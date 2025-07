Prime Day Smartphone : les prix bougent ! Le Samsung S25 Ultra et l'iPhone 16e en promo

Les smartphones figurent parmi les produits les plus recherchés durant le Prime Day. Ils bénéficient généralement d'excellentes promotions !

Le Prime Day pourrait bien être la période idéale pour changer de smartphone. Amazon a lancé les hostilités cette semaine en dévoilant un Prime Day 2025 deux fois plus long que les précédentes éditions ! L'événement, qui se déroule du 8 au 11 juillet, affiche notamment plusieurs excellents smartphones très performants en promotion.

Afin de profiter du Prime Day 2025, il convient d'être abonné à Amazon Prime. N'hésitez pas à consulter notre live sur l'événement pour découvrir comment profiter d'une période d'essai gratuite et retrouver les meilleures offres du Prime Day.

Samsung Galaxy S25 Ultra - 512 Go Neuf à partir de 1322,00 € Occasion à partir de 1171,42 € Amazon Voir Amazon Voir

N'importe quel expert en smartphone vous le confirmera : le Samsung Galaxy S25 Ultra est une des références en matière de téléphone premium. Son prix très élevé est bien à la hauteur des attentes puisque ce produit dispose d'un des meilleurs processeurs au monde, de capacités photos exceptionnelles et d'une autonomie excellente. Le Samsung Galaxy S25 Ultra bénéficie d'une belle promotion pendant le Prime Day avec un pack qui inclut le smartphone en format 512 Go et un chargeur.

iPhone 16e Neuf à partir de 654,00 € Occasion à partir de 627,84 € Amazon Voir Amazon Voir

Apple n'est pas en reste sur le Prime Day 2025 et propose son tout dernier iPhone 16e à l'un des meilleurs prix jamais observé pour l'appareil. S'il s'agit de l'un des iPhone les moins chers de la marque, il profite tout de même d'une excellente puce pour pouvoir gérer de nombreuses applications et l'intelligence artificielle. Un très bon iPhone désormais affiché à moins de 600 euros pour le Prime Day.

CMF Phone 2 Pro Neuf à partir de 259,00 € Occasion à partir de 248,64 € Amazon Voir Amazon Voir

Les plus petits budgets pourront se consoler avec un autre excellent smartphone : le CMF Phone 2 Pro de Nothing. Testé et largement approuvé dans nos colonnes, ce smartphone très original dispose notamment d'une coque réversible et sur laquelle il est possible d'y ajouter des accessoires. Un excellent rapport qualité/prix pour ce Prime Day 2025.

Vous disposez d'un bon budget, mais vous n'êtes pas fan de Samsung et Apple ? Le Prime Day 2025 baisse le prix du dernier Google Pixel 9 Pro sorti en fin d'année 2024. Ce smartphone haut de gamme dispose d'excellentes performances en photographie grâce à l'intelligence artificielle de Google.