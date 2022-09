"DIRECT. Roi Charles III : son discours en vidéo, une allocution historique"

CHARLES 3. Le nouveau roi Charles III a prononcé son discours à la télévision ce vendredi 9 septembre 2022, son premier dans le costume de monarque, après la mort d'Elizabeth II. Une allocution historique. Voici ce qu'il a dit.

Lors d'une allocution de moins de dix minutes, le roi Charles III a surtout rendu hommage à sa mère, la reine Elizabeth II, ce vendredi 9 septembre, lors de son premier discours en tant que monarque. "Tout au long de sa vie, Sa Majesté la Reine - ma mère bien-aimée - a été une inspiration et un exemple pour moi et pour toute ma famille, et nous lui devons la dette la plus sincère qu'une famille puisse avoir envers sa mère. La reine Elizabeth a eu une vie bien remplie. Une promesse avec le destin tenue, cette promesse de service à vie que je vous renouvelle aujourd'hui. C'était plus qu'une promesse : c'était un engagement personnel profond qui a marqué toute sa vie. Elle a fait des sacrifices pour le devoir. Son dévouement et sa dévotion en tant que souveraine n'ont jamais faibli, à travers les moments de changement et de progrès, à travers les moments de joie et de célébration, et à travers les moments de tristesse et de perte. […]

Les institutions de l'État ont changé à leur tour. Mais, à travers tous les changements et défis, notre nation et la grande famille des Royaumes - dont je suis si inexprimablement fier des talents, des traditions et des réalisations - ont prospéré et prospéré. Nos valeurs sont restées et doivent rester constantes. Comme chaque membre de ma famille peut en témoigner, elle (Elizabeth II, ndlr) a combiné ces qualités avec la chaleur, l'humour et une capacité infaillible à toujours voir le meilleur chez les gens. […] Alors que tu entames ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher papa, je veux simplement te dire ceci : merci. Merci pour ton amour et ton dévouement envers notre famille et la famille des nations que tu as servies avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que 'des vols d'anges chantent ton repos'."

La reine Elizabeth II est morte, vive le roi Charles III. Après 70 ans de règne, la souveraine à la longévité historique a donc laissé sa place, jeudi 8 septembre 2022, à son fils Charles, à la suite de l'annonce de sa mort. Âgé de 73 ans, celui qui fut pendant sept décennies le prince Charles va donc accéder au trône. Il est l'héritier ayant attendu le plus longtemps son heure outre-Manche. Il est depuis l'âge de quatre ans l'héritier apparent, c'est-à-dire le premier dans l'ordre de succession, à la couronne d'Angleterre. Il est éduqué à cette fin, et assure un rôle de représentation de la couronne et de sa mère, la reine, depuis le plus jeune âge. Charles est intronisé officiellement le 1er juillet 1969 par sa mère, qui lui remet la couronne des princes de Galles au château de Caernarfon. La cérémonie est retransmise à la télévision britannique tandis que le prince prononce une partie de son discours en langue galloise.

Sa vie durant, le futur Charles III s'est engagé pour des causes caritatives et en faveur de l'agriculture biologique. En tant que prince de Galles, Charles assumera des fonctions officielles au nom de la reine. Il fera régulièrement des tournées au Pays de Galles et assistera à des évènements importants. En 2018, il est annoncé comme le successeur désigné de la reine Élisabeth II à la tête du Commonwealth, à la mort de celle-ci, et avec l'accord des dirigeants des chefs d'État et de gouvernement des 53 États membres. Sa majesté la reine n'ayant pas souhaité abdiquer en cas d'ennuis de santé majeurs, le prince Charles, héritier du trône depuis plus de 70 ans, lui a donc succédé à son décès, le jeudi 8 septembre 2022.

Pour l'heure, aucune indication sur la date du couronnement du roi Charles III n'a été indiquée. Il faut dire que cela devrait prendre plusieurs mois avant que la cérémonie ne s'organise. Moment historique à venir, le couronnement du roi d'Angleterre nécessite une très longue préparation. Ainsi, pour Elizabeth II, la proclamation en tant que reine avait eu lieu en février 1952, dans la foulée du décès de son père, mais son couronnement n'était intervenu que plus d'un an plus tard, en juin 1953. Le couronnement de Charles III devrait avoir lieu à l'abbaye de Westminster, à Londres. Il sera le 40e monarque à y être couronné.

