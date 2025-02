Nouveautés Netflix : Robert De Niro à l'affiche d'une série événement, les programmes à voir cette semaine

Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine sur Netflix ? Voici les nouvelles entrées du catalogue et les programmes qui font parler d'eux sur la plateforme de streaming.

Envie de regarder une série ou un film sur Netflix, mais vous ne savez pas quoi choisir ? La plateforme de streaming fait régulièrement le plein de nouveautés et tout le monde peut y trouver son compte. Ces dernières semaines, de nombreux programmes ont suscité la curiosité des abonnés et se sont hissés dans les tops. Si vous les avez manqués, c'est le moment de les regarder.

Les adeptes de thrillers politiques peuvent se tourner vers la série Zero Day avec Robert De Niro, Angela Bassett ou encore Jesse Plemons. Six heures de ce programme décrivent un ancien président américain revenu sur le devant de la scène lorsqu'une cyber-attaque mondiale cause des désastres et de nombreux morts aux États-Unis. Il est alors chargé de mener une commission d'enquête pour traquer les coupables. La mini-série est sortie jeudi dernier sur Netflix, et faisait figure, grâce à son casting, de l'un des événements du mois.

Si vous êtes adepte de thrillers dystopiques à la Black Mirror, pourquoi ne pas visionner la mini-série Cassandra ? En 6 épisodes, cette série de science-fiction voit une IA se retourner contre ses propriétaires. Angoisse garantie. Si les séries policières nordiques sont davantage à votre goût, Meurtres à Are est fait pour vous : décors glacés, meurtres sordides et policiers au passé trouble sont au programme. À moins que vous ne souhaitiez découvrir la fin de Cobra Kai, ou la nouvelle saison de A l'ombre des Magnolias.

Si vous préférez la romance, le film américain La Dolce Villa est fait pour vous, tandis que les amateurs de comédies françaises peuvent découvrir Lune de miel avec ma mère, avec Michèle Laroque. Et pourquoi pas découvrir le film d'animation Ghibli Le garçon et le héron, revivre la tragédie de Maximus dans Gladiator, découvrir le jeu vidéo d'aventures Uncharted ou replonger dans la saga Moi, moche et méchant ?

Bientôt sur Netflix

Et cette semaine, plusieurs nouveautés vont créer l'événement. L'acteur Olivier Marchal sort son dernier long-métrage en tant que réalisateur ce vendredi 28 février. Dans Bastion 36, un commandant de la prestigieuse BRI joué par Victor Belmondo se retrouve muté à la Brigade Anti-Criminalité. Treize mois plus tard, deux membres de son ancienne équipe sont abattus en moins de 24 heures, et un troisième disparaît. Il décide alors de mener sa propre enquête. Si vous préférez les comédies, pourquoi ne pas vous tourner plutôt vers Play ? Ce film d'Anthony Marciano avec Max Boublil et Alice Isaaz suit l'adolescence et la vie adulte de Max, un jeune homme qui filme toute sa vie. Sorti en 2020 au cinéma, il est mis en ligne sur Netflix ce mercredi 26 janvier 2025.

Côté séries, il y aura de quoi faire cette semaine. Le documentaire Full Swing, centré sur le circuit professionnel de golf PGA Tour, propose une troisième saison le mardi 25 février. Deux jours plus tard, jeudi 27 février, c'est Kate Hudson qui est à l'affiche de la nouvelle série comique américaine La Meneuse, créée par Mindy Kaling, Ike Barinholtz et David Stassen (qui ont travaillé sur The Mindy Project) : l'actrice y incarne la propriétaire de l'équipe de basket des Lakers de Los Angeles, qui doit gérer sa vie professionnelle trépidante et sa vie de femme et mère.

Enfin, le mois va se terminer par la mise en ligne de la série britannique Toxic Town, créée par Jack Thorne (His Dark Materials, The Fades) : les 4 épisodes mettent en scène l'histoire vraie des empoisonnements de Corby, qui ont révélé l'un des plus grands scandales environnementaux du Royaume-Uni. La série portée par Aimee Lou Wood (Sex Education), Jodie Whittaker (Doctor Who) et Robert Carlyle (Once Upon a Time) sort le 27 février sur Netflix. Ci-dessous, on fait le point sur toutes les sorties du mois de février 2025 sur Netflix, avant de découvrir les nouveautés de mars.

Les nouvelles séries

Apple Cider Vinegar : 6 février 2025

: 6 février 2025 Cassandra : 6 février 2025

A l'ombre des magnolias (saison 4) : 6 février 2025

Meurtres à Are : 6 février 2025

Cobra Kai (saison 6 partie 3) : 13 février 2025

The Exchange (saison 2) : 13 février 2025

Valeria (saison 4) : 14 février 2025

(saison 4) : 14 février 2025 Love is blind (saison 8) : 14 février 2025

Zero Day : 20 février 2025

Full swing (saison 3) : 25 février 2025

La meneuse : 27 février 2025

Toxic Town : 27 février 2025

Les nouveaux films

Cinquante nuances de Grey 1, 2, 3 : 1 er février 2025

2, 3 : 1 février 2025 Le garçon et le héron : 1 er février 2025

février 2025 The Grudge : 1 er février 2025

février 2025 A l'intérieur : 1 er février 2025

février 2025 Flo : 1 er février 2025

février 2025 Baby Bluff : 5 février 2025

Venise n'est pas en Italie : 5 février 2025

Norbit : 6 février 2025

: 6 février 2025 Five nights at Freddy's : 8 février 2025

L'exception à la règle : 10 février 2025

The Witcher : les sirènes des abysses : 11 février 2025

Lune de miel avec ma mère : 12 février 2025

La dolce villa : 13 février 2025

The Blackening : 13 février 2025

Basic Instinct : 14 février 2025

Tout nous sourit : 14 février 2025

Tempête de boulettes géantes : 15 février 2025

Avant que les flammes ne s'éteignent : 15 février 2025

Gladiator : 16 février 2025

Une merveilleuse histoire du temps : 16 février 2025

Moi moche et méchant 1, 2 et 3 : 16 février 2025

Les Minions : 16 février 2025

Uncharted : 16 février 2025

L'or à bout de bras : 18 février 2025

Dans la brume : 19 février 2025

Chien de la casse : 19 février 2025

Le maître du jeu : 22 février 2025

Play : 26 février 2025

Bastion 36 : 28 février 2025

