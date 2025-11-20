Un sixième film de la franchise "Hunger Games" va voir le jour prochainement. Voici tout ce que l'on sait déjà sur ce projet.

La franchise Hunger Games continue de vivre dans les librairies et au cinéma. Le 18 mars 2025, Hunger Games : lever de soleil sur la moisson a été publié. Il s'agit du cinquième roman de la franchise écrit par Suzanne Collins, qui raconte enfin une histoire très demandée par les fans : celle de la jeunesse d'Haymitch Abernathy, seul gagnant du District 12 avant Katniss et Peeta. L'intrigue se concentre sur l'édition spéciale des 50e Hunger Games à laquelle il participe, et qui sera un lourd traumatisme pour le personnage, joué en version adulte par Woody Harrelson dans les quatre premiers films de la saga.

Simultanément, une adaptation cinématographique est annoncée, toujours réalisée par Francis Lawrence. Sixième film de la franchise (le troisième tome a été découpé en deux parties au cinéma), il met en scène Joseph Zada (Nous les menteurs) dans le rôle d'Haymitch jeune. Elle Fanning jouera le rôle d'Effie Trinket (jouée dans les premiers films par Elizabeth Banks), Ralph Fiennes sera Coriolanus Snow (déjà incarné par Donald Sutherland puis Tom Blyth) et Jesse Plemons prête ses traits à Plutarque (anciennement incarné par le regretté Philip Seymour Hoffman). Glenn Close, Mckenna Grace, Whitney Peak et Maya Hawke complètent la distribution.

Hunger Games : lever de soleil sur la moisson est attendu dans les salles de cinéma pour le 25 novembre 2026 (en France). La première bande-annonce a été dévoilée un an auparavant, le 20 novembre 2025, montrant de premières images des personnages et notamment de Joseph Zada, et cette nouvelle arène bien plus luxuriante et charmante que les précédentes. La vidéo est à voir ci-dessous.

Synopsis - Découvrez les 50e Hunger Games et comment le personnage d'Haymitch Abernathy a réussi à sortir vainqueur de cette édition anniversaire sanglante.