Le Royaume-Uni vit un bouleversement majeur avec la mort d'Elizabeth II. Le décès de la reine propulse son fils aîné, Charles sur le trône d'Angleterre. Du fait de l'âge avancé de Charles, qui a presque 75 ans, la question d'une passation de pourvoir à son fils William, très populaire, est parfois soulevée par la presse people britannique et certains tabloïds. Si cela devait arriver, il faudrait que les parlements du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de la Jamaïque, de la Nouvelle-Zélande et d'autres états-membres du Commonwealth votent une loi en ce sens.

Mais en réalité, il est presque certain que le Prince Charles honore les charges dont il a hérité le 8 septembre 2022 à la mort de la reine. Ne pas le faire serait perçu - ou pourrait être perçu, ce qui revient au même pour la Monarchie - comme une défaillance majeure. Pour la monarchie, ne pas assumer les fonctions qui incombent à chacun relève de l'accident de l'histoire. Le roi Charles III devrait complètement prendre ses responsabilités comme nouveau monarque. En mai, Élizabeth II avait dû renoncer à prononcer le traditionnel discours de la reine, qui dévoile le programme législatif du gouvernement. C'était la première fois depuis 1963 que la reine n'assistait pas à la cérémonie. Et c'est bien le prince de Galles, qui avait pris la parole au nom de sa mère. Un seul motif pourrait le pousser à abdiquer pour son fils William : si son état de santé ne lui permet pas d'assurer son rôle. Charles n'est pas atteint d'une maladie grave ou contraignante, il semble donc tout à fait disposé à devenir roi du Royaume-Uni.

Le prince Charles, ou Charles Philip Arthur George Windsor, prince de Galles, est un membre de la famille royale britannique, fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philip, duc d'Edimbourg. Il naît le 14 novembre 1948 à Buckingham Palace à Londres et est l'héritier des Etats du Commonwealth et des fonctions de gouverneur suprême de l'Eglise d'Angleterre. Le jeune prince Charles à l'âge de quatre ans lorsque sa mère accède au trône le 6 février 1952. Il est diplômé d'un "Bachelor of Arts" d'anthropologie, d'histoire et d'archéologie du Trinity College de Cambridge. À partir de 1971 et jusqu'en 1976, le prince Charles remplit son devoir militaire au sein de la Royal Navy, avant d'entamer son service dans la marine. De son premier mariage avec Diana Spencer le 29 juillet 1981 (de laquelle il divorce le 28 août 1996), naissent deux fils, le prince William, né le 21 juin 1982, et le prince Harry, né le 15 septembre 1984.

Le 9 avril 2005, Charles épouse en secondes noces son amour d'adolescence, Camilla Parker Bowles. Le prince Charles s'intéresse très tôt à l'écologie. À partir de 2007, il commence à publier son "empreinte écologique annuelle" en communiquant régulièrement sur ses actions en faveur de la qualité de l'environnement. À partir de 2008, il crée un fonds mondial afin de marquer les consciences sur la destruction des forêts tropicales. Accompagné de son épouse Camilla Parker Bowles, il consacre nombre de voyages à des campagnes de sensibilisation dédiées à la cause écologique. À un âge déjà avancé de 73 ans, il occupait toujours la première place dans l'ordre de succession de la monarchie britannique. Le princes Charles va succéder à sa mère, la reine Elizabeth II, devenant ainsi le nouveau roi du Royaume-Uni.

L'éducation du jeune prince Charles, héritier au trône

Photographie du Prince Charles en uniforme de Colonel en Chef du Régiment Royal de Galles (1969) © AP/SIPA (publiée le 01/06/2022)

Le prince Charles, baptisé Charles Philip Arthur George, naît le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham. Il est le fils aîné de la princesse Élisabeth, duchesse d'Édimbourg, et de son époux le prince Philip. Sa mère devient reine en 1953 alors qu'il est âgé de quatre ans. Il devient dès lors l'héritier apparent, c'est-à-dire le premier dans l'ordre de succession, à la couronne d'Angleterre.

