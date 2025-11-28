Black Friday TV : on a trouvé 20 super télés à prix canon, de 99 euros à 2500 euros !

Les promos du Black Friday 2025 sont là ! Les télévisions en promotion sont nombreuses, nous avons déniché les meilleures, notamment sur les Oled 55, 65 et 75 pouces.

Et voilà le Black Friday 2025 ! Autant le dire immédiatement, c'est un bon moment pour s'offrir une télé. Les promotions sont alléchantes, mais méfiance : tous les modèles TV ne bénéficient pas de réductions réellement avantageuses. Pour dégoter les vrais bons plans du Black Friday sur les TV, cette page actualisée en temps réel est idéale : les offres sont mises à jour sur les meilleures promos sur les meilleures télévisions.

Les meilleurs offres télés du Black Friday 2025

Si vous cherchez un téléviseur de qualité, assurez-vous de bien comprendre ce que chaque technologie apporte. Un modèle OLED ou QLED offre par exemple des noirs plus profonds et des couleurs plus vives. Les télévisions d'entrée de gamme sont aussi concernées par le Black Friday. Attention, dans cette catégorie de prix, il faut veiller à ne pas céder sur l'essentiel : luminosité, contrastes, compatibilités avec les dernières technologies. Certaines télévisions sont nettement plus soignées que d'autres.

Envie de faire son propre comparatif rapide et efficace avant l'acte d'achat ? Pour les meilleures offres TV du Black Friday, nous vous conseillons de vous rendre sur les sites spécialisés suivants, avec les dernières promos mises à jour :

Pour ce Black Friday 2025, voici les télévisions les plus performantes mis en vente sur Internet avec les meilleurs rapports qualité-prix, repérés par la rédaction.

Nos 6 coups de coeur

La télé LG OLED 65C5 offre une très bonne polyvalence pour le cinéma, le streaming ou le gaming sur un écran 65″ OLED de qualité, offrant des noirs profonds, un contraste épatant et une image d’une grande précision. Elle supporte les principaux formats HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), délivre un pic de luminosité HDR enviable (~1150 cd/m²) et une colorimétrie très fidèle. Clairement la télé la plus attractive à ce prix.

TV OLED LG OLED65C5

La télé Philips 55OLED810 est un téléviseur très bien équilibré, particulièrement convaincant. Sa qualité d’image, son éclairage adaptatif et son mode gaming en font une excellente option “polyvalente premium”. Toutefois, la luminosité reste en deçà des meilleures mini-LED, la connectique HDMI 2.1 est limitée, et l’OS peut gêner les puristes. Si vous privilégiez l’immersion visuelle plus que la “puissance lumineuse extrême”, c’est un choix très solide, à condition d’en tirer profit dans un environnement adapté.

Ambilight 55OLED810 139 cm 2025

La télé Samsung TQ55Q7F est un téléviseur QLED 4K 55″ (138-140 cm) dont la proposition de valeur se situe clairement dans le segment “milieu de gamme accessible” pour 2025. Il propose une image 4K aux couleurs riches, un processeur IA, une interface Smart TV complète, le tout à un prix très compétitif. Ses limitations (rafraîchissement 50 Hz, audio modeste) le rendent moins adapté aux utilisateurs ultra-exigeants ou aux gamers très pointus, mais pour un usage quotidien polyvalent, il représente une option économique et performante.

QLED TQ55Q7F 140 cm 2025

La télé LG 65QNED84A est une très bon choix pour un usage polyvalent : streaming, films, salon spacieux. Elle offre une grande taille, une image colorée, et un bon rapport qualité/prix. Si vous n’êtes pas ultra exigeant sur le 120 Hz ou le rendu sonore, c’est un appareil de milieu-de-gamme qui vaut le coup. En revanche, les joueurs exigeants et les amateurs de contrastes extrêmes pourraient viser plus haut.

TV LED LG 65QNED84A 2025

La télé Hisense 75E79Q Pro est idéale pour le streaming, le jeu (surtout sur console moderne grâce au 144 Hz) et les films de salon. Elle brille par son rapport qualité / taille / prix : offrir une dalle de 75 pouces avec QLED, HDR, et 4 ports HDMI 2.1 à ce niveau de prix est vraiment très séduisant. Les limites résident dans la luminosité HDR modeste et un rendu audio qui peut nécessiter un complément. Le risque principal : des variations dans les panneaux (IPS vs VA) ou des imperfections de rétroéclairage.

