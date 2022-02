"DIRECT. Présidentielle 2022 : dernier sondage, Pécresse rencontre Sarkozy... Les actus"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. Alors que le dernier sondage la donne au second tour d'une courte tête, Valérie Pécresse rencontre Nicolas Sarkozy ce vendredi 11 février 2022, dans un contexte où les départs de LR vers LREM s'enchaînent.

Dernières actus

Recevoir nos alertes live !

12:27 - Un nouveau ralliement venant de la droite pour Emmanuel Macron Nora Berra, ancienne secrétaire d'État chargée de la Santé sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a annoncé ce vendredi 11 février qu'elle soutiendra Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle de 2022. "Mon soutien va incontestablement chez Emmanuel Macron. C'est une décision mûrement réfléchie" a affirmé, sur BFMTV, l'ex-ministre qui a quitté les Républicains en 2017. Après le ralliement à Emmanuel Macron de l'ancien ministre du Budget et du Travail sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth, Natacha Bouchart, la maire LR de Calais et proche de Sarkozy, a également rejoint sa candidature, le 10 février.

12:02 - Valérie Pécresse va rencontrer Nicolas Sarkozy ce vendredi Selon plusieurs médias, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, va rencontrer l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, ce vendredi. L'ancien chef de l'État n'a pas encore pris position concernant un éventuel soutien à son ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et du Budget pour l'élection présidentielle. Alors que le premier grand meeting de Valérie Pécresse au Zénith de Paris a lieu dimanche 13 février, la candidate est à la lutte avec Marine Le Pen (RN) pour accéder au second tour face à Emmanuel Macron, selon plusieurs sondages.

11:46 - "Pas de négociations" entre Yannick Jadot et Christiane Taubira Sur RMC, ce vendredi, Yannick Jadot (EELV), candidat à la présidentielle est revenu sur la rencontre entre son équipe de campagne et celle de Christiane Taubira, le 8 février dernier. “L’équipe de Christiane Taubira a demandé à voir mon équipe, ils se sont vus. Mon équipe a rappelé qu’en 2022, au vu de l’urgence climatique absolu, de l'inaction du président de la République sortant comme des précédents, et de l’urgence sociale, il faut une candidature écologiste, autour d’un programme très fort, le nôtre, qu’on a déjà proposé et c'est tout. Point barre, il n’y a pas de négociations. Ne me demandez pas de répondre à la place de Christiane Taubira, elle fait ses choix, elle est venue dans cette campagne présidentielle en disant qu’il fallait réduire le nombre de candidatures. Aujourd’hui, elle est une candidate en plus. C’est sa cohérence”, a-t-il indiqué.

11:31 - Yannick Jadot ne soutient pas le mouvement "Convoi de la liberté" Interrogé, ce vendredi, sur le mouvement "Convoi de la liberté", qui regroupe des personnes opposées à l'obligation vaccinale et aux mesures sanitaires de restrictions notamment, le candidat d'Europe Écologie les Verts (EELV) à la présidentielle 2022, Yannick Jadot, a indiqué ne pas "soutenir" cette manifestation. "En revanche, je soutiens le droit de manifester. Mais je comprends parfaitement l'État de ne pas vouloir bloquer Paris. Quand on voit la situation à Ottawa au Canada, ce n’est pas une situation acceptable d’un point de vue démocratique. La ville et l’ensemble de l’activité bloquée à Ottawa, ce n’est pas acceptable”, a-t-il affirmé sur RMC.

11:12 - Pour Yannick Jadot, Emmanuel Macron "enferme la France pour un siècle dans le nucléaire" Yannick Jadot, le candidat écologiste à l'élection présidentielle a été interrogé, ce vendredi, sur RMC, concernant le programme nucléaire d'Emmanuel Macron dévoilé le 10 février qui a annoncé la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes, et la construction d’au moins six EPR 2 (réacteur pressurisé européen). “Le président de la République est en train d’enfermer la France pour un siècle dans le nucléaire. Ce n’est pas le choix de toutes les autres démocraties qui ont engagé la transition énergétique. Eux font trois choses, d’abord, ils isolent les logements. Il faut que nous maîtrisions nos consommations. On a bien vu que les Françaises et les Français sont aujourd’hui percutés par l’explosion de leurs factures énergétiques. Et pourquoi? Parce que depuis des années, on a sous-investi dans la maîtrise de l’énergie (...) Ça veut dire qu’en fait, il ne fait rien pour le climat, rien pour le pouvoir d’achat des Français pour les années qui viennent. Et ça, c’est une faute majeure”, a-t-il indiqué.

