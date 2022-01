"DIRECT. Présidentielle 2022 : Taubira contrariée ? Les actus"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. Ce dimanche 30 janvier, les résultats de la Primaire populaire sont particulièrement attendus à 19 heures. Annoncée comme la grande favorite, Christiane Taubira pourrait être battue. La campagne en direct.

14:20 - Valérie Pécresse demande "solennellement" à Emmanuel Macron de débattre avec elle "Je demande solennellement un débat avec Emmanuel Macron." La requête est signée Valérie Pécresse dans l'émission Dimanche en politique sur France 3. Pour la candidate des Républicains à l'élection présidentielle de 2022, il est important que le président de la République rende compte "de son bilan qui est calamiteux, de l'état de notre école, de l'état de notre hôpital, de l'état de notre justice, de la violence qui monte dans les rues, de l'immigration qui est incontrôlée".

13:07 - Nicolas Bay est fidèle à Marine Le Pen.. pour le moment "Je suis là, je suis fidèle, je suis dans mes fonctions à mon poste, sans états d'âme." Ces mots, ce sont ceux de Nicolas Bay. Le député européen du rassemblement national a exprimé son soutien à Marine Le Pen, tout en tempérant : "Je n'ai pas à me justifier de ce que je ferais dans 1 mois, 6 mois, un an.". Mais, il a voulu lui signifier son désaccord : "Quand on veut rassembler, je pense qu'on ne commence pas par indiquer la porte de sortie à ses propres soutiens", rappelant qu'il n'a pas de "leçon à recevoir de qui que ce soit". Par ailleurs, Nicolas Bay a indiqué que : "Je ne considère pas que Eric Zemmour est un ennemi, je pense qu'il défend des idées, des convictions qui sont très proches des nôtres et des miennes, et je pense que viendra aussi le temps du rassemblement."

12:09 - Les résultats de la primaire populaire seront annoncés à 19 heures Les résultats de la primaire populaire seront annoncés ce dimanche 30 janvier 2022. En effet, les votes, ouverts depuis le jeudi 27 janvier, seront clos à 17 heures. Ce scrutin d'initiative citoyenne a été lancé il y a plus d'un an et compte désigner un candidat capable de "faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle". Pour suivre notre direct sur la Primaire populaire, veuillez cliquer sur ce lien.

29/01/22 - 20:34 - Le Centre national des indépendants et paysans a apporté soutien à Éric Zemmour [FIN DU DIRECT] - Ce samedi 29 janvier 2022, le Centre national des indépendants et paysans a apporté soutien à Éric Zemmour en vue de la présidentielle à venir. En 2017, le CNIP avait appelé à voter pour François Fillon. Fait notable, le président actuel de ce petit parti de droite est Bruno North, conseiller régional du grand Est sous l'étiquette... du Rassemblement national !

29/01/22 - 18:49 - Martine Aubry veut organiser une manifestation lors de la venue d'Éric Zemmour à Lille Éric Zemmour a prévu de tenir un grand meeting à Lille le 5 février. La maire socialiste de la ville du Nord, Martine Aubry, souhaite organiser un rassemblement le jour même afin de signifier que l'extrême droite n'est pas la bienvenue : "Soyons nombreux samedi 5 février (...), aux côtés de SOS Racisme, pour dire NON au racisme et à l'extrême droite", a-t-elle insisté dans un communiqué. Et de préciser à propos de l'ancien polémiste : "Tout ce qu'il est, tout ce dont il se réclame, sape les fondements de la République fraternelle que nous défendons."

29/01/22 - 17:38 - Yannick Jadot souhaite renationaliser EDF En déplacement à Lyon pour tenir un meeting et exposer son programme, Yannick Jadot s'est montré offensif à l'encontre des gouvernements passés et présent : "Ils n'ont rien fait, la gauche, la droite. Et aujourd'hui, les Françaises et les Français en payent les conséquences. Je serai le président de l'écologie et du pouvoir de vivre." Pour ce faire, le candidat des Verts à la présidentielle de 2022 veut "renationaliser EDF pour redevenir le bras armé d'une grande transition écologique. (...) Nous reprendrons la main sur les barrages : contrôle public des barrages".

29/01/22 - 17:10 - Le ton est monté entre Nicolas Bay et les équipes de Marine Le Pen Le ton est monté lors du déplacement de plusieurs membres du Rassemblement national. Ainsi, selon les informations de BFM TV, des membres de l'équipe de campagne de Marine Le Pen ont tancé l'eurodéputé Nicolas Bay qui avait refusé plus tôt dans la journée de dire qu'il soutiendrait Marine Le Pen jusqu'au bout : "Franchement ton duplex ce matin très moyen. On t'amène ici, on fait tout, et tu craches que tu veux te barrer (...) tu n’es rien sans Marine...", a lancé un membre de l'équipe en déplacement. Et l'attachée de presse de Marine Le Pen, Caroline Parmentier, a raillé : "C'est quoi tes valeurs Nicolas? La loyauté? Barre-toi maintenant plutôt que de bouffer le plus longtemps possible au râtelier."

