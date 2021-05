"Procuration pour les élections régionales et départementales : mode d'emploi"

En cas d'impossibilité pour se rendre aux élections départementales et régionales, il est possible de faire valoir son droit de vote malgré tout, grâce à la procuration. Celle-ci demande de s'y prendre un peu à l'avance, on vous explique comment faire.

Le 20 juin 2021 se tiendra le premier tour à la fois des élections départementales et des élections régionales. Le 27 juin 2021 se tiendra le second tour de ces deux élections. Si un citoyen français souhaite voter mais ne peut se rendre lui-même au bureau de vote, quelle qu'en soit la raison (depuis le 17 juin dernier), il peut remplir une procuration pour confier son vote à une personne de confiance, que l'on appelle le mandataire. Le mandataire peut alors voter deux fois, pour lui-même, et pour son mandant (la personne qui lui a confié l'expression de son vote).

Cas particulier pour ce vote, puisque deux élections se tiendront le même jour : il n'est nécessaire de faire la démarche de procuration que pour une des deux élections pour qu'elle soit valable pour les deux. Dans l'autre sens, il n'est pas possible de désigner deux personnes différentes comme mandataires pour les deux élections, départementale et régionale.

Plus précisément, le site du gouvernement indique au sujet de deux scrutins simultanés : "Le code électoral prévoit que "Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections." (art. R. 74, dernier alinéa). Par conséquent, si vous établissez une procuration pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021, ou pour les élections régionales organisées aux mêmes dates, elle sera automatiquement valable pour ces deux scrutins simultanés. Vous ne pouvez pas limiter votre procuration à un seul scrutin. Vous ne pouvez pas non plus confier une procuration à un mandataire pour un scrutin et une autre procuration à un autre mandataire pour l'autre scrutin."