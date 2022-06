"Résultats de Nicolas Dupont-Aignan aux législatives 2022 : en tête au 1er tour, quelle avance ?"

DUPONT-AIGNAN. Rallié à Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan sera-t-il réélu pour la sixième fois dans la 8e circonscription de l'Essonne ? Son score de premier tour le place en bonne position ce dimanche soir.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 23h39] Nicolas Dupont-Aignan sera bien au rendez-vous du 2e tour des élections législatives dimanche prochain. L'ex-candidat à l'élection présidentielle arrive en tête du premier tour dans la 8e circonscription de l'Essonne, territoire dont il est le député depuis 25 ans. Avec 33,34% des voix selon les résultats transmis par le ministère de l'Intérieur, celui qui a choisi de s'associer avec Florian Philippot pour ces législatives devance la candidate Nupes Emilie Chazette-Guillet de moins de trois points puisqu'elle obtient 30,50%. L'ex-candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan est arrivé en tête dans la 8e circonscription de l'Essonne, où il est député depuis 25 ans. Au premier tour des législatives ce dimanche, avec 33,34% des voix, il termine devant la candidate de la Nupes, Emilie Chazette-Guillet, qui recueille 30,50% des suffrages. Le candidat d'Ensemble, Mohmed Bida est battu avec 23% des scrutins exprimés.

En Essonne depuis qu'il a été élu maire par le conseil municipal de la ville d'Yerres en 1995 (un poste qu'il a occupé jusqu'en 2017), Nicolas Dupont-Aignan a été successivement président de la communauté d'agglomération Val d'Yerres et président de la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine. Si dans la plupart de ses interviews, le souverainiste se dit confiant pour cette élection, comme il l'expliquait au Parisien durant la campagne : "Si certains ne sont pas d'accord avec moi sur le plan national, pour le poste de député, ils me répondent : C'est à la vie à la mort !" , il ne nie cependant pas qu'elle est plus délicate que les précédentes. Dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter le 30 avril dernier, il a admis que le "combat" ne serait pas chose aisée, étant donné qu'il a réalisé cette année son pire score à Yerres en trois participations à la présidentielle. Maire de cette ville pendant 22 ans, il n'y a pourtant été soutenu qu'à 10,8% au premier tour de l'élection, loin derrière les 27,6% d'Emmanuel Macron et les 21,6% de Jean-Luc Mélenchon. Le constat est encore plus dur lorsqu'on se place à l'échelle de la 8e circonscription : il n'a récolté que 6,4% des suffrages exprimés, tombant en 5ème position : un score brutal pour un député sortant.

Quelles propositions de loi de Nicolas Dupont-Aignan lorsqu'il était député ?

Député de la 8e circonscription de l'Essonne depuis 1997, Nicolas Dupont-Aignan a été actif particulièrement actif en termes de proposition de loi durant ce dernier mandat. En 2017, il a par exemple proposé une loi visant à appliquer les peines de l'homicide volontaire aux conducteurs ayant provoqué un accident mortel par un comportement délibérément contraire au code de la route et en 2018, il en a proposé une visant à faciliter l'expulsion des squatteurs des domiciles des particuliers. En 2019, il fait une proposition de loi constitutionnelle pour développer une démocratie directe citoyenne, à moraliser la vie politique et rénover la Ve République.

Un an plus tard, on trouve sa proposition de renforcer les sanctions de l'occupation d'un logement par des squatteurs, mesure qu'il a souvent défendue durant ses différentes campagnes, que ce soit aux élections présidentielles ou législatives. En 2021, en pleine pandémie, son engagement contre les mesures sanitaires a débuté. A ce titre, il a notamment émis une proposition de loi tendant à la création d'une commission d'enquête sur les effets secondaires des vaccins contre le covid-19. Sa dernière proposition de loi en date porte sur l'encadrement du développement des éoliennes sur le territoire national. Au-delà des propositions de loi, Nicolas Dupont-Aignan a pour habitude de formuler des questions écrites à l'Assemblée, sur des sujets aussi variés que l'assurance maladie maternité, la taxe sur les carburants ou la formation à la protection de la population française face au risque atomique.

