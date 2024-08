France - Etats-Unis : les Bleus de Wembanyama défient l'armada américaine de LeBron James pour le graal olympique

Ce samedi soir, l'équipe de France masculine de basketball affronte les États-Unis en finale des JO 2024. Une rencontre très attendue par les amateurs de la balle orange qui pourront admirer les plus grandes stars.

Ce soir, les basketteurs tricolores ont rendez-vous avec l'histoire ! Les joueurs de Vincent Collet affrontent Team USA pour remporter le graal du basket mondial, l'or olympique.

Une pléiade de stars

Ce samedi soir, tout les yeux seront rivés à l'Accor Arena ! Si les Bleus et les Américains s'affrontent en finale des JO 2024, de nombreuses stars seront présentes sur le parquet parisien où pas moins de dix-sept joueurs évoluent en NBA, la plus prestigieuses des ligues de basketball mondiales. Parmi les stars présentes, Victor Wembanyama, rookie de l'année en NBA et pépite du basket tricolore mais aussi LeBron James, meilleur joueur de l'histoire de ce sport selon certains qui est en véritable mission à Paris pour s'offrir un dernier titre avec Team USA. En revanche, il ne faut pas oublier Rudy Gobert, élu meilleur défenseur de l'année en NBA à quatre reprises ou Stephen Curry, meilleur tireur à trois points de l'histoire, Kevin Durant, meilleur marqueur de l'histoire sous le maillot américain, mais aussi Anthony Davis, Joël Embiid et Devin Booker.

Autant dire que les meilleurs basketteurs de la planète seront sur un seul et même parquet ce samedi soir. Si l'affiche est prestigieuse, nul doute qu'elle le sera dans les tribunes où de nombreuses célébrités et personnalités seront présentes. Lors des derniers matchs, Tony Parker, Yannick Noah, Thomas Pesquet, Zinédine Zidane, Laure et Florent Manaudou étaient présents tout comme les rappeurs américains Travis Scott et Quavo ou les légendes du basket, Pau Gasol, Dirk Nowitzki et Carmelo Anthony.

Une revanche en vue

À Paris, l'équipe de France masculine de basketball dispute la quatrième finale olympique de son histoire après 1948, 2000 et... 2021. À Tokyo, les Bleus étaient tombés sur des Américains revanchards après une défaite inaugurale en phase de poules. Ce rendez-vous ultime face à Team USA, Vincent Collet y pense depuis longtemps et axé sa préparation sur cet évènement : "J'avais cette déception le soir de la finale à Tokyo. J'avais vécu mon rêve de gosse, mais pas jusqu'au bout. Avoir cette deuxième opportunité est incroyable. Et on va la jouer à fond." Pour se hisser en finale, les Français ont sorti les champions du Monde allemands (73-69) tandis que les Américains se sont faits peur face aux Serbes (95-91).

Au Japon, la France avait rivalisé et fait jeu égal avec Team USA en s'appuyant sur sa taille. Si Joël Embiid, Bam Adebayo et Anthony Davis ont de quoi rivaliser côté américain, Rudy Gobert, Victor Wembanyama, Mathias Lessort et Guerschon Yabusele comptent bien avoir leur mot à dire. Avant ce choc de gala, le sélectionneur Vincent Collet a ciblé les points sur lesquels appuyer pour déstabiliser l'armada américaine et compte bien s'appuyer sur "Wemby", la nouvelle coqueluche du basket français et mondial : "Les cartes peuvent être redistribuées samedi face à une équipe au profil différent. Victor découvre le basket FIBA de très haut niveau. C'est un apprentissage très intéressant. Il s'adapte. Il est très précieux sur les aspects défensifs, au rebond. On ne se rend pas toujours compte. Même à un contre deux il contrôle et c'est peut-être le seul au monde à pouvoir le faire. Son adresse ? Ce type de joueur fait toujours un très grand match. Et comme il n'en reste qu'un…"

À quelle heure débute France - Etats-Unis ?

Le coup d'envoi de la finale olympique de basketball masculin opposant la France aux Etats-Unis est prévu samedi 10 août à 21h30 à l'Accor Arena de Paris. Antonio Conde, Julio Anaya et Wojciech Liszka seront les arbitres de cette énorme affiche.

Sur quelle chaîne regarder France - Etats-Unis ?

Détenteurs des droits TV des JO 2024, les chaînes des groupes France Télévisions et Eurosport diffuseront la finale olympique du basketball masculin.

Comment suivre France - Etats-Unis en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la finale olympique du tournoi masculin de basketball entre les Bleus et les Américains sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France.tv ou souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les effectifs de France - Etats-Unis ?

France : Frank Ntilikina, Nicolas Batum, Andrew Albicy, Guerschon Yabusele, Isaïa Cordinier, Evan Fournier, Nando de Colo, Rudy Gobert, Mathias Lessort, Victor Wembanyama, Matthew Strazel et Bilal Coulibaly.

États-Unis : Stephen Curry, Anthony Edwards, LeBron James, Kevin Durant, Derrick White, Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Joel Embiid, Jrue Holiday, Bam Adebayo, Anthony Davis et Devin Booker.

Quels sont les pronostics de France - Etats-Unis ?