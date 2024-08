France - Australie : un choc capital dans ces JO 2024

À Pierre-Mauroy, du côté de Villeneuve-d'Ascq, la France défie, ce dimanche 4 août, l'Australie. Le gagnant finira leader du groupe B des JO 2024.

Le basket vit des débuts de JO 2024 entre ombre et lumière : l’équipe masculine se cherche, alors que la bande à Toupane est en feu pour cet immense événement. Déjà qualifiées pour les quarts de finale, les Bleues veulent enchaîner un troisième succès après ceux obtenus contre le Canada (75-54) et le Nigéria (75-54). Néanmoins, elles peuvent être encore dépassées par l’Australie en cas de revers, et ainsi perdre la tête du groupe B. Les Opals ont quant à elles été surprises par le Nigéria. À la barre de la nation, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane donne l’enjeu de ce match : "Les axes de progression, c'est une fois qu'on a gagné la balle, la gestion du jeu de relance, où parfois, on se précipite un peu. Mais mes joueuses donnent tellement en défense qu'un petit manque de lucidité en contre-attaque s'explique. J'ai confiance, on va améliorer cela au fil des matches. Je suis heureux de voir que la mayonnaise prend de plus en plus. Les filles ont compris l'enjeu."

À l’image de l’arrière Marine Johannès, qui monte en puissance dans cette campagne des JO 2024 : "Des fois ça rentre, des fois non, mais ce n'est pas la fin du monde. Après c'est surtout le collectif, les stops défensifs, les relances, qui permettent d'en arriver là. J'essaie d'avancer sans trop réfléchir. C'est aussi mon jeu de jouer à l'instinct, de sentir le moment où déclencher. Je sais que je n'ai pas eu d'adresse au premier match, mais je ne suis pas restée bloquée sur ça. C'est un point positif pour moi. Je n'ai pas baissé la tête."

À Villeneuve d’Ascq, le stade de Pierre-Mauroy, habituellement occupé par le club de football de Lille, s’est transformé en salle de basket pour accueillir ce France - Australie. Le coup d’envoi aura lieu à 21h00.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. Ce sera France 3 et Eurosport 6 pour suivre France - Australie.

Pour regarder France - Australie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

La composition probable des Bleues pour ce France - Australie : Fauthoux ; Williams ; Badiane ; Salaun ; Ayayi.

La composition probable des Opals ce France - Australie : Whitcomb ; Melbourne ; Magbegor ; Smith ; Talbot.