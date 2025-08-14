Feux d'artifice du 15 août 2025 : où et à quelle heure sont-ils tirés en France ?

Les spectacles pyrotechniques du 15 août sont un incontournable de certaines villes du littoral français. Voici les horaires et villes où sont tirés ces feux d'artifice le jour de l'Assomption.

Le 15 août, jour férié de l'Assomption, la magie opère aux quatre coins de l'Hexagone avec des feux d'artifice qui n'ont rien à envier au feu d'artifice tiré lors de la Fête nationale. Les feux d'artifice de l'Assomption sont devenus une tradition incontournable pour petits et grands qui ont la chance de se trouver en bord de mer à ce moment-là.

En effet, ces feux d'artifice sont tirés depuis des villes comme Biarritz, Toulon ou Cannes. Pensez à vérifier la programmation puisque, avec la vigilance sécheresse et incendie mise en place dans plusieurs départements, certains feux d'artifice du 15 août pourraient être annulés. Suivez notre guide pratique pour savoir quelles villes maintiennent des feux d'artifice :

Sur le thème "Sound of Resonance", la baie de Cannes propose un voyage pyrotechnique et musical sur les rythmes anciens de la musique traditionnelle japonaise à la rencontre des pulsations audacieuses de la musique contemporaine. Le feu d'artifice du 15 août 2025 est tiré à 22 heures dans le cadre du "Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes", un événement gratuit.

Comme chaque année, un feu d'artifice est tiré le 15 août à 22 heures depuis le Fort Saint Louis. Le spectacle pyrotechnique est précédé par un show de voltige aérienne par les Alphajets de la Patrouille de France au-dessus des plages du Mourillon à 16h30. Pensez à arriver à l'avance pour trouver une place sur la plage du Mourillon. Quel feu d'artifice du 15 août 2025 au Lavandou ? Vendredi 15 août 2025, à l'occasion du 81e anniversaire du Débarquement de Provence, la municipalité du Lavandou organise une cérémonie du souvenir à 11 heures au Square des Héros, puis un vin d'honneur à midi sur le Parvis de l'Hôtel de Ville. Le feu d'artifice est tiré à 22h30, suivi d'un bal populaire "Alors on chante" sur la plage centrale.

La ville de Biarritz embrase le ciel de créations pyrotechniques le 15 août 2025 dès 22h30. Rendez-vous sur la Grande Plage pour observer le feu tiré depuis le Rocher du Basta et de la Grande Plage côté Hôtel du Palais. Le dispositif se déploie pendant 25 minutes. La circulation des véhicules vers le centre-ville est interdite dès 17 heures. Le public est invité à laisser les véhicules sur les parkings relais gratuits d'Aguilera et d'Iraty et à utiliser les navettes gratuites mises à disposition.

Sur le Port de l'Herbaudière à Noirmoutier-en-l'Île, un feu d'artifice est tiré à 22 heures 30 le 15 août 2025, précédé d'un concert de The Bards Of Sweeney à 21h15 et suivi d'un concert de reprises à 22h50.

À Royan, comme tous les ans, un "spectacle pyro-mélodique" a lieu le 15 août 2025 à 22h30 depuis la Grande Conche de Royan. "Nous imaginons ce show comme une plongée spectaculaire dans l'univers du 7e Art, au travers de laquelle le public est invité à vivre une expérience immersive et participative, hommage aux grandes musiques de films qui ont marqué des générations entières." indique le site Royan Atlantique.

Le feu d'artifice de Cassis est prévu le 15 août 2025 à 22 heures au port. Il est précédé par un apéro live animé par le groupe Years de 19h à 20h, puis suivi à 22h30 par un bal populaire place Baragnon.

Arras n'est peut-être pas au bord de la mer, mais la ville du Pas-de-Calais a tout de même droit à son feu d'artifice le vendredi 15 août 2025. Il sera tiré à 23 heures depuis la base de loisirs des Grandes Prairies sur la thématique du vivre-ensemble.