Donald Trump : les sondages se resserrent, peut-il perdre l'élection américaine ?

À deux mois de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump perd du terrain face à Kamala Harris dans les sondages, au même titre que dans certains Swing States, indispensables dans la course à la Maison Blanche.

Le candidat républicain Donald Trump entend bien décrocher un second mandat à la Maison Blanche, chose qu'il n'était pas parvenu à faire en 2020. Mais une fois n'est pas coutume, la tache sera loin d'être simple face à Kamala Harris, suppléant l'actuel président des Etats-Unis Joe Biden, qui s'est retiré de la course à la présidence. Dans les sondages, l'écart se resserre entre les deux candidats, si bien qu'il est extrêmement difficile de les départager à deux mois de l'élection présidentielle. Selon les tous derniers sondages, Donald Trump recueille 48 % des suffrages, contre 47 % pour la vide-présidente. Alors que le magnat de l'immobilier avait distancé le camp démocrate après la tentative d'assassinat l'ayant visé le 13 juillet dernier, utilisant l'image du martyr, il semblerait donc que la situation se retourne.

Des résultats serrés dans les Swing States

Les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude dans la course à la Maison Blanche. La compilation des derniers sondages donnent le républicain avec 48% de voix favorables, contre 47% pour la démocrate. Mais ces chiffres nationaux sont moins parlants que les tendances dans chaque Etats. L'élection présidentielle américaine est un scrutin indirect : les électeurs américains votent et élisent des grands électeurs qui sont plus ou moins nombreux selon le taux de population de chaque Etat (plus il y a d'habitants, plus il y a des grands électeurs) et ces derniers votent pour un candidat à la présidentielle. Lorsqu'un Etat est remporté par les républicains ou les démocrates, tous ses sièges sont attribués à un seul et même candidat, et c'est ce nombre de sièges qui compte pour être élu. Il faut en remporter au moins 270.

Si des Etats votent historiquement et systématique pour le même camp, d'autres appelés "Swing states" varient selon les élections et déterminent souvent l'issue du scrutin : il s'agit du Texas (38 grands électeurs), de la Floride (29), de la Pennsylvanie (20), de l'Ohio (18), de la Géorgie (16), du Michigan (16) de la Caroline du Nord (15), de l'Arizona (11), du Wisconsin (10) et de l'Iowa (6). Ce sont ces Etats qui comptent beaucoup de grands électeurs qu'il faut remporter en priorité. Et pour l'heure, selon la compilation de 270towin, le 9 septembre 2024, Kamala Harris arrive en tête dans le Michigan, alors que la Pennsylvanie ou la Géorgie témoignent d'une égalité parfaite entre les deux candidats. Donald Trump reste devant au Texas (50 % contre 45 %), en Floride (49 % contre 44 %) ou en Caroline du Nord (48 % contre 47 %).

Des propos confus qui ont pu desservir Donald Trump cet été

Dans un entretien accordé à la chaîne conservatrice Fox News, Donald Trump n'a pas hésité à remettre en cause les compétences de Kamala Harris, indiquant que ses homologues étrangers allaient "lui marcher dessus" si elle accédait au pouvoir. Mercredi 31 juillet, il l'accusait d'être "devenue noire" pour des raisons électoralistes, lors d'un échange avec des journalistes afro-américains à Chicago. "Elle était indienne à fond et tout d'un coup, elle a changé et elle est devenue une personne noire", a-t-il déclaré. Des mots "qui divisent et sont irrespectueux" a tenu à répondre Kamala Harris.

Pour rappel, née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, Kamala Harris est la première femme noire et originaire d'Asie du Sud à viser la présidence des Etats-Unis d'Amérique. Elle se définit elle-même comme une "femme noire". Quelques jours plus tôt, le 26 juillet dernier, Donald Trump s'était déjà retrouvé sous le feu des critiques. Devant des chrétiens conservateurs, il avait déclaré que "dans quatre ans, vous n'aurez plus à voter. Nous aurons tellement bien réglé le problème que vous n'aurez plus à voter".