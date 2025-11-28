Black Friday TV : on a trouvé 20 super télés à prix canon, de 99 euros à 2500 euros !
Les promos du Black Friday 2025 sont là ! Les télévisions en promotion sont nombreuses, nous avons déniché les meilleures, notamment sur les Oled 55, 65 et 75 pouces.
Et voilà le Black Friday 2025 ! Autant le dire immédiatement, c'est un bon moment pour s'offrir une télé. Les promotions sont alléchantes, mais méfiance : tous les modèles TV ne bénéficient pas de réductions réellement avantageuses. Pour dégoter les vrais bons plans du Black Friday sur les TV, cette page actualisée en temps réel est idéale : les offres sont mises à jour sur les meilleures promos sur les meilleures télévisions.
Les meilleurs offres télés du Black Friday 2025
Si vous cherchez un téléviseur de qualité, assurez-vous de bien comprendre ce que chaque technologie apporte. Un modèle OLED ou QLED offre par exemple des noirs plus profonds et des couleurs plus vives. Les télévisions d'entrée de gamme sont aussi concernées par le Black Friday. Attention, dans cette catégorie de prix, il faut veiller à ne pas céder sur l'essentiel : luminosité, contrastes, compatibilités avec les dernières technologies. Certaines télévisions sont nettement plus soignées que d'autres.
Envie de faire son propre comparatif rapide et efficace avant l'acte d'achat ? Pour les meilleures offres TV du Black Friday, nous vous conseillons de vous rendre sur les sites spécialisés suivants, avec les dernières promos mises à jour :
Pour ce Black Friday 2025, voici les télévisions les plus performantes mis en vente sur Internet avec les meilleurs rapports qualité-prix, repérés par la rédaction.
La télé LG OLED 65C5 offre une très bonne polyvalence pour le cinéma, le streaming ou le gaming sur un écran 65″ OLED de qualité, offrant des noirs profonds, un contraste épatant et une image d’une grande précision. Elle supporte les principaux formats HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), délivre un pic de luminosité HDR enviable (~1150 cd/m²) et une colorimétrie très fidèle. Clairement la télé la plus attractive à ce prix.
La télé Philips 55OLED810 est un téléviseur très bien équilibré, particulièrement convaincant. Sa qualité d’image, son éclairage adaptatif et son mode gaming en font une excellente option “polyvalente premium”. Toutefois, la luminosité reste en deçà des meilleures mini-LED, la connectique HDMI 2.1 est limitée, et l’OS peut gêner les puristes. Si vous privilégiez l’immersion visuelle plus que la “puissance lumineuse extrême”, c’est un choix très solide, à condition d’en tirer profit dans un environnement adapté.
La télé Samsung TQ55Q7F est un téléviseur QLED 4K 55″ (138-140 cm) dont la proposition de valeur se situe clairement dans le segment “milieu de gamme accessible” pour 2025. Il propose une image 4K aux couleurs riches, un processeur IA, une interface Smart TV complète, le tout à un prix très compétitif. Ses limitations (rafraîchissement 50 Hz, audio modeste) le rendent moins adapté aux utilisateurs ultra-exigeants ou aux gamers très pointus, mais pour un usage quotidien polyvalent, il représente une option économique et performante.
La télé LG 65QNED84A est une très bon choix pour un usage polyvalent : streaming, films, salon spacieux. Elle offre une grande taille, une image colorée, et un bon rapport qualité/prix. Si vous n’êtes pas ultra exigeant sur le 120 Hz ou le rendu sonore, c’est un appareil de milieu-de-gamme qui vaut le coup. En revanche, les joueurs exigeants et les amateurs de contrastes extrêmes pourraient viser plus haut.
La télé Hisense 75E79Q Pro est idéale pour le streaming, le jeu (surtout sur console moderne grâce au 144 Hz) et les films de salon. Elle brille par son rapport qualité / taille / prix : offrir une dalle de 75 pouces avec QLED, HDR, et 4 ports HDMI 2.1 à ce niveau de prix est vraiment très séduisant. Les limites résident dans la luminosité HDR modeste et un rendu audio qui peut nécessiter un complément. Le risque principal : des variations dans les panneaux (IPS vs VA) ou des imperfections de rétroéclairage.
La télé Samsung TQ43QN90F est une TV très ambitieuse pour sa taille : elle apporte la technologie Neo-QLED Mini-LED, un bon niveau de HDR, une excellente fluidité pour le jeu et une interface moderne. Elle ne conviendra peut-être pas aux puristes du contraste ultime (OLED) ni à ceux qui veulent une très grosse scène sonore sans barre de son, mais pour un “petit grand écran” premium, elle représente un excellent compromis.
