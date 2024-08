DIRECT. Athlétisme aux JO 2024 : les relais 4x400m en finale ! Tual et Samba-Mayela visent les finales attendus, le live

La Britannique, avec un saut à 6,40 mètres, décroche 975 points de plus. Au général, elle mène devant les Belges Nafissatou Thiam (4 985 points) et Noor Vidts (4 926 points).

Les Françaises sont dans la première série et espèrent rejoindre la finale malgré la présence des Américaines et Britanniques.

Chez les femmes (10 h 40), le relais sera lancé par Sounkamba Sylla avant Shana Grebo, Alexe Deau et Amandine Brossier pour finir. Chez les hommes (11 h 17), Muhammad Abdallah Kounta lancera le relais français avant Gilles Biron, Téo Andant et Fabrisio Saidy.

10:05 - Auriana Lazraq-Khlass pour sauver l'honneur

Très loin de ses ambitions, la Française va tenter de sauver l'honneur. "Je suis très déçue, très triste, je suis passée par tous les états, beaucoup de tristesse ce (jeudi) matin surtout car je suis passée à côté de ma matinée. De la rage aussi, parce que je m'en voulais, je suis capable de beaucoup mieux. Je tenais à être moi-même l'après-midi, j'ai eu le sourire au poids mais je ne peux pas tout changer non plus, c'est pour cela que la performance n'était pas au rendez-vous. Mais j'ai fini par un bon 200 m, ce qui montre que je suis en forme et que quand la tête est là, ça va vraiment mieux. Donc, on revient demain (vendredi) avec le sourire et l'envie de partager."