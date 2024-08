DIRECT. Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques : show polémique, stars présentes... Le détail

Comme pour les Jeux olympiques, Tony Estanguet mise beaucoup sur la cérémonie d'ouverture pour impulser la dynamique des Jeux paralympiques. "Pour mettre toute la lumière sur les exploits des athlètes paralympiques, les valeurs qu’ils incarnent et les émotions qu’ils nous font vivre, Paris 2024 a souhaité leur offrir une fenêtre d’exposition inédite en organisant la première cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques hors d’un stade."

08:01 - Début du direct

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Rendez-vous à 20h sur les Champs-Elysées pour la parades des 6000 athlètes en direction de la place de la Concorde, et toute la journée sur le site de L'Internaute pour les dernières informations.