Télés à moins de 100 euros
Pour moins de 100 euros, difficile de trouver une télévision offrant de parfaites conditions de visionnage cinéma. Cependant, pour un si petit budget, il existe un marché qui mérite d'être considéré. Nous avons repéré quelques promos sur des modèles qui tiennent des garanties de bonne expérience.
Télés à moins de 300 euros
Voici les télévisions que nous retenons de cette opération Black Friday 2025 et dont le prix d'achat est affiché à moins de 300 euros. A ce prix-là, il faut aller à l'essentiel : qualité d'image avec une résolution minimum importante, bon contraste, son raisonnable
Les meilleures offres TV 55 pouces
Une TV de 55 pouces offre un excellent compromis entre immersion et encombrement. Assez grande pour profiter pleinement des films en 4K, des jeux vidéo et du sport, elle ne nécessite pas un très grand salon et s’intègre facilement dans la plupart des intérieurs. Cette diagonale permet aussi de percevoir davantage de détails, d’apprécier le HDR et de bénéficier d’une expérience cinéma sans passer au très grand format, souvent plus coûteux. C’est aujourd’hui la taille idéale pour un usage polyvalent.
Les meilleures offres TV 65 pouces
Une TV de 65 pouces offre une immersion nettement supérieure, idéale pour profiter pleinement de la 4K, du HDR et des scènes spectaculaires. Cette diagonale révèle davantage de détails et renforce l’effet “salle de cinéma” à la maison, sans nécessiter une pièce immense. Parfaite pour les films, les séries et le sport, elle valorise aussi les consoles de dernière génération. C’est le format privilégié pour ceux qui veulent un grand écran vraiment immersif tout en restant dans un budget raisonnable.
Les meilleures offres TV 75 pouces
Une TV de 75 pouces transforme clairement l’expérience en véritable home cinéma. Cette très grande diagonale maximise l’immersion, révèle tous les détails des contenus 4K et sublime le HDR, même dans les scènes les plus spectaculaires. Parfaite pour les grands salons ou les pièces dédiées, elle offre un impact visuel impressionnant pour les films, le sport et le jeu vidéo. C’est le format à privilégier pour ceux qui recherchent une sensation XXL sans basculer vers un vidéoprojecteur.
Les meilleures offres TV 85 pouces
Une TV de 85 pouces offre une expérience vraiment proche d’une projection cinéma. Cette diagonale géante magnifie la 4K, renforce le réalisme du HDR et immerge totalement le spectateur, même à plusieurs mètres de distance. Idéale pour les très grands salons ou une salle dédiée, elle fait ressortir chaque détail des films, du sport et des jeux vidéo.
Les prix sur les TV sont-ils vraiment plus bas pendant le Black Friday ?
Pas toujours. Certains marchands gonflent le "prix de référence". Mieux vaut suivre les tarifs plusieurs semaines avant, via des comparateurs comme Idealo ou Keepa. Les vraies remises concernent surtout les TV haut de gamme de l’an dernier. Linternaute.com fait aussi le tri entre les bonnes et les mauvaises offres.
OLED ou QLED en promo : lequel choisir ?
L’OLED, même remisé, reste meilleur pour les noirs profonds et le cinéma. Le QLED ou Mini-LED offre une haute luminosité et des couleurs éclatantes pour les pièces lumineuses. En promo Black Friday, un QLED très haut de gamme peut devenir plus intéressant qu’un OLED d’entrée de gamme.
Quelle différence entre “Smart TV 2025” et les versions précédentes ?
Principalement la fluidité de l’interface et la compatibilité avec les assistants vocaux. Si l’OS est Google TV, webOS 24 ou Tizen 8, les fonctions restent quasi identiques. Une Smart TV 2024 reste un excellent achat.
Les TV Android/Google TV sont-elles les meilleures à cibler en promotion ?
Il faut bien dire que ce sont les plus polyvalentes et les plus performantes dans le temps. Les modèles Sony, TCL, Hisense et plusieurs Philips proposent Google TV. Pendant le Black Friday, ils bénéficient souvent de remises importantes car ce sont parmi les plus vendus. En 65″, vous pouvez trouver de très bons modèles entre 550 euros et 800 euros.
Pourquoi certains modèles premium sont-ils bradés en Black Friday ?
Ce sont souvent des stocks de l’année précédente, mais la qualité reste excellente. Les LG C2/C3, Samsung S90C ou TCL C805 sont bradés car remplacés par de nouveaux modèles, mais restent parmi les meilleurs rapports qualité/prix du marché.