Charles est fait duc de Cornouailles et acquiert d'autres titres de noblesse. Il est élevé par des gouvernantes, aux côté sa sœur cadette, la princesse Anne. À l'âge de 7 ans, il intègre l'école Hill House School à Londres puis Cheam Preparatory School à Berkshire. Il est inscrit par son père à la Gordonstoun School, un lycée pensionnat du Nord-Est de l'Écosse duquel il garde un très mauvais souvenir et où il est harcelé par ses camarades. Ses années d'études et les établissements qu'il fréquente répondent à des impératifs royaux et diplomatiques. Sensible à la littérature et au théâtre, il est diplômé en anthropologie, archéologie et histoire par le Trinity College à Cambridge.

La relation entre le jeune prince Charles et Camilla

D'un caractère plutôt intellectuel et réservé, Charles fréquente de nombreuses jeunes femmes durant sa vingtaine. De 1971 à 1976, Charles accomplit son service militaire dans la Marine, puis la force aérienne. En 1971, il fait la rencontre de Camilla Shand à une soirée, par l'intermédiaire de Lucia Santa Cruz, fille de l'ancien ambassadeur du Chili à Londres et l'ancienne petite amie de Charles. Le prince est sous le charme de Camilla et ils entretiennent une relation. Leur liaison prend fin au départ de Charles pour la Royal Navy. A son retour, huit mois plus tard, Camilla est fiancée avec Andrew Parker Bowles, son petit-ami de longue date. Elle se marie en 1973 tandis que Charles console son chagrin dans les bras d'autres jeunes femmes. A presque trente ans, il est pressée de se marier par sa famille et l'opinion britanniques, ce qu'il fait en épousant Diana.

Le mariage raté de Charles et Diana

Faire-part d'invitation au mariage du Prince Charles et de Diana Spencer © SIPA (publiée le 01/06/2022)

Le 24 février 1981, ses fiançailles sont annoncées avec lady Diana Spencer, jeune femme noble d'à peine vingt ans. Il s'agit d'un mariage arrangé, d'une union de convenances dans la mesure où Diana coche tous les critères d'une future reine : elle est issue de la haute noblesse britannique, protestante et probablement vierge. Ils se marient le mercredi 29 juillet 1981, sous les yeux des 750 millions de téléspectateurs. Leur mariage est un échec bien que la princesse s'efforce de plaire à son époux. Surnommée la "princesse des cœurs", elle est adulée par les foules tandis que le prince se sent relégué au second plan.

Tandis que Charles entretient toujours une liaison plus ou moins secrète avec Camilla, ses fils William et Harry naissent au cours des années 1980. mais le mariage princier bat déjà de l'aile. En 1992 Charles et Diana se séparent puis et divorcent le 28 août 1996. Lady Diana révèle au grand public que Charles a maintenu sa relation extra-conjugale avec Camilla Parker Bowles tout au long de leur mariage, ce qui nuira gravement à sa réputation.

En 2005, sept années après le décès tragique de la princesse de Galles, le prince Charles épouse finalement Camilla au cours d'un mariage civil à l'Hôtel de ville de Windsor. Elle devient duchesse de Cornouailles, accompagne Charles dans ses déplacements et officie en tant que membre de la famille royale. En février 2022, la reine Elisabeth a fait savoir par biais de communiqué qu'elle souhaite que lorsque Charles sera roi, "Camilla soit connue sous le nom de reine consort".

Âge et santé du Prince Charles

Né en 1948, le prince Charles a atteinte l'âge respectable de 73 ans au moment de devenir roi d'Angleterre. Il ne semble pas avoir le moindre soucis de santé. Il a été atteint à deux reprises par le coronavirus, qu'il a malencontreusement transmis à sa mère, en février 2022, sans gravité particulière. Si l'on se fie à l'espérance de vie de ses parents, Charles III devrait encore vivre de nombreuses années ! A noter que la reine mère, sa grand-mère, est décédée à l'âge de 101 ans, en 2002.