"Vote blanc pour les municipales : un impact sur les résultats du 2e tour ?"

Au second tour des municipales, le vote blanc sera pris en compte. Mais ce vote a-t-il une incidence sur le scrutin ?

A l'occasion du second tour des élections municipales, ce dimanche 28 juin, les électeurs de 4827 communes sont appelés à élire une équipe municipale. 157 632 listes sont encore en lice sur le territoire national, à défaut l'électeur peut opter pour le vote blanc. Conformément à la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, "les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal." Il en est fait "spécialement mention dans les résultats des scrutins." Les bulletins blancs ne sont pas fournis officiellement. Ainsi, les électeurs qui souhaitent les utiliser doivent les apporter avec eux. L'article 1 de la loi de 2014 dispose qu'une "enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc." Par ailleurs, l'article L.49 du Code électoral stipule que "la distribution de bulletins blancs par des particuliers est interdite le jour du scrutin."

Le vote blanc n'a pas d'incidence sur le résultat des municipales

Toutefois, malgré une annexion au procès-verbal, ces votes blancs "n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés." Certains partisans de ce vote continuent donc à demander à ce que ce choix soit pris en compte dans les suffrages, voire à ce qu'une élection soit invalidée si le pourcentage de votes blancs dépassait un certain seuil. Dans un avis, le Conseil Constitutionnel a notifié qu'une prise en compte du vote blanc entraînerait une "élévation du chiffre de la majorité absolue rendant l'élection au premier tour plus difficile". Au second tour, " dans l'hypothèse où les bulletins blancs auraient obtenu la majorité relative " personne ne pourrait être élu. Retrouvez tous les chiffres, les estimations et les résultats du premier tour dans notre grand direct des municipales 2020.