11:01 - Dernier sondage : Macron caracole en tête, Pécresse, Le Pen et Zemmour dans un mouchoir de poche C'est l'une des enquêtes avec le panel le plus important. 12 499 personnes ont été interrogées, pour Le Monde, par l'institut Ipsos sur leurs intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle. Et la photographie est la même qu'avec d'autres instituts. Emmanuel Macron est donné largement en tête au soir du premier tour avec 24% des suffrages. Derrière, la bataille fait rage pour le second tour. Rien ne semble joué. Car si Valérie Pécresse est donnée à la deuxième place (15,5%), Marine Le Pen la talonne (15%), suivie de très près par Eric Zemmour (14,5%). Statuquo, donc, mais les écarts se resserrent. A gauche, Jean-Luc Mélenchon est affiché sous la barre de 10% (9%). Derrière se succèdent Yannick Jadot (7%), Christiane Taubira (5%), Fabien Roussel (3,5%) et Anne Hidalgo (2,5%). Au second tour, le chef de l'Etat sera réélu sans encombre : avec 54% face à Valérie Pécresse, 57% face à Marine Le Pen et 62% face à Eric Zemmour.

10/02/22 - 22:44 - La maire LR de Calais a décidé de soutenir Emmanuel Macron "Je souhaite qu'Emmanuel Macron soit réélu, j'estime qu'il est le plus en capacité de gagner la prochaine élection présidentielle." La sortie est signée Natacha Bouchart, la maire de Calais, qui a décidé de soutenir le président sortant. C'est une nouvelle prise de guerre dans le camp des Républicains pour le chef de l'État. Cette dernière a tenu à justifier son choix : "J'aborde cette présidentielle sans esprit partisan, mais par le biais uniquement de l'intérêt général de Calais, une ville exposée en permanence."

10/02/22 - 20:14 - Christiane Taubira critique le système des parrainages Alors qu'elle est à la peine selon le dernier pointage des parrainages, Christiane Taubira a vivement critiqué le système : "Ma candidature est portée par 400 000 citoyens. Est-ce que quand on a un tel socle on peut être arrêté par le fait qu’il n’y a pas ces parrainages ?" Pour le moment, la candidate portée par la Primaire populaire ne compte que 47 parrainages, sur les 500 nécessaires d'ici le 4 mars pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle.

10/02/22 - 18:06 - Aucun nouveau candidat ne valide les 500 parrainages Le nombre de parrainages des candidats à la présidentielle 2022 a été dévoilé. Alors que précédemment, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo avaient validé leur ticket pour se présenter au premier tour, aucun nouveau candidat n'a validé sa candidature. Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) est la plus proche avec 419 parrainages, sur les 500 nécessaires. Yannick Jadot (235 parrainages), Jean-Luc Mélenchon (258) et Marine Le Pen (274) ont encore du chemin à faire d'ici le 4 mars. En outre, la candidate qui en compte le moins est Christiane Taubira avec 47 parrainages.

10/02/22 - 16:40 - Macron mise sur le nucléaire et les énergies renouvelables Si le discours d'Emmanuel Macron se concentre essentiellement sur le développement du nucléaire en France d'ici à 2050 avec la construction d'au moins six nouveaux réacteurs et peut-être celle de huit réacteurs supplémentaires, le chef de l'Etat ne veut pas tout miser sur un seul cheval : "Nous n’avons d’autre choix que de miser en même temps sur ces deux piliers [le nucléaire et les énergies renouvelables]. C’est le choix le plus pertinent d’un point de vue écologique et le plus opportun d’un point de vue économique. Et enfin, le moins coûteux d’un point de vue financier. C’est donc pour cela que c’est le choix que nous allons poursuivre". En marge de sa proposition, Emmanuel Macron lance une pique au programme des candidats à l'élection présidentielle qui s'emparent aussi de la question du nucléaire. Aussi, ceux qui prônent "uniquement le solaire et l’éolien" et ceux qui "prétendent qu’il faut miser à 100% sur l’énergie nucléaire et qu’on pourrait arrêter tous les projets de solaire et d’éolien" ont tort, atteste le président de la République. Le leader de LREM abordera le sujet de l'éolien demain depuis Brest, mais il avance de premières annonces comme sa volonté de déployer une cinquantaine de parcs éoliens en mer pour "viser 40 gigawatts en service en 2050" et doubler les capacités de l'éolien terrestre.