29/01/22 - 14:52 - Yannick Jadot présente son nouveau slogan En déplacement à Lyon ce samedi 29 janvier pour présenter son programme, Yannick Jadot a dévoilé le nouveau slogan de sa campagne : Changeons !

29/01/22 - 13:42 - Marine le Pen à "ceux qui veulent partir, qu'ils partent maintenant" En déplacement à Madrid, Marine Le Pen a tancé les futurs déserteurs du Rassemblement national : "Ceux qui veulent partir, qu'ils partent maintenant. Ce qui est insupportable, c'est la taqiya, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes." Offensive, la candidate du RN à la présidentielle a pressé ses partisans de faire un choix entre elle et Éric Zemmour : "Je considère qu'on peut changer de camp, mais il faut le faire maintenant. Nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français, et avoir des gens qui aujourd'hui font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. (...)"

28/01/22 - 23:53 - La campagne d'Emmanuel Macron s'accélère [Fin du direct] Selon Ouest-France, des sympathisants d'Emmanuel Macron ont posé 35 000 affiches cette semaine dans toute la France pour faire la publicité d'"Ensemble Citoyens​", un site internet montée par la majorité présidentielle pour faire réélire le Président sortant, pourtant pas encore officiellement candidat. Ils vont poursuivre l’opération ce week-end, avec la diffusion de 140 000 affiches supplémentaires, sur l’ensemble du territoire, et la distribution de 500 000 tracts. Plusieurs élus ont annoncé, ce vendredi 28 janvier, sur les réseaux sociaux qu'ils ont envoyé leur parrainage en faveur d'Emmanuel Macron au Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle 2022.

28/01/22 - 22:42 - Anne Hidalgo estime que la Primaire populaire est peut-être "déjà jouée d'avance" Interrogée sur LCI, ce vendredi, Anne Hildago est revenue sur l'organisation de la Primaire populaire qui doit aboutir à l'élection d'un candidat, le dimanche 30 janvier. La candidate du Parti Socialiste s'est dite "très déçue" des propos de l'un des organisateurs du scrutin qui avait déclaré vouloir l'empêcher, tout comme Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon d'avoir les parrainages nécessaires à se présenter à l'élection présidentielle. Elle a estimé que le résultat de cette primaire sera "intéressant à regarder" et que si Christiane Taubira l'emporte, ce sera "une candidature de plus" avant d'ajouter que le scrutin est peut-être "déjà joué d'avance".

28/01/22 - 21:59 - Jean Lassale est "proche" des 500 parrainages de maires Lors d'une séance de dédicace près de Mont-de-Marsan (Landes), Jean Lassalle a fait le point sur sa candidature à la présidentielle 2022. "Pour moi, tout va dépendre si je vais être visible ou pas. C’est une campagne étonnante, à l’image de ce pays sens dessus dessous et qui a perdu beaucoup de repères avec cette pandémie dont on ne voit pas la fin. Moi, je me représente parce que j’aime ce pays à qui je dois tout. Mais je l’aime tranquillement, sans éclat de voix. Dans cette drôle de période, on n’est pas à l’abri d’une surprise, a-t-il affirmé avant d'ajouter qu'il était proche des 500 signatures obligatoires pour se présenter à la présidentielle, mais que "l’expérience montre que l’on en perd beaucoup durant la période d’envoi".

28/01/22 - 20:32 - Valérie Pécresse dévoile plusieurs propositions sur la santé Lors de son déplacement sur le thème de la santé à Oyonnax (Ain), vendredi 28 janvier, Valérie Pécresse a dévoilé plusieurs propositions de son programme pour la présidentielle au Quotidien du médecin. La candidate des Républicains souhaite augmenter le tarif d’une consultation de 25 à 30 euros. Une proposition "bien entendu sans impact pour le reste à charge des patients", a-t-elle indiqué. Elle promet "près de 20 000 nouveaux médecins formés par an, d’ici la fin du quinquennat", et une année de formation supplémentaire pour les généralistes.

28/01/22 - 19:56 - Une bourse de 10 000€ par naissance en zone rurale, la nouvelle proposition d'Eric Zemmour La promesse est sans égale, Eric Zemmour propose d'offrir une bourse de 10 000€ pour chaque naissance dans les familles qui vivent en zone rurale. L'objectif d'une mesure si généreuse est de favoriser la natalité notamment auprès des Français "qui vivent à la campagne". Reste à savoir comme le candidat compte financer cette proposition, interrogé sur ce point Eric Zemmour a simplement répondu : "en mettant fin à l'immigration".