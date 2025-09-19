Journées du Patrimoine 2025 : Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux... Le programme ville par ville

Partez à la découverte des joyaux du patrimoine français. Ce week-end dans toute la France, ces institutions vous ouvrent leurs portes gratuitement.

Les 42e journées européennes du patrimoine qui auront lieu ce samedi 20 et ce dimanche 21 septembre 2025 mettront cette année en lumière le "Patrimoine architectural". Partout en France, châteaux, musées et sites habituellement fermés au public nous donnent rendez-vous pour des visites de coulisses, des concerts, des représentations théâtrales, des balades historiques et autres animations insolites.

Durant les Journées du patrimoine, musées, châteaux, palais, hôtels particuliers, instituts, hôtels de ville, ambassades, théâtres ou encore, demeures privées, ouvrent leurs portes. Ce sont des lieux souvent fermés le reste de l'année qui dévoilent l'envers de leur décor à cette occasion. Pour faciliter votre choix, nous avons sélectionné pour vous 20 monuments immanquables un peu partout en France :

Quel programme des Journées du patrimoine 2025 près de chez vous ?

Découvrez le programme des Journées du patrimoine 2025 grâce à la carte interactive ci-dessous qui permet, ville par ville, région par région, de trouver un événement près de chez vous. Certains saisiront l'occasion de visiter un haut lieu culturel, exceptionnellement de manière gratuite, et de profiter d'activités uniques pour une visite originale. D'autres s'orienteront vers l'une de ces merveilles de notre patrimoine qui ne se visitent qu'une fois par an en septembre.

Quel est le programme des Journées du patrimoine 2025 ?

A l'occasion de cette 42e édition, des milliers de bâtiments ou lieux nationaux, historiques ou emblématiques, aux constructions vernaculaires, ouvriront leurs portes gratuitement. Ce sera le cas par exemple de l'impressionnant chantier de l'église de la Sainte-Trinité à 67 mètres de hauteur, des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann à l'occasion du centenaire de l'Art déco, des villas balnéaires de Lion-sur-Mer en Normandie, de la Saline Royale d'Arc-et-Senans ou encore de l'atelier d'Alexander Calder en Centre-Val de Loire.

Ce sera également l'occasion de vivre l'expérience unique de la première mondiale du spectacle Hidden à Lascaux IV. Ne manquez donc pas l'opportunité de découvrir les joyaux de notre pays, habituellement cachés aux yeux du public. Une occasion pour passer un week-end en famille, initier vos enfants à l'art et découvrir l'envers du décor de lieux mythiques !

Que voir à Paris durant les Journées du patrimoine 2025 ?

Voici une sélection non exhaustive des lieux que vous pouvez visiter dans la capitale durant les Journées européennes du patrimoine 2025 :

Le musée de Montmartre invite à un voyage au cœur de la vie artistique de la célèbre Butte Montmartre à travers des visites commentées et conférence autour des peintres, écrivains et musiciens qui l'ont façonnée. En plus de découvrir les collections permanentes, ne manquez pas la conférence consacrée à Aristide Bruant, enrichie d'archives numérisées et de partitions chantées par l'École des Beaux-Arts.

Le musée de Montmartre invite à un voyage au cœur de la vie artistique de la célèbre Butte Montmartre à travers des visites commentées et conférence autour des peintres, écrivains et musiciens qui l'ont façonnée. En plus de découvrir les collections permanentes, ne manquez pas la conférence consacrée à Aristide Bruant, enrichie d'archives numérisées et de partitions chantées par l'École des Beaux-Arts.

Un nouveau parcours de visite des tours de Notre-Dame de Paris ouvre au public, avec des horaires exceptionnels de 9h à 23h ce week-end. Le circuit propose une immersion d'environ 50 minutes dans l'architecture gothique, enrichie par une nouvelle médiation, notamment sonore, invitant à l'émerveillement, avec des points de vue spectaculaires et inédits dans et depuis les hauteurs des tours de la cathédrale, les beffrois restaurés et la célèbre "forêt" restituée en chêne massif.