10/02/22 - 15:10 - L'"électoralisme" de Macron dénoncé par Jadot et Greenpeace Yannick Jadot prend pour habitude de fustiger le chef de l'Etat. L'écologiste a pendant son meeting organisé ce jeudi à la mi-journée à Montpellier pour dénoncer l'"électoralisme" d'Emmanuel Macron. Les déplacements a répétition du locataire de l'Elysée ne sont pas innocents aux yeux du candidat à la présidentielle, ils servent à la pré-campagne d'Emmanuel Macron et lui permettent d'embellir son bilan. L'écologiste fait essentiellement référence au discours du président de la République sur le nucléaire cet après-midi à Belfort qui a pout but "d'essa[yer] de corriger l’aberration d’avoir vendu Alstom à General Electric, dans des conditions absolument inacceptables pour la France", juste avant l'élection présidentielle. L'ONG Greenpeace semble du même avis que Yannick Jadot et critique l'"objectif électoraliste" d’un "candidat opportuniste".

10/02/22 - 14:02 - La banque de parrainages n'est pas au goût de LREM La "banque de parrainages" de François Bayrou ne pas l'unanimité. Les soutiens de La République en Marche, dont le candidat pas encore déclaré est d'ores et déjà assuré de valider sa candidature, estiment que la récolte des signatures est gage de la légitimité des candidats à se présenter à l'élection présidentielle. "Si les maires ne souhaitent pas donner ces parrainages, il faut peut-être s’interroger sur la légitimité de ces candidatures", a souligné Aurore Bergé, présidente déléguée de LREM. Elle ajoute que les candidats "ont eu cinq ans pour se préparer, convaincre les Français et les élus que leur candidature était légitime", sous-entendant qu'ils sont seuls responsables de leur peine à trouver des parrainages. Aurore Bergé n'est donc pas favorable à la réserve de parrainages et remet aux maires le choix de décider qui il parraine. Une position qui se comprend puisque pour le moment, sans cette réserve de parrainages, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Eric Zemmour ne sont pas garantis d'être sur la ligne de départ le 10 avril et cela pourrait faire les affaires d'Emmanuel Macron.

10/02/22 - 13:11 - La réunion entre Sarkozy et Pécresse prévue pour demain Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse se rencontrent demain. S'il sera sans aucun doute question du soutien de l'ancien président de la République à la candidate des Républicain, les échanges pourraient être tendus. Ce matin, un journaliste de Figaro fait part des déclarations de Nicolas Sarkozy en privé et le politique n'est pas tendre avec son ancienne ministre. Il juge la patronne de l'Ile-de-France "inexistante" et sa campagne "inefficace". "Valérie part dans tous les sens. Déjà, si, dans une campagne, tu arrives à imprimer une ou deux idées, c’est un miracle ! Il faut marteler en permanence", a-t-il glissé. L'ancien chef de l'Etat serait aussi quelques peu vexé de ne pas être cité dans la campagne de Valérie Pécresse. La référence au "travailler plus pour gagner plus" n'est pas suffit et celle au Kärcher était une grossière erreur : "Si elle m’avait appelé avant, je lui aurais dit! Le Kärcher, ça a été dit dans un contexte bien particulier". Que Valérie Pécresse prenne note, "elle serait bien inspirée de [le] citer un peu si elle veut qu'[il] la soutienne".

10/02/22 - 12:39 - Emmanuel Macron se lancera dans la course présidentielle "entre 40 et 50 jours avant le premier tour" Inutile de s'attendre à l'officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron dans les prochains jours. RTL indique ce jeudi que le chef de l'Etat ne s'annoncera pas candidat avant le 19 février. Le leader de la macronie qui profite des déplacements à répétition pour poursuivre sa pré-campagne n'a pas officiellement le temps de s'impliquer en tant que candidat dans l'élection présidentielle. Aujourd'hui Emmanuel Macron est à Belfort pour présenter son programme sur le nucléaire, demain il met le cap sur Brest pour parler des océans tandis que la semaine prochaine la situation sanitaire sera de nouveau le centre des préoccupations avec la levée des restrictions sanitaires. L'annonce ne devrait cependant plus trop tarder. Selon un proche du chef de l'Etat interrogé par RTL, Emmanuel Macron "se lancera entre quarante et cinquante jours avant le premier tour".