"Procuration pour la présidentielle : mode d'emploi et délais à respecter"

VOTE PAR PROCURATION. Impossible de vous rendre aux urnes les 10 et 24 avril prochains ? Pas de panique, le vote par procuration est fait pour ça. Explications.

[Mis à jour le 1er avril 2022 à 17h24] Dans quelques jours, vous pourrez voter pour élire le nouveau président de la République. Mais, les 10 et 24 avril prochains, vous avez peut-être un événement prévu de longue date.... Pas de panique, vous n'êtes pas obligé de vous rendre dans votre bureau de vote pour exprimer votre voix. En effet, la procuration est là pour ça. En outre, son utilisation a été simplifiée depuis le 1er janvier 2022. Désormais, vous n'êtes plus obligé de confier votre vote à une personne inscrite dans la même commune que vous.

Comment s'y prendre ? Dans le détail, vous pouvez déposer une demande de procuration sur cette plateforme, après avoir récupéré auprès de votre personne de confiance soit son numéro d'électeur et sa date de naissance, soit toutes ses données d'état civil et sa commune de vote. Après avoir effectué votre demande en ligne, vous devez vous déplacer au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat afin de faire vérifier votre identité et de valider votre procuration. Vous recevrez ensuite par courriel une notification vous indiquant que votre procuration est acceptée. Afin de savoir, au cas par cas, quelles sont les démarches à suivre pour effectuer votre demande de procuration, Service public propose une description détaillée ici (demande de procuration en France, de l'étranger...).