La Sainte-Chapelle , célèbre pour ses 1 113 vitraux baignés de lumière et construite pour conserver la couronne d'épines du Christ, propose des visites libres et gratuites le dimanche 21 septembre de 9h à 18h, uniquement sur réservation.

Le musée de la franc-maçonnerie accueille les visiteurs gratuitement et sans réservation le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h avec la possibilité d'assister à des visites guidées ou de déambuler librement dans le musée et visiter l'exposition temporaire "Initiations Forestières, des Bons Cousins aux Carbonari".

Que faire pour les Journées du patrimoine 2025 en Île-de-France ?

Parmi les propositions des institutions qui ouvrent leurs portes gratuitement en région parisienne, voici notre TOP 3 des visites à ne pas manquer durant les Journées Européennes du Patrimoine 2025 :

Le musée de l'Air et de l'Espace ouvre gratuitement les portes de ses collections et de ses réserves et ateliers d'entretien et de restauration des avions, situés à Dugny en bordure de piste de l'aéroport de Paris-Le Bourget, avec la possibilité de visiter l'A380 exposé sur le tarmac du musée. Le programme.

Le château de Versailles : les visiteurs de ce week-end patrimonial sont invités à découvrir gratuitement le Congrès, bâti en 1875 pour les députés et le Sénat, et les appartements du Président du Congrès, à l'occasion du 150 e anniversaire de la III e République.

: les visiteurs de ce week-end patrimonial sont invités à découvrir gratuitement le Congrès, bâti en 1875 pour les députés et le Sénat, et les appartements du Président du Congrès, à l'occasion du 150 anniversaire de la III République. Le Domaine national de Saint-Cloud ouvre ses portes pour des visites, balades historiques et théâtralisées par la troupe des Trois Clouds ainsi que des animations. Vous pourrez également découvrir le jardin des "drôles de petites bêtes", la célèbre collection d'Antoon Krings, ainsi que l'exposition exceptionnelle des œuvres de Christian Lapie. Consulter les infos, horaires et tarifs.

Que voir à Lyon pour les Journées du patrimoine 2025 ?

Voici une sélection de lieux emblématiques visitables gratuitement dans le cadre de l'événement 2025 sur le thème "Patrimoine architectural" :

Visite guidée et gratuite du poste 1 (d'aiguillage) de la gare de Lyon Perrache sur inscription obligatoire.

Balade urbaine "Où sont les femmes ?" , programmées entre 11h et 17h, dans les 2e, 3e, 6e et 9e arrondissements de Lyon. Découvrez la ville à travers les lieux qui rendent hommage à des femmes qui ont marqué leur temps dans le matrimoine local lyonnais, de la Mère Brazier qui a formé Paul Bocuse à Julie-Victoire Daubié, première Bachelière. Réservation obligatoire

, programmées entre 11h et 17h, dans les 2e, 3e, 6e et 9e arrondissements de Lyon. Découvrez la ville à travers les lieux qui rendent hommage à des femmes qui ont marqué leur temps dans le matrimoine local lyonnais, de la Mère Brazier qui a formé Paul Bocuse à Julie-Victoire Daubié, première Bachelière. Réservation obligatoire Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon : visite, parcours urbain et atelier sont proposés.

Quel programme des Journées du patrimoine à Marseille ?

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées Européennes du patrimoine 2025 dans la cité phocéenne :

La Savonnerie Fer à Cheval , plus ancienne savonnerie de Marseille qui perpétue la fabrication artisanale et ancestrale du savon de Marseille, ouvre ses portes au public. Réservation obligatoire

Au Mucem , les expositions seront en accès libre et les grandes réserves seront exceptionnellement ouvertes au public avec des visites guidées organisées toutes les heures avec des départs entre 10h15 et 17h15. Des traversées du grand port de commerce sont également organisées.

Musée Cantini : des visites flash de 20 min autour des œuvres Le Palais à 4h du matin et L'Objet Invisible de l'artiste Alberto Giacometti sont organisées le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Musée d'Histoire Naturelle de Marseille : visites libres des expositions "Terre d'Evolution" et "Océans" et conférence "Longchamp, un parc dans sa ville : valeur patrimoniale, valeur d'usage". Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Que voir pour les Journées du patrimoine 2025 à Bordeaux ?

