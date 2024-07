DIRECT. JO 2024 : Thibus lance ses Jeux dans la polémique, la Seine trop polluée, le live

Jeremy Stravius, ancien médaillé olympique et champion du monde de 100m dos est bluffé par Leon Marchand, notamment par sa capacité à basculer du dos à la brasse dans le 400m 4 nages. "Moi qui a pratiqué les 4 nages (ancien recordman de France) j'ai toujours trouvé compliqué ce retournement de la position dorsale à ventrale. Ca donne un coup au corps et le rythme cardiaque monte tout de suite. Mais Léon gère ça très bien."

08:56 - Les handballeurs doivent rebondir

Laminés par les Danois, les handballeurs français ont vécu une soirée catastrophique. Ludovic Fabregas veut vite se projeter sur la Norvège "Oui ça pique clairement. Quand on perd de huit buts à la maison, même si c'est le Danemark et c'est une très belle équipe, ça fait mal. On souhaitait gagner notre premier match, même si on savait que tout ne se jouait pas aujourd'hui. Je pense qu'on leur a donné trop de solutions, on a perdu beaucoup de ballons sur nos attaques, on a pris des buts faciles en cage vide, sur des montées de balle. Cela a été un gros point noir. Il va falloir vite se projeter sur le prochain match contre la Norvège"