La France a un incroyable talent : rien que leurs noms font rêver... 8 candidats à ne surtout pas louper dans la nouvelle saison

Acrobates de génie, drag queen à la voix d'or, mamie rigolote, danseuses orphelines, maîtres du "rolla-bolla"... Les incroyables talents sont de retour en 2024 sur M6...

La France a un incroyable talent est de retour ! A compter du mercredi 23 octobre, les performances spectaculaires et parfois farfelues voire tirées par les cheveux (à tous les sens du terme) vont de nouveau défiler sur M6 dans un mélange de disciplines aussi foutraque que subtil. M6 a indiqué dans son dossier de presse que cette saison 19 avait été placée sous le signe de l'humour. "Passionnés de l'impossible, fanatiques de l'improbable, aficionados de l'extraordinaire, votre idée du spectacle va à coup sûr changer", a vanté la chaîne en amont du lancement.

En 2024, La France a un incroyable talent ne change pourtant pas grand chose à sa formule. Karine Le Marchand, maîtresse de cérémonie depuis plusieurs année, sera toujours accompagnée d'Éric Antoine, bien à sa place cette saison entre "extraordinaire" et "humour décalé", Hélène Segara, "l'icône de la chanson française", Marianne James, "la virtuose des vocalises et de la répartie mordante" et Sugar Sammy, "la rock star de la punchline". Pas de nouveauté non plus dans le principe du jeu, avec ses auditions, sa phase finale, ses buzzers, ses "Golden buzzers" et même son "Platinium buzzer" introduit l'année dernière...

120 candidats en 2024

Dans LFAUIT (à vos souhaits), ce sont 120 candidats qui vont se présenter aux quatre juges cette année, sur environ 10 000 candidatures qui ont été épluchées par une dizaine de chargés de casting pendant six mois de présélection. "Des talents audacieux, prêts à réinventer l'art du spectacle", assure M6, qui en a présenté un petit échantillon. Rien que leurs noms font parfois rêver et leur présentation par M6, à grand renfort de prestations "avant-gardiste", "de génie", de "rencontre touchante", ou d'histoire tragiques, se passe de commentaire :

Ibra Acro Boy

"Acrobate de génie, Ibra vous réserve une cascade spectaculaire. Après avoir sauté pardessus des obstacles, cette fois, il vise encore plus haut : il tentera de survoler non pas une, ni deux, mais huit personnes ! Un exploit jamais vu dans l'émission. Parviendra-t-il à franchir ce cap sans toucher terre ?"

Mathieu Stepson

"Le magicien audacieux va tenter le tour de sa vie. Avec des risques calculés (ou pas), il mettra tout en jeu pour bluffer le jury et le public. Suspense garanti !"

Hakuna Matata Acrobats

"Maîtres du rolla-bolla, ces acrobates vont multiplier les risques. Déjà impressionnants à un ou deux, cette fois, ils seront quatre à tenter de garder leur équilibre sur ces cylindres. Une prouesse technique qui pourrait bien les propulser au sommet de l'émission. Vont-ils vous tenir en haleine jusqu'au bout ?"

Creatine Price

"Drag queen à la voix d'or, Créatine surprendra le public en chantant de l'opéra… Mais ce n'est pas tout. Sa prestation réserve une rencontre touchante avec Marianne James, une amie virtuelle qu'elle n'a jamais vue en personne. Comment réagira Marianne en découvrant la surprise de Créatine sur scène ? Une belle amitié va-t-elle naître sous les projecteurs ?"

Danielle Schwartz

"À 80 ans, Danielle est la mamie rigolote que tout le monde rêve d'avoir. Mais ne vous y trompez pas, elle n'est pas là pour vous offrir des cookies mais pour vous faire éclater de rire. Après avoir exercé 100 métiers, elle se lance dans une nouvelle carrière de standup. Ses blagues pleines de vie sauront-elles réveiller la salle et faire trembler les murs ?"

Dream Catchers Academy

"Ces jeunes danseuses orphelines ont un rêve en commun : maintenir leur académie vivante tout en partageant leur art avec le monde entier. Leur mission ? Sensibiliser et toucher le public à travers la danse. Leur énergie et leur talent leur permettront-ils de capturer le cœur des Français ?"

Matthieu Nina

"Tomber de haut n'a jamais arrêté Mathieu. Après une chute qui a bouleversé sa vie, il a dû réapprendre à parler et à marcher. Aujourd'hui, il raconte son parcours avec humour, transformant sa résilience en éclats de rire. Parviendra-t-il à faire rire le jury avec cette force intérieure ?"

