Spider-Man Brand New Day : Tom Holland retrouve des visages familiers de Marvel dans la bande-annonce

Tom Holland revient dans la peau de Peter Parker dans le nouveau film "Spider-Man" prévu pour le 29 juillet 2026.

Bientôt la renaissance de Marvel ? C'est en tout cas l'ambition du prochain film Spider-Man. Tom Holland renfile le costume de l'homme-araignée dans Spider-Man : Brand New Day, quatrième film solo dans lequel il interprète le personnage de Peter Parker. Les événements se déroulent quatre ans après No Way Home, alors que notre héros est devenu adulte mais doit faire face au sacrifice qu'il a fait à la fin du précédent film : s'effacer des mémoires de ses proches. Il décide alors de se consacrer entièrement à sa vie de super-héros et de lutter contre le crime qui sévit à New York. Mais au même moment, son corps commence à subir des transformations physiques étonnantes qui menacent son existence.

La première bande-annonce a été mise en ligne ce 18 mars 2026. Et après des déceptions chez Marvel, les premières images de Spider-Man : Brand New Day viennent rehausser les espoirs des fans. Plusieurs personnages emblématiques font leur retour dans l'univers, à l'instar de MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon) mais surtout le Punisher (Jon Bernthal), le Scorpion (Michael Mando), l'organisation de la Main ou Bruce Banner (Mark Ruffalo). A l'inverse, il reste encore du mystère sur le personnage incarné par Sadie Sink, qui ne semble pas (encore) apparaître dans ces premières images.

Alors que Jon Watts avait signé les trois premiers volets, ce quatrième épisode est réalisé par Destin Daniel Cretton. Ce dernier s'est illustré chez Marvel sur plusieurs projets salués : Shang-Chi et la légende des dix anneaux mais également comme producteur de la série Wonder Man sur Disney+. Et les internautes n'ont pas manqué de remarquer la différence dans les commentaires accompagnant la bande-annonce sur Youtube, saluant les choix visuels et techniques opérés dans ce prochain volet. La hype est relancée, et on pourra découvrir le résultat dans les salles de cinéma à partir du 29 juillet 2026.

Voir la bande-annonce de Spider-Man : Brand New Day

Synopsis - Quatre ans après les événements de No Way Home, Peter Parker, devenu adulte, mène une vie seul après s'être volontairement effacé de la vie et des souvenirs de ses proches. Il se consacre entièrement à lutter contre le crime sous l'identité de Spider-Man. Mais à mesure que ses responsabilités augmente, une étrange transformation physique menace son existence.