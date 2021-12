Eric Ciotti : son résultat du 1er tour de la primaire, une surprise ?

CIOTTI. Ce jeudi 2 décembre, le parti Les Républicains dévoilent les résultats de la primaire. Eric Ciotti peut-il créer la surprise à ce Congrès ?

Eric Ciotti est l'un des grands gagnants de cette primaire organisée par Les Républicains pour désigner le candidat à la présidentielle 2022. Engagé sans réelle conviction d'arriver à s'imposer, il a marqué des points auprès des sympathisants de droite, se montrant inflexible sur sa ligne sécuritaire durant les débats. Une ligne qu'il tient depuis des années et qui est devenue ces dernières semaines celle suivie par l'ensemble des candidats engagés dans cette primaire LR. Même s'il ne parvient pas à se qualifier pour le 2e tour de cette élection interne, à laquelle participent exclusivement les adhérents LR, il aura déjà réussi à gagner en visibilité dans l'opinion et à démontrer qu'il incarnait ce courant identitaire au sein du parti. Une victoire politique, car si LR parvient à remporter l'élection présidentielle, il se verra sans coute accorder une place de choix dans l'équipe aux manettes dans l'exécutif. Les résultats du premier tour de la primaire LR, dévoilés ce jeudi 2 décembre, sont à retrouver sur notre grand direct consacré au Congrès LR.

Contrairement à d'autres candidats, Eric Ciotti fait partie des personnalités surprises qui n'étaient pas attendues à la présidentielle 2022. Lorsqu’il se déclare candidat à la potentielle primaire de la droite en août 2021, le député et ancien président du conseil départemental des Alpes-Maritimes surprend sa famille politique. Les Républicains misaient jusque-là sur les candidatures de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse ou encore de Laurent Wauquiez. Eric Ciotti est notamment soutenu par la sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, figure du fillonisme.

Eric Ciotti ne s’en cache pas : il est un candidat d'une droite identitaire qui fait de l'immigration l'un de ses sujets principaux. Le député des Alpes-Maritimes est d’ailleurs très souvent présenté comme le plus à droite des candidats au Congrès LR. A l’instar d’un Eric Zemmour, Eric Ciotti fait rapidement de l’immigration le sujet fétiche de son programme. Il plaide, entre autres, pour un retour sur le droit du sol au profit du droit du sang, et pour l’inscription des origines chrétiennes de la France dans la Constitution.

Mais que faut-il retenir de son programme ? Dans les colonnes du Point, Eric Ciotti a souhaité une dernière fois défendre ses ambitions présidentielles. Il a notamment insisté sur sa mesure phare : la défense de la propriété privée, qu'il décrit comme "liberté essentielle". "Cette défense de la propriété se traduit par quatre mesures : l'interdiction totale des squats, car squatter, c'est voler ; la suppression de l'impôt sur la mort, sur les successions et les donations ; exonérer les plus-values immobilières imposables pour un bien détenu depuis plus de dix ans ; la sortie de la résidence principale de l'impôt sur la fortune immobilière", a-t-il notamment énuméré. Le député a également estimé avoir "le projet le plus ambitieux et le plus abouti pour rendre de la liberté aux Français et baisser massivement les impôts". Et le candidat LR d'ironiser : "Je connaissais mes concurrents depuis longtemps. […] Ils feront d'excellents ministres."

Comme Valérie Pécresse, Michel Barnier et Philippe Juvin, Eric Ciotti accepte très tôt le principe de la primaire à droite. Pour l’homme politique azuréen, il est important de ne pas avoir plusieurs candidats de la droite à l’élection présidentielle. Il n’hésite d’ailleurs pas à déclarer "S’il y a deux candidats à droite, ce n’est même pas la peine d’y aller, on aura aucune chance". En septembre 2021, les Républicains choisissent l’option du congrès plutôt que celle de la primaire classique pour désigner leur candidat unique. Eric Ciotti s'y porte candidat.

Au lendemain de sa candidature à la primaire de la droite, Eric Ciotti est crédité de près de 5 à 7% d’intentions de vote pour la présidentielle de 2022 dans quelques instituts de sondage. Dans les principaux sondages, Eric Ciotti disparaît toutefois peu à peu des candidatures sondées. La potentielle candidature d’Eric Zemmour bouleverse en effet les données pour les sondeurs. Les hypothèses de victoire à l’élection présidentielle pour la droite se limitent alors aux candidatures de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier.

Biographie courte

L'homme dans l'ombre de Christian Estrosi. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier le début de la vie politique d'Eric Ciotti. Car c'est comme directeur de cabinet de Christian Estrosi, président du conseil général des Alpes-Maritimes, de 2003 à 2007, que cet ancien collaborateur parlementaire a fait ses armes avant de se lancer dans l'arène. En 2007, le Niçois est élu député dans la 1re circonscription des Alpes-Maritimes en obtenant au second tour 60,92 %, et intègre la commission des lois à l'Assemblée nationale. Fort de ce succès électoral, Eric Ciotti rejoint la liste de Christian Estrosi lors de l'élection municipale à Nice, en 2008. Elu, il est nommé premier adjoint au maire, en charge du développement durable, de l'aménagement urbain, des travaux et des déplacements.

Mais cette victoire cache un revers : il connaît une défaite lors des élections cantonales, en mars 2008. Puis, en décembre 2008, Eric Ciotti se présente dans un autre canton dont le conseiller général a démissionné. Il remporte ce siège, puis il est élu à la présidence du conseil général des Alpes-Maritimes. Afin de respecter la règle de limitation des mandats, Eric Ciotti abandonne son poste de conseiller municipal de Nice. Parallèlement à sa carrière en province, Eric Ciotti est également secrétaire national de l'UMP. Chargé des questions de sécurité, celui que l'on surnomme "le monsieur sécurité de l'UMP" fait souvent la une des journaux pour ses propositions de loi controversées. En 2010, Eric Ciotti présente une loi visant à punir "de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par le père ou la mère de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les interdictions et les obligations auxquelles il est soumis". Après avoir soulevé de vifs débats, cette loi sera retoquée.

A l'inverse, la loi "Ciotti" qui prévoit de suspendre les allocations familiales en cas d'absentéisme prolongé a été adoptée en juin 2010. En 2011 et 2015, Eric Ciotti est réélu aux élections cantonales dans le canton de Saint-Martin-Vésubie. Il reste président du conseil général des Alpes-Maritimes. Il a également été réélu député aux législatives 2012 et 2017 dans la 1re circonscription des Alpes-Maritimes.

Service militaire

Eric Ciotti fait partie des candidats à la présidentielle de 2022 qui se disent favorables au retour du service militaire en France. Cette prise de position publique n’est pas sans conséquence pour le député des Alpes-Maritimes. Après enquête de plusieurs journalistes, il s'avère qu’Eric Ciotti a sollicité au cours de sa jeunesse l’appui d’hommes politiques pour échapper à ses propres obligations dans ce domaine.

Proche du Rassemblement national ?

C’est l’une des armes qu’utilisent les adversaires politiques d’Eric Ciotti (à gauche et dans son propre camp parfois) pour tenter de le déstabiliser. Par les idées qu’il porte et par le contenu de son programme, Eric Ciotti partage un lien de proximité étroit avec le Rassemblement national. S’il s’en défend, et bien qu’il continue à distinguer LR et RN, Eric Ciotti est régulièrement amené à justifier sa position vis-à-vis de Marine Le Pen.