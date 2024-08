DIRECT. Athlétisme aux JO 2024 : Tual et Samba-Mayela en demi-finales, Tamberi et Barshim en difficulté à la hauteur

On termine cette session avec une bonne nouvelle, malgré les appels des fédérations, le Français n'a pas été reconnu coupable du carambolage dans sa série. Arrivé 7e, il passe pour la finale du 5 000 m, samedi soir

Malgré un gros finish, Corentin Le Clézio termine à la 4e place et sera également aux repêchages.

Le Français Gabriel Tual, champion d'Europe en titre et 3e meilleur performeur mondial de l'année a remporté sa série.

Encore une fois, une chute perturbe la fin du 5000m. Schrub, bien parti, termine finalement à la 11e place et ne sera pas en finale.

11:41 - Blessure de Barshim !

Oh le coup dur dans le concours du saut en hauteur avec Barshim qui s'arrête dans sa course d'élan sur son premier essai et qui semble blessé.