Une tueuse, une vengeance, et beaucoup de scènes d'action : voici le programme de "Ballerina" avec Ana de Arma, sorti en 2025.
Programme TV
Si vous connaissez le nom de John Wick, celui de Ballerina vous est familier. Le réalisateur Len Wiseman a sorti un nouveau film dérivé de la saga de films d'action, le 4 juin 2025. Entre le spin-off et le sequel, cet opus se déroule en parallèle des événements du troisième volet de la franchise, John Wick : Parabellum, donc entre l'épisode 3 (qui introduit la Ruska Roma) et l'épisode 4 (le dernier en date). Il s'intercale donc au milieu de la franchise, et doit réussir à assurer la continuité entre les épisodes sans éviter les faux raccords ou les incohérences.
Dans Ballerina, Ana de Armas incarne Eve Macarro, nouvelle tueuse de l'organisation Ruska Roma, alors qu'elle se prépare à venger la mort de son père. Pour les besoins du rôle, l'actrice cubaine a donc suivi un entraînement très intense, d'autant plus qu'elle affronte Keanu Reeves/John Wick dans le film. Logiquement, des visages connus font leur apparition : Keanu Reeves donc, mais également Norman Reddus, le défunt Lance Reddick, mais aussi Ian McShane et Anjelica Huston.
Comme souvent, Ballerina a divisé la critique. Le Journal du Dimanche salue "un film jouissif et généreux" dans lequel "on retrouve tous les codes de la franchise" John Wick, quand la prestation d'Ana de Armas, "formidable" (Ouest France) et "véritable machine à tuer" (Le Parisien) est acclamée par certains. D'autres titres de presse déplorent le fait que l'actrice soit "moins charismatique qu'espéré" (Première) ou que le scénario "se contente de faire vivoter de vieilles formules hollywoodiennes". Ce qui est certain, c'est que les fans de la franchise John Wick qui ne se sont pas lassés des précédents opus y trouveront leur compte. Les autres peuvent probablement passer leur chemin.
L'entraînement d'Ana de Armas
Dans une interview auprès de HeyUGuys, l'actrice décrit une préparation éprouvante qui s'est déroulée sur plusieurs mois. En vrac, elle s'est formée à l'utilisation d'armes, aux techniques de combat et aux arts martiaux, "car plusieurs fois, il nous fallait improviser des scènes d'action, ou les modifier lors du tournage, donc il fallait que je sois préparée à toute éventualité".
"Je suis surprise de m'en être sortie en un seul morceau", commente également la comédienne dans le making-of dévoilé à l'occasion du CCXP, avant la sortie du long-métrage. "C'était une discipline physique et mental que je n'avais jamais connu auparavant." Sur ces images, on peut voir l'héroïne de Ballerina s'entraîner aux arts martiaux, mais également un aperçu de l'une des cènes fortes du film qui implique... un lance-flamme ! "Cette scène est folle", se souvient Ana de Armas. "Je crois que j'ai brûlé 106 personnes, mais j'ai juste pleuré pour le premier, les 105 autres, ça allait mieux (rires) !" Cette séquence promet de marquer les esprits des spectateurs qui découvriront la scène sur grand écran.
Synopsis - Se déroulant pendant John Wick : Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d'Eve Macarro (Ana de Armas) la nouvelle tueuse de l'organisation Ruska Roma.
Film d'action
