stranger Things. Non seulement les quatre premiers épisodes de la cinquième saison ont été mis en ligne le 27 novembre (et seront donc regardés courant du mois de décembre), mais la seconde salve d'épisodes est mise en ligne au lendemain de Noël, le 26 décembre. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 1er janvier 2026 avant de découvrir le final, qui sera également le tout dernier de la série. Les mises en ligne se feront toutes à 2 heures du matin heure française.

Il y aura évidemment d'autres séries mises en ligne sur Netflix pour patienter : le 4 décembre, il sera possible de découvrir la mini-série The Abandons. Ce western suit deux matriarches (Lena Headey de Game of Thrones et Gillian Anderson de X-Files) de deux familles que tout oppose qui voient leurs destins confrontés dans l'Amérique du XIXe siècle. La saison 2 de la série coup de poing Pax Massilia sera à découvrir de son côté le 9 décembre. Enfin, la saison 5 d'Emily in Paris, que l'on pourrait renommer "Emily in Rome", sera mise en ligne le 18 décembre. Ci-dessous, on vous a récapitulé toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.

Les nouveautés séries du mois

Mon prochain invité Avec David Letterman et Adam Sandler : 1 décembre 2025

Un trésor de belle-mère (saison 3) : 3 décembre 2025

With Love, Meghan : Un Noël tout en grâce : 3 décembre 2025

The Abandons : 4 décembre 2025

The Believers (saison 2) : 4 décembre 2025

Owning Manhattan (saison 2) : 5 décembre 2025

Le Prix des aveux : 5 décembre 2025

Badly in Love : 9 décembre 2025

Pax Massilia (saison 2) : 9 décembre 2025

Valkyrie Apocalypse (saison 3) : 10 décembre 2025

Accidente (saison 2) : 10 décembre 2025

Kasaba : 11 décembre 2025

Seul face au bébé : 11 décembre 2025

Tomb Raider : La légende de Lara Croft (saison 2) : 11 décembre 2025

Si je n'avais vu le soleil (partie 2) : 11 décembre 2025

Cité des ombres : 12 décembre 2025

Home for Christmas (saison 3) : 12 décembre 2025

Le Choc des toques (saison 2) : 16 décembre 2025

Boîtes à rêves : 17 décembre 2025

Gabriel et ses petits démons (saison 3) : 17 décembre 2025

Emily in Paris (saison 5) : 18 décembre 2025

Sicilia Express : 22 décembre 2025

Collector : Et Goldin touche le pactole (saison 3) : 23 décembre 2025

Stranger Things (saison 5 : Volume 2) : 26 décembre 2025

Members Only: Palm Beach : 29 décembre 2025

Les nouveautés films du mois

Troll 2 : 1 décembre 2025

My Secret Santa : 3 décembre 2025

Si seulement tu me l'avais dit : 4 décembre 2025

Noël entre ses mains 2 : 05 décembre 2025

Jay Kelly : 05 décembre 2025

Love and Wine : 05 décembre 2025

Lost in the Spotlight : 11 décembre 2025

Kidnapping maison : 11 décembre 2025

Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés : 12 décembre 2025

10 Dance : 18 décembre 2025

Submersion : 19 décembre 2025

Thérapie de choc : 19 décembre 2025

Goodbye June : 24 décembre 2025