Daniel Simu

"Acrobate avant-gardiste, Daniel n'a trouvé personne pour l'accompagner dans ses numéros… alors il a créé son propre partenaire : un robot. Comment ce duo homme-machine va-t-il faire réagir le jury ? Une performance hybride qui promet une bonne dose de surprise.

LFAUIT fait émerger les talents depuis 2006

La France a un incroyable talent est une émission de divertissement diffusée sur M6 depuis le 2 novembre 2006, adaptation française de l'émission America's Got Talent, diffusée outre-Atlantique. L'objectif de M6 est de dénicher le grand talent de l'année, tous domaines confondus. Danse, chant, spectacle, illusion, magie, etc. sont des domaines régulièrement présents dans l'émission, avec un principe simple : des candidats livrent tour à tour des performances libres face à un jury qui doit ensuite les sélectionner ou non pour la suite du programme, jusqu'à la finale.

La France a un incroyable talent est actuellement présentée par Karine Le Marchand, avec Marianne James, Eric Antoine, Hélène Segara et Sugar Samy qui oeuvrent comme jurés. Par le passé, l'émission a été présentée par Alessandra Sublet (saisons 1 à 3), Alex Goude (saisons 4 à 10), Sandrine Corman (saisons 4 à 8), Louise Ekland (saison 9) et David Ginola (saison 11 à 14).

Quel est le principe et quelles sont les règles de La France a un incroyable talent ?

La première phase de La France à un incroyable talent est celle des auditions. Pour passer cette première étape, il faut décrocher au moins trois "oui" du jury. S'il y a deux "oui" et deux "non", c'est un panel de spectateurs, présent dans le public, qui décide si l'aventure continue ou pas. A l'issue de ces auditions, 26 candidats sont qualifiés pour des quarts de finale répartis sur deux émissions, où un cinquième juge mystère intègre le jury.

Dès le début de la saison, des "Golden Buzzers" sont disponibles pour les juges et Karine Le Marchand, sorte de tickets directs pour les demi-finales. Un "Platinium Buzzer" a même été introduit en 2023, qui envoie directement en finale. Les demi-finales accueillent 15 candidats : les cinq qui ont décroché le Golden Buzzer durant les auditions et les dix autres sélectionnés à l'issue des quarts de finale. Seuls neuf d'entre eux décrocheront le précieux sésame pour la grande finale en direct, avec le candidat qualifié via le Platinium buzzer des auditions. Cette fois, ce sont les téléspectateurs qui ont le dernier mot pour désigner le grand vainqueur de la saison. À la clé ? Un chèque de 100 000 euros et l'opportunité en or de transformer et propulser sa carrière.

Chaque soir de diffusion, La France a un incroyable talent, se poursuit avec une deuxième partie intitulée "ça continue". Animée par Juju Fitcats, elle entre dans les coulisses de la compétition, avec des interviews exclusives des membres du jury et des participants, des séquences insolites sur l'envers du décor, des nouvelles d'anciens candidats, mais aussi des images issues de toutes les éditions dans le monde, aussi époustouflantes que gênantes…

Comme les années précédentes, La France a un incroyable talent a fait son retour à l'automne 2024. La saison 19 du programme de M6 sa été programmée à partir du mercredi 23 octobre 2024, à 21h10. Un créneau du mercredi soir redevenu habituel, après quelques tentatives le mardi.

Qui est le dernier gagnant de La France a un incroyable talent ?

En décembre 2023, M6 a diffusé la finale de la dernière saison de La France a un incroyable talent. A l'issue de la saison 18, c'est le collectif de danseurs amateurs Méga Unity qui s'est imposé après 9 semaines de compétition et a remporté 100 000 euros. Une belle revanche puisque le projet avait déjà participé à l'émission par le passé et avait été éliminé.

Quel est le jury de La France a un incroyable talent ?

Le jury de l'édition 2024 de La France a un incroyable talent est le même que l'année passée. Les téléspectateurs retrouvent donc avec la chanteuse Hélène Ségara, le magicien et humoriste Eric Antoine ainsi que la touche-à-tout Marianne James et l'humoriste québécois Sugar Samy. Pour rappel, ils ont remplacé les anciens jurés Kamel Ouali, parti poursuivre de nouveaux projets, mais aussi Gilbert Rozon, juré tombé en disgrâce suite à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles. Depuis la saison 15, Karine Le Marchand remplace l'ancien footballeur reconverti dans la télévision David Ginola à la présentation du concours.

Replay de La France a un incroyable talent

Comme pour chaque émission à succès, M6 propose au public de (re)voir les épisodes grâce au replay. Pour La France a un incroyable talent, le principe est tout à fait simple, il suffit simplement de se rendre sur le site M6+ et de sélectionner l'émission de divertissement pour visionner les épisodes. A noter que le replay de M6 est également disponible directement via les boxes des différents opérateurs.