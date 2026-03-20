Résultat de l'élection municipale 2026 Ivry-sur-Seine : Quatre candidats en lice dimanche, ce qui vous attend au 2e tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine oppose Philippe Bouyssou, Kevin Nader, Bertrand Simonin-Lacroix et Laurent Monfret. Suivez le 2e tour en direct.

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17:23 - Kevin Nader (RN) dénonce les méthodes d'intimidation attribuées au membre du "Front populaire Ivryen" Dans une vidéo postée sur Instagram à l'approche du second tour, Kevin Nader, candidat du Rassemblement National à Ivry-sur-Seine, dénonce des méthodes de pression et d'intimidation qu'il attribue à ses adversaires du "Front populaire Ivryen". Qualifiant ces derniers de "voyous qui font honte à l'écharpe tricolore", il les accuse de se maintenir au pouvoir pour des intérêts personnels au détriment des souffrances des habitants. Le candidat promet, une fois élu au conseil municipal, de faire toute la lumière sur les dossiers de la ville et de briser le silence imposé, selon lui, par la majorité sortante.

19/03/26 - 00:24 - Quatre candidats en lice dimanche, ce qui vous attend au 2e tour Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Ivry-sur-Seine ce dimanche, il faudra donc départager Philippe Bouyssou, Kevin Nader, Bertrand Simonin-Lacroix et Laurent Monfret pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Ivry-sur-Seine

16/03/26 - 19:06 - Kevin Nader se qualifie à Ivry-sur-Seine À Ivry-sur-Seine, Kevin Nader, candidat Rassemblement National, réalise un exploit en se qualifiant pour le second tour des élections municipales avec 11,04 % des voix, un fait historique dans cette ville communiste depuis un siècle. Le maire sortant, Philippe Bouyssou, arrive largement en tête avec 45,6 %. Cette situation suscite des réactions mitigées parmi les habitants, mais témoigne d'une évolution politique notable. Lire sur leparisien.fr

15/03/26 - 19:43 - Les enjeux locaux d'Ivry-sur-Seine : tour d'horizon démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Ivry-sur-Seine fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 27,44% de cadres pour 64 526 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 5 430 entreprises, Ivry-sur-Seine se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (39,81%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Ivry-sur-Seine abrite une communauté diversifiée, avec ses 16 944 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 44,19% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1571,09 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Ivry-sur-Seine, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

15/03/26 - 17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Ivry-sur-Seine Le Rassemblement national était resté en retrait lors des municipales à Ivry-sur-Seine en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 8,66% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 20,85% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 8,19% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Ivry-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 11,87% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 13,22% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Mathilde Panot.

15/03/26 - 17:22 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val de Marne avec 38,26% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 29,42%, contre 43,40% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Résultats électoraux à Ivry-sur-Seine : le point sur la participation En ce jour de municipale à Ivry-sur-Seine, la mobilisation sera regardée de près. En 2020, la participation s'était élevée à 41,08 % lors du premier tour, un score dans la norme, représentant 11 867 votants alors que de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 76,60 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 54,77 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,54 % au premier tour, contre 47,62 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se révèle à l'arrivée comme une contrée assez participative.

15/03/26 - 15:59 - Le vote d'Ivry-sur-Seine nettement ancré au centre il y a deux ans Mathilde Panot (Union de la gauche) avait remporté au premier tour des élections des députés à Ivry-sur-Seine en 2024 avec 63,01%. Shannon Seban (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 16,37%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le rendez-vous électoral des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Ivry-sur-Seine avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Manon Aubry (34,85%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,60% des votes.

15/03/26 - 15:13 - Le taux de participation aux municipales 2026 à midi dévoilé dans le Val-de-Marne 14,19% des électeurs du Val-de-Marne ont voté aux élections municipales 2026 avant midi. C'est plus que lors des précédentes municipales où seulement 11,61% des électeurs avaient voté à la même heure. C'est cependant moins que le taux de participation aux législatives 2024, dernier scrutin en date durant lequel 18,29% des électeurs avaient voté à midi.