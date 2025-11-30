Black Friday PS5 : un pack PS5 avec FC26 en cadeau sur Amazon, ce sont les deals ultimes du week-end

BLACK FRIDAY PS5. Ce Black Friday 2025 frappe fort, surtout avec des packs PS5 exclusifs ! L'un d'entre eux propose le jeu FC26 en cadeau, que ce soit sur la PS5 Numérique, Standard ou même Pro. Voici la sélection des meilleures offres spéciales Black Friday PS5 en ligne ce dimanche.

Les dernières offres

08:16 - Le jeu officiel de la F1, F1 25, aussi en promo ! Peut-être allez vous suivre ce dimanche le Grand Prix du Qatar de F1 ?! Il peut être décisif dans la lutte pour le titre mondial entre Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri. Pourquoi ne pas justement rejouer les courses de la saison 2025 via le jeu officiel de la F1, F1 25. Ecuries, circuit, mode carrière immersif, jeu en ligne... Tout y est ! Et le Black Friday offre un prix canon sur ce jeu ! F1 25 sur PS5 07:49 - PS5 Digital Edition, Standard ou Pro ? Les 3 déclinaisons de la PS5 sont concernées par des promos à retrouver dans notre sélection dédiée ci-dessous. La PS5 Digital Edition est la moins chère alors que seule la PS5 Standard Edition est dotée d'un lecteur de disque intégré 07:26 - Vous préférez la PS5 Standard Edition avec FC 26 ? Voici le pack en ligne Il revient à 449 euros, soit le prix de la console seule. Le célèbre jeu de foot FC, dans sa déclinaison la plus récente, est donc "offert" dans ce pack qui intègra la PS5 Standard Edition, c'est à dire la version équipée d'un lecteur de disque intégré. Pack PS5 Standard Edition + FC26 06:41 - Ce pack PS5 Pro + FC26 est aussi disponible sur d'autres sites Ce pack PS5 Pro +FC26 inclus en code de téléchargement est disponible sur plusieurs sites web. Il n'y a plus qu'à faire son choix. PS5 Pro + FC26 06:31 - C'est le GROS cadeau du Black Friday : la PS5 Pro est en promo avec FC26 ! Boudée l'année dernière, privée de toute promotion depuis sa sortie, la PS5 Pro fait enfin l'objet cette année de promotions spéciales Black Friday ! On gagne non seulement 100 euros sur le prix de la console PS5 dans sa version la plus haut de gamme mais un pack est aussi proposé avec FC26 en code de téléchargement inclus. Le jeu est "offert" avec la console, pour un prix total de 699 euros. Pack PS5 Pro + FC26 699 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Où trouver la meilleure offre du Black Friday sur la PS5 Slim ?

Si vous cherchez le prix le plus bas, direction évidemment la PS5 Digital Edition. C'est la moins chère puisqu'elle est dépourvue du lecteur de disque et permet de ne jouer qu'à des jeux dématérialisés téléchargeables via le PlayStation Store. Attention, l'espace de stockage a un peu fondu sur la version 2025 et il peut se remplir assez vite, forçant à choisir entre les jeux. Vous pouvez toujours opter pour le lecteur de disque externe plus tard, mais il est assez onéreux. Si vous cherchez le meilleur prix et une console pour un gamer lambda mais pas accro au point de posséder 25 jeux, cela vous suffira. Sinon, optez pour la console Standard Edition avec lecteur de disque. Voici les meilleurs prix actuels sur la PS5 Slim Digital Edition. Vous avez juste à cliquer dessus ou sur le nom du marchand pour accéder à sa meilleure offre actuelle.

Où trouver la meilleure offre du Black Friday sur la PS5 Slim Standard Edition ?

C'est sans doute le bon compromis, surtout qu'on la trouve en pack pour le Black Friday avec un jeu ou une 2e manette Dual Sense. La PS5 Standard Edition est la seule munie d'un lecteur de disque intégré. Vous pouvez donc jouer à la fois en dématérialisé comme acheter vos jeux en magasin "à l'ancienne" pour préserver votre espace de stockage. Voici les meilleurs prix du web actuellement :

Où trouver la meilleure offre du Black Friday sur la PS5 Pro ?

Bingo ! Pour la première fois de son histoire, la PS5 Pro est proposée en réduction pendant le Black Friday. Sony a frappé fort en abaissant le prix de sa console de 100 euros pour la faire passer à 699 euros à l'occasion du Black Friday 2025. Les revendeurs s'en donnent à coeur joie et peuvent proposer des packs pour ce prix (notamment avec le jeu FC26) mais il sera dur de trouver encore moins cher... Voici les prix actualisés en temps réel. Vous avez juste à cliquer dessus ou sur le nom du marchand pour accéder à sa meilleure offre actuelle.

Quels sont les meilleurs packs PS5 pour le Black Friday ?

Si vous cherchez une console PS5, avant de craquer, regardez d'abord les prix des packs. Certains sont très intéressants puisqu'ils peuvent associer la console à des jeux références ou tout juste sortis comme les simulations sportives FC26 (le célèbre ex-FIFA) ou NBA 2K26. D'autres combinent la console avec une 2e manette Dual Sense, il est donc idéal pour les familles ! Enfin, certains packs peuvent proposer des casques gaming ou le lecteur de disque PS5.

On trouve aussi évidemment le pack spécial Black Friday 2025 lancé par Sony avec l'édition Fortnite Flowering Chaos.

Y-a-t-il des promos sur le lecteur de disque PS5 pour le Black Friday ?

Oui, on en a repéré sur Amazon alors que CDiscount le propose aussi en pack. Mais attention, les offres et stocks sont bien moins nombreux que sur les consoles. Ne tardez pas ou soyez vigilant sur les offres en ligne !

Quelles sont les meilleures offres sur les manettes PS5 pour le Black Friday ?

Vous cherchez une manette Dual Sense pour votre PS5 ? C'est ici que vous la trouverez au meilleur prix en comparant les offres des marchands. On vous propose ci-dessous plusieurs versions !

Quelles sont les meilleures offres sur les jeux PS5 pour le Black Friday ?

On finit avec les jeux, souvent proposés à prix réduit pendant le Black Friday. Voici quelques références à ne pas manquer avec les meilleurs prix du web !