TV QLED HISENSE 75E79Q PRO 2025 (189cm)

La télé Samsung TQ43QN90F est une TV très ambitieuse pour sa taille : elle apporte la technologie Neo-QLED Mini-LED, un bon niveau de HDR, une excellente fluidité pour le jeu et une interface moderne. Elle ne conviendra peut-être pas aux puristes du contraste ultime (OLED) ni à ceux qui veulent une très grosse scène sonore sans barre de son, mais pour un “petit grand écran” premium, elle représente un excellent compromis.

Samsung TQ43QN90F

Télés à moins de 100 euros

Pour moins de 100 euros, difficile de trouver une télévision offrant de parfaites conditions de visionnage cinéma. Cependant, pour un si petit budget, il existe un marché qui mérite d'être considéré. Nous avons repéré quelques promos sur des modèles qui tiennent des garanties de bonne expérience.

Smart Tech 32HN01K TV HD LED 32 Pouces (80cm) Triple Tuner Dolby Digital Plus 3xHDMI 2xUSB

TÃ©lÃ©viseur LED 24 - RCA - ModÃ¨le HÃ´tel - Triple Tuner DVB-TT2-C-SS2 - HDMI - VGA

Télés à moins de 300 euros

Voici les télévisions que nous retenons de cette opération Black Friday 2025 et dont le prix d'achat est affiché à moins de 300 euros. A ce prix-là, il faut aller à l'essentiel : qualité d'image avec une résolution minimum importante, bon contraste, son raisonnable

Thomson 50 Pouces (126 cm) UHD LED Fire TV avec Commande vocale Alexa Bluetooth 5.0 Ports HDMI USB AV in CI+ USB â€“ 50UF4S35

TV QLED ESSENTIELB 50QLED307

Philips 32PFS6900/12

Les meilleures offres TV 55 pouces

Une TV de 55 pouces offre un excellent compromis entre immersion et encombrement. Assez grande pour profiter pleinement des films en 4K, des jeux vidéo et du sport, elle ne nécessite pas un très grand salon et s’intègre facilement dans la plupart des intérieurs. Cette diagonale permet aussi de percevoir davantage de détails, d’apprécier le HDR et de bénéficier d’une expérience cinéma sans passer au très grand format, souvent plus coûteux. C’est aujourd’hui la taille idéale pour un usage polyvalent.

QD-Mini LED 55C89K 138 cm 2025

TV OLED LG OLED55C5

Les meilleures offres TV 65 pouces

Une TV de 65 pouces offre une immersion nettement supérieure, idéale pour profiter pleinement de la 4K, du HDR et des scènes spectaculaires. Cette diagonale révèle davantage de détails et renforce l’effet “salle de cinéma” à la maison, sans nécessiter une pièce immense. Parfaite pour les films, les séries et le sport, elle valorise aussi les consoles de dernière génération. C’est le format privilégié pour ceux qui veulent un grand écran vraiment immersif tout en restant dans un budget raisonnable.

TV OLED LG OLED65C5

TQ65S90F 165 cm 2025

Les meilleures offres TV 75 pouces

Une TV de 75 pouces transforme clairement l’expérience en véritable home cinéma. Cette très grande diagonale maximise l’immersion, révèle tous les détails des contenus 4K et sublime le HDR, même dans les scènes les plus spectaculaires. Parfaite pour les grands salons ou les pièces dédiées, elle offre un impact visuel impressionnant pour les films, le sport et le jeu vidéo. C’est le format à privilégier pour ceux qui recherchent une sensation XXL sans basculer vers un vidéoprojecteur.

QD-Mini LED 75C89K 189 cm 2025

TV OLED LG OLED77G5

Les meilleures offres TV 85 pouces

Une TV de 85 pouces offre une expérience vraiment proche d’une projection cinéma. Cette diagonale géante magnifie la 4K, renforce le réalisme du HDR et immerge totalement le spectateur, même à plusieurs mètres de distance. Idéale pour les très grands salons ou une salle dédiée, elle fait ressortir chaque détail des films, du sport et des jeux vidéo.

QLED TQ85Q7F 216 cm 2025

TV & Soundbars LG 86QNED86A6A

TQ83S90F 211 cm 2025

Questions / Réponses