France - Japon : les quarts de finale en ligne de mire pour les Bleus

Pour son deuxième match aux JO 2024, l'équipe de France masculine de basket affronte le Japon ce mardi 30 juillet. En cas de victoire, les Bleus peuvent s'ouvrir les portes des quarts de finale.

Ce mardi à 17h15, les Bleus sont de retour pour leur deuxième match aux JO. La bande à Wembanyama affronte le Japon et peut faire une belle opération en cas de victoire.

Les quarts de finale et la première place dans le viseur

Après une belle victoire inaugurale face au Brésil (78-66) samedi, l'équipe de France masculine de basketball est de retour ! Les Bleus vont affronter le Japon pour leur deuxième match aux JO. Face aux Brésiliens, les Français ont perdu trop de ballons (19 au total), un aspect du jeu sur lequel Vincent Collet a axé la préparation vidéo. Face aux Japonais, le sélectionneur tricolore pourra compter sur ses cadres tels que Rudy Gobert, Evan Fournier, Nando de Colo mais surtout Nicolas Batum et Victor Wembanyama, auteurs de 38 points à eux deux, lors du match d'ouverture. En cas de victoire face aux Japonais, les Bleus pourraient faire une belle opération comptable en prenant une option sur la première place du groupe, synonyme de qualification pour les quarts de finale des JO 2024.

Des Japonais limités physiquement

Largement défait par l'Allemagne pour son premier match (97-77), le Japon doit réagir face à l'équipe de France. Pour cela, Rui Hachimura et Yuta Watanabe comptent bien créer l'exploit avec leur nation. En effet, les deux joueurs NBA de l'effectif nippon ont été les meilleurs marqueurs face aux Allemands avec 20 et 16 unités respectives. S'ils ont longtemps résisté, les Japonais ont éprouvé des difficultés physiques, les emmenant vers un revers inévitable. Avec 34 tentatives contre l'Allemagne, le tir de longue-distance est une des caractéristiques phares du jeu prôné par les Asiatiques : "On va jouer contre une équipe qui joue up tempo avec des meneurs feu-follet qui sont parfois difficiles à contrôler. Globalement il faudra leur laisser peu d'espaces et que nos intérieurs aillent défendre au large", a déclaré Vincent Collet.

À quelle heure débute France - Japon ?

Le coup d'envoi du deuxième match des basketteurs français aux JO 2024 face au Japon est prévu mardi 30 juillet à 17h15 au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Sur quelle chaîne regarder France - Japon ?

Détenteur des droits TV des JO 2024, France 3 et Eurosport 6 diffuseront l'affiche entre les Bleus et les Japonais.

Comment suivre France - Japon en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la deuxième rencontre de l'équipe de France masculine de basketball aux JO 2024 sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France.tv ou souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les effectifs de France - Japon ?

France : F.Ntilikina, N.Batum, A.Albicy, G.Yabusele, I.Cordinier, E.Fournier, N.de Colo, M.Lesort, R.Gobert, V.Wembanyama, M.Strazel, B.Coulibaly.

Japon : Y.Togashi, A.Jacobs, Y.Kawamura, M.Hiejima, K.Toews, R.Hachimura, Y.Watanabe, Y.Baba, J.Hawkinson, K.Tominaga, H.Watanabe, H.Yoshii.

Quels sont les pronostics de France - Japon ?