Que penser des “packs TV + barre de son” au Black Friday ?
C'est en réalité très utile : certains revendeurs proposent des bundles TV + barre de son avec plusieurs dizaines ou centaines d’euros d’économie. Cela peut être particulièrement intéressant avec des téléviseurs haut de gamme OLED ou QD-OLED, où le son intégré est bon mais ne remplace pas une vraie barre. Si vous voulez une expérience complète, ces packs valent vraiment le coup.
Les aides à l’achat TV et ODR pendant le Black Friday : ça compte ?
Oui, beaucoup. Certaines marques comme LG proposent des offres de remboursement (ODR) cumulables avec les remises Black Friday. Par exemple, il y a déjà eu des ODR LG OLED evo d’un montant significatif plus tôt en 2025. Avant d’acheter, vérifiez les conditions de ces ODR (modèles éligibles, dates, justificatifs) : elles peuvent rendre certaines affaires ultra compétitives.
Les meilleures marques de télé en 2025
Pendant le Black Friday 2025, ayez bien en tête ces éléments les plus importants : la qualité d'image : contraste, uniformité, luminosité de pointe (notamment HDR), fidélité des couleurs ; le procédé d'affichage : OLED, QD-OLED, Mini-LED / Neo-QLED, MicroLED, etc. ; les fonctionnalités " smart ": interface, compatibilité apps, streaming, mise à jour logiciel ; les entrées/sorties / connectivité pour gaming, consoles, PC : HDMI 2.1, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM, taux de rafraîchissement élevé ; le son intégré et l'expérience globale (à défaut d'ajouter une barre de son) ; le rapport performances/prix, la fiabilité et le support de la marque ; l'adéquation à l'usage : pièce très lumineuse vs pièce sombre, gaming, home-cinema, usage familial. L'éclairage d'une pièce (luminosité ambiante) reste un critère critique : un téléviseur " cinéma " excellent dans une pièce sombre peut peiner dans un salon très lumineux.
En 2025, la segmentation du marché de la télévision s'est accentué : on retrouve du très haut de gamme avec des TV qui utilisent des technologies avancées, mais on trouve aussi de bons modèles milieu de gamme offrant un excellent rapport qualité/prix. Voici un panorama des marques les plus recommandables cette année, avec leurs forces, leurs particularités, et pour quelles cibles.
Les télés LG
LG est couronnée "meilleure marque" selon l'étude de Expert Reviews pour 2025, grâce à un très bon équilibre entre qualité d'image, valeur perçue et fiabilité. Elle reste un leader de l'OLED "pure" : avec des panneaux propres à LG (OLED evo, etc) et une grande maîtrise du contraste et des noirs. Ces TV sont Idéales pour les cinéphiles, les utilisateurs recherchant une image "cinéma" très soignée, pour une pièce peu très lumineuse.
Les télés Samsung
Samsung est régulièrement citée comme marque dominante en innovation, notamment en QLED, Neo-QLED, QD-OLED, MicroLED. Elle cible aussi les pièces lumineuses et les usages "premium et connectés". C'est un très bon choix pour les salons clairs, un usage mixte film/gaming, les utilisateurs qui veulent "tout faire" avec leur TV.
Les télés Sony
Sony apparaît comme la marque-"puriste" de l'image, selon l'étude de Lifestory Research qui la classe 1ʳᵉ en confiance consommateur aux USA pour 2025. Elle mise sur la qualité d'image, le traitement d'image, l'intégration audio/vidéo haut de gamme. A choisir pour du home-cinema exigeant, les personnes cherchant le "meilleur rendu en image", moins souci de budget.
Les télés TCL
TCL est citée comme "value king" (roi du rapport qualité/prix) pour 2025. La marque propose des fonctionnalités haut de gamme (Mini-LED, taux de rafraîchissement élevé) à prix contenu. C'est idéal pour un budget moyen, des gamers recherchant de la performance, des foyers souhaitant une bonne image sans payer le premium absolu.
Les télés Hisense
Hisense est mentionnée comme "underdog" mais en forte progression, avec de bons budgets et des specs montantes. C'est une marque avec des TV intéressantes pour les budgets serrés, un usage familial.
Les télévisions sont très vendues durant le Black Friday. Soyez vigilants et évaluez bien les prix sur les différentes plateformes de vente en ligne ; parfois certains revendeurs gonflent l'ampleur des rabais. Le Black Friday peut offrir de belles occasions d’achat, mais une comparaison attentive et une vérification des spécificités techniques sont essentielles pour s’assurer de faire une véritable bonne affaire.