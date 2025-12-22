Les premières images de l'adaptation très attendue de "L'Odyssée" d'Homère par Christopher Nolan donnent très envie.
Après le succès critique d'Oppenheimer, Christopher Nolan termine déjà son nouveau projet. L'Odyssée (The Odyssey en VO) est en train d'être finalisée pour pouvoir sortir le 15 juillet 2026 sur les écrans français. Et oui, le réalisateur britannique prépare bien une adaptation cinématographique du chef d'œuvre d'Homère, qui met en scène le périlleux retour d'Ulysse à Ithaque après la guerre de Troie.
Une impressionnante bande-annonce a été partagée le lundi 22 décembre. On y voit Matt Damon dans l'armure d'Ulysse, quittant Troie pour retrouver Ithaque. Son périple durera dix ans, à coup de naufrages et de rencontres mythologiques (on aperçoit rapidement ce qui semble être le Cyclope dans la bande-annonce), avant qu'il ne retrouve son fils Télémaque (Tom Holland) et son épouse Pénélope (Anne Hathaway).
Au casting, Christopher Nolan a réuni de nombreux visages bien identifiés à Hollywood : Matt Damon (Oppenheimer), Tom Holland (Spider-Man : No Way Home), Zendaya (Dune : deuxième partie, Challengers), Anne Hathaway (Interstellar), Lupita Nyong'o (Twelve Years a Slave), Robert Pattinson (Tenet), Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) figurent notamment au sein de la distribution (la liste complète est à retrouver un peu plus bas).
Voir la bande-annonce de L'Odyssée
Synopsis - Adaptation de l'épopée grecque d'Homère, L'Odyssée relate le voyage d'Ulysse après la guerre de Troie. Il lui faudra affronter de nombreuses épreuves pendant dix ans avant de revenir à son île d'Ithaque et y retrouver son épouse Pénélope.
Quelle date de sortie pour L'Odyssée ?
Encore en phase de production, le film de Christopher Nolan (Inception, Interstellar) n'en est pas moins extrêmement attendu par le public. Il faudra toutefois continuer à se montrer patient, puisque L'Odyssée est annoncé pour une sortie le 15 juillet 2026 au cinéma en France.
Quels acteurs au casting de L'Odyssée ?
- Matt Damon : Ulysse
- Anne Hathaway : Penelope
- Robert Pattinson : Antinoos
- Tom Holland : Telemaque
- Zendaya : Athena
- Charlize Theron : Circe
- Mia Goth : Melantho
- Jon Bernthal : Menelas
- John Leguizamo : Eumée
- Lupita Nyong'o
- Benny Safdie
- Elliot Page
- Bill Irwin
- Samantha Morton
- Himesh Patel
- James Remar
- Ryan Hurst