Celui qui fut également maire de Yerres n'a pas souhaité rejoindre la "coalition des droites", cet appel au ralliement lancé par Eric Zemmour, ni soutenir les candidats de Marine Le Pen, malgré les alliances qu'ils ont pu conclure par le passé. C'est en Florian Philippot qu'il a trouvé un allié, candidatant ainsi au nom de "l'Union de la France" qui rassemble les Patriotes et Génération Frexit. Nicolas Dupont-Aignan mise sur cette fusion, mais aussi sur son ancienneté et son ancrage local, pour atteindre le second tour de ces législatives et éventuellement décrocher un 6e mandat de député. Seulement, la concurrence s'est organisée dans la circonscription.

Malgré les distances qu'il a pris avec certaines figures de l'extrême-droite, le souverainiste ne concourt pas seul à ces législatives. En effet, c'est sous la bannière de l'"Union pour la France" qu'il se présente aujourd'hui, en vertu d'un accord de parti avec Les Patriotes, présidé par Florian Philippot, et le mouvement Génération Frexit. Ensemble, ils espèrent présenter leurs candidats dans 500 circonscriptions, ce qui supposerait de faire concurrence au RN et à Reconquête!.

Ancien bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot avait déjà officialisé son soutien à DLF le 14 mars dernier, lorsqu'il n'était pas parvenu à obtenir les 500 signatures nécessaires pour se présenter à la présidentielle. "Pour la première fois, les patriotes, les gaullistes et les souverainistes bâtissent une véritable dynamique de rassemblement", pour défendre "les libertés publiques, l'indépendance de la France et un modèle social si durement attaqués par Emmanuel Macron", avait-t-il écrit dans un communiqué publié par Les Patriotes, son parti. Leur alliance "Union pour la France" est donc lancée.

Les électeurs de l'Essonne découvriront une nouvelle fois le nom de Nicolas Dupont-Aignan dans leurs unes. Et cette fois encore, ce sera sans affiliation au nom de Marine Le Pen. Déjà en 2017, alors même que son accord avec Marine Le Pen lui permettait d'être présent partout aux législatives, le RN (FN à l'époque) ayant promis de ne pas le concurrencer dans cinquante circonscriptions, il s'était porté lui-même candidat dans la 8ème circonscription de l'Essonne. Soucieux de "rester libre", il a suivi le choix de son parti politique qui, lors d'un "grand débat", avait tranché pour la jouer solitaire aux législatives, comme le détaillait Le Figaro. Il avait alors promis qu'il quitterait la mairie pour se présenter, tout en restant conseiller municipal. Une parole qu'il a tenue, la loi l'ayant contraint à choisir entre deux mandats exécutifs. Nicolas Dupont Aignan a été assez facilement réélu député de la 8e circonscription de l'Essonne, comme à chaque élection législative depuis 1997.

Avec une telle implantation dans la politique locale de cette région, il est apparu en mesure de se présenter sans avoir recours à une alliance politique dans sa circonscription. Pour autant, si l'on prend les scores des candidats au premier tour de la présidentielle à l'échelle de la 8ème circonscription de l'Essonne, on trouve ses rivaux d'extrême-droite devant lui : Marine Le Pen à 15,19%, et Eric Zemmour à 6,9%. Les chances pour le député sortant de l'emporter durant ces élections dans son fief semblent étroites, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'il acceptera l'appel au ralliement du président de Reconquête!. En effet, au lendemain du second tour, Eric Zemmour a entamé sa croisade d'extrême-droite pour tenter de convaincre les partis RN, de DLF et LR de se joindre à lui au sein d'une grande "coalition des droites". Pour faire triompher ce "camp national" aux législatives, il a même assuré : "Nous ne présenterons pas de candidat face à Marine Le Pen, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan. L'union nationale en actes" le 27 avril dernier. Comme le RN, les représentants de DLF ont décliné cette proposition : "Les accords locaux n'existent pas", a notamment répondu la section normande du parti (comme le rapportait Ouest France). Finalement, aucun candidat du RN et de Reconquête! n'ont été placés en concurrence avec Nicolas Dupont-Aignan.