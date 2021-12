Miss Univers : Miss Inde gagnante, quelle classement pour la France et Clémence Botino ?

MISS UNIVERS 2022. La représentante de l'Inde, Harnaaz Sandhu, a été sacrée Miss Univers ce dimanche 12 décembre 2021. Clémence Botino, Miss France 2020, est arrivée dans le top 10

[Mis à jour le 13 décembre 2021 à 10h02] Harnaaz Sandhu, représentante de l'Inde, a été sacrée Miss Univers 2022 ce dimanche 12 décembre 2021. La cérémonie s'est déroulée à Eilat, en Israël, dans la nuit de dimanche à lundi. Le concours était marqué par une polémique cette année, avec des appels au boycott pour défendre la cause palestinienne. Miss Paraguay s'est qualifiée première dauphine de Miss Univers 2022, et Miss Afrique du Sud seconde dauphine.

La France était représentée au concours de Miss Univers par Clémence Botino, qui aurait pu voir sa participation compromise après avoir été testée positive au coronavirus. Heureusement, Miss France 2020 a pu participer au concours de beauté et s'est offerte un joli classement, puisqu'elle s'est qualifiée dans le top 10, à la neuvième place. En mai dernier, Amandine Petit s'était qualifiée dans le top 21. En 2019, Maëva Coucke portait les couleurs de l'Hexagone et s'était classée à la septième place du concours. En 2018, Eva Colas était devenue la risée des internautes en ne réussissant pas à atteindre le top 20.

Clémence Botino (Miss France 2020), qui représentait la France lors du concours, s'est hissée jusque dans le Top 10 du concours de beauté international.

Miss Univers 2021 : Harnaaz Sandhu (Miss Inde)

Harnaaz Sandhu (Miss Inde) Première dauphine : Nadia Perreira (Miss Paraguay)

Nadia Perreira (Miss Paraguay) Deuxième dauphine : Lalela Mswane (Miss Afrique du Sud)

Lalela Mswane (Miss Afrique du Sud) Top 5 : Valeria Ayos (Miss Colombie), Beatrice Luigi Gomez (Miss Philippines)

Valeria Ayos (Miss Colombie), Beatrice Luigi Gomez (Miss Philippines) Top 10 : Miss Aruba, Miss Bahamas, Miss Etats-Unis, Clémence Botino (Miss France), Miss Porto Rico)

Miss Aruba, Miss Bahamas, Miss Etats-Unis, Clémence Botino (Miss France), Miss Porto Rico) Top 16 : Miss Japon, Miss Panama, Miss Royaume-Uni, Miss Singapour, Miss Venezuela, Miss Vietnam

Originaire de Lille, ancienne Miss France 2016, Iris Mittenaere a eu l'occasion de briller sur la scène de Miss Univers. En effet, elle s'est imposée en tant que Miss Univers le 30 janvier 2017. A noter que c'est seulement la deuxième fois qu'une Miss France se hisse au rang de Miss Univers. La dernière fois, c'était en 1953 ! La jeune femme était alors âgée de 25 ans et étudiante en chirurgie dentaire au moment de l'élection. Sylvie Tellier, directrice de l'Organisation Miss France, a expliqué au micro de RTL qu'Iris Mittenaere est "une femme très intelligente, cultivée et très curieuse. Il me semble que ça a fait la différence."