De nombreuses visites guidées ou expositions sont proposées à travers le patrimoine bordelais. Voici les sites à ne pas manquer :

Le Muséum de Bordeaux - sciences et nature propose une visite du Centre de Conservation des Collections, une projection du documentaire The Woman Who Loves Giraffes, ainsi que des visites flash sur le thème des animaux bâtisseurs et des femmes éthologues.

Le Muséum de Bordeaux - sciences et nature propose une visite du Centre de Conservation des Collections, une projection du documentaire The Woman Who Loves Giraffes, ainsi que des visites flash sur le thème des animaux bâtisseurs et des femmes éthologues.

Un rallye mythologique est proposé en famille, partez à l'aventure sur les traces des dieux et des légendes, moyennant 4 euros par personne.

est proposé en famille, partez à l'aventure sur les traces des dieux et des légendes, moyennant 4 euros par personne. Visite de l'Observatoire astronomique de Bordeaux lors d'un parcours alliant patrimoine scientifique et artistique. Sur réservation obligatoire auprès de l'association Sirius.

Quel programme des Journées du Patrimoine 2025 à Toulouse ?

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées européennes du patrimoine 2025 à Toulouse, la ville rose :

L' Observatoire de Jolimont-Toulouse propose un parcours sur le thème de l'astronomie. Partez à la découverte des étoiles.

Atelier gratuit de découverte de la taille de pierre : samedi 20 septembre 2025 de 10h à 18h et dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h à l'hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie.

: samedi 20 septembre 2025 de 10h à 18h et dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h à l'hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie. La Banque de France ouvre ses portes sur réservation obligatoire. Au programme, une visite libre du grand hall, de la salle des coffres ainsi que des jardins et de nombreuses animations. Découvrez les missions régionales de la Banque de France à travers plusieurs stands thématiques. Les plus jeunes pourront colorier une fresque géante.

Que voir pour les Journées du patrimoine 2025 à Lille ?

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées européennes du patrimoine 2025 dans la ville de Lille :

Le zoo de Lille ouvre ses portes et vous invite à participer à la conservation de la biodiversité animale. En savoir plus.

Visitez gratuitement l'exposition Baile Funk : un cri de liberté, à la maison Folie Wazemmes , les samedi et dimanche à 14 heures.

Visite libre du Beffroi de l'Hôtel de Ville en accès libre, mais réservation sur place.

en accès libre, mais réservation sur place. Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille : partez à la découverte du patrimoine religieux hospitalier du Vieux-Lille grâce à une visite guidée qui vous fera revivre l'histoire des débuts des hôpitaux de Lille en découvrant la vie des comtesses de Flandre et des sœurs augustines hospitalières. Rendez-vous dimanche 21 septembre 2025 de 10h30 à 12h au pied des marches de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille. 25 places disponibles.

Quel programme des Journées du patrimoine 2025 à Strasbourg ?

Voici une sélection non exhaustive du programme des Journées européennes du patrimoine 2025 à Strasbourg :

Le musée historique de la ville de Strasbourg propose 3 visites thématiques avec la conservatrice du musée : les coups de cœur de la conservatrice, le bâtiment des anciennes boucheries et le nouvel accrochage sur l'Europe. Ces visites ont lieu samedi 20 septembre à 14h, 15h et 16h d'une durée d'une heure. Un jeu de piste "En route vers le passé" est également organisé dans les collections avec de petites histoires contées. Dans la limite des places disponibles, à partir de 4 ans, le dimanche 21 septembre à 14h30 et à 15h30.

Le Théâtre de la Choucrouterie propose une visite gratuite de la salle emblématique du Barabli, place Broglie, pour vous plonger dans l'univers de celui qui a introduit le cabaret satirique en Alsace, avec ses célèbres revues.

Visite libre de l'Hôtel de Ville de Strasbourg, ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, aujourd'hui maison commune des citoyens de Strasbourg, le samedi de 10h à midi.

Que visiter durant les Journées du patrimoine 2025 à Nantes ?

Retrouvez ci-dessous notre sélection du programme des Journées européennes du patrimoine 2025 à Nantes :