Elections européennes 2024 : dates, candidats, sondages... Les clés du scrutin

Les citoyens des 27 Etats-membres de l'Union européenne sont appelés à élire les eurodéputés entre le 6 et le 9 juin 2024. Toutes les infos sur le scrutin français.

Les élections européennes seront au cœur de l'actualité politique des six premiers mois de l'année 2024. En France, 81 sièges de députés sont à pourvoir au Parlement européen. Déjà, de nombreuses formations politiques ont officialisé le nom de leur tête de liste. A gauche, les partis iront en ordre dispersé, après le rejet général de la proposition de La France insoumise de présenter une liste commune à la Nupes. A droite, c'est Xavier-François Bellamy qui sera tête de liste. Au centre pour la majorité macroniste, l'incertitude demeure encore sur le nom de celui qui mènera la liste.

Du côté du Rassemblement National, les espoirs sont grands, alors que les derniers sondages promettent au parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella une assez large victoire. Dans ses vœux pour la nouvel année, la présidente des députés RN avait dit aborder 2024 "le cœur empli d'optimisme". Sa formation pourrait bien rafler près d'un tiers des sièges réservés aux eurodéputés français au Parlement européen. Dates, têtes de listes, sondages, mode de scrutin... tout savoir sur les élections.

Les 27 Etats-membres de l'Union européenne organiseront leurs scrutins entre le 6 et le 9 juin 2024. Pour la France les européennes ont été fixées sur une date unique, le dimanche 9 juin. Contrairement aux élections municipales, législatives ou encore présidentielles, les élections européennes ne se déroulent en effet sur une seule journée. Les bureaux de vote seront ouverts à partir de 8 heures et fermeront, selon la taille de la commune, entre 18 heures et 20 heures.

Dès le 8 juin, les Français résidant sur le continent américain commenceront à voter, ainsi que plusieurs outre-mer : les Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Polynésie française.

Les formations politiques devront déposer leurs listes définitives entre le 6 et le 17 mai auprès du ministère de l'Intérieur. La campagne officielle des élections européennes aura lieu la semaine du 27 mai au 7 juin.

Même si les listes ne sont pas encore finalisées, plusieurs sondages ont déjà été dévoilés . Depuis le mois de mai 2023, tous prédisent une victoire du Rassemblement national. A un an du scrutin, des sondages sont déjà réalisés par plusieurs instituts et le parti dirigé par Jordan Bardella est crédité d'entre 26 et 30% des suffrages. Il devancerait la coalition macroniste Ensemble (Renaissance, MoDem, Horizons), laquelle obtiendrait entre 18 et 20% des voix.

Pour la dernière marche du podium, le match se joue entre LR, EELV, le PS et LFI. Les quatre partis se tiennent, à ce stade, dans un mouchoir de poche, entre 7 et 10% chacun. A gauche, sans union, le score ne devrait pas être plus élevé. En revanche, si la Nupes venait à se reformer pour les Européennes, elle pourrait viser autour de 25% des suffrages et talonner le RN. Reconquête est donné autour de 7% et LR à 6,5%.

Le dernier sondage a été réalisé par l'institut Ifop pour Le Nouvel Economiste, il donne le Rassemblement national très nettement en tête.

Les listes officielles ne seront déposées qu'en mai mais déjà, plusieurs formations politiques ont annoncé le nom de celui ou celle qui les mènerait.

Dès l'été dernier Reconquête, le parti fondé par Eric Zemmour, a fait savoir que sa liste serait dirigée par l'ancienne députée Marion Maréchal. L'annonce a été confirmée mercredi 6 septembre par Eric Zemmour lui-même dans les colonnes du Figaro. Pour le Rassemblement national, ce n'est autre que le président du parti, Jordan Bardella, qui mènera la liste, tout comme en 2019.

Les Républicains pour leur part craignent d'être éclipsés du Parlement européen après le naufrage qu'a été le scrutin de 2019 pour la droite. Ils ont tout de même décidé d'à nouveau faire confiance à François-Xavier Bellamy.

Du côté du camp présidentiel, rien n'est encore officiel. C'est toutefois Olivier Véran ou bien l'ancien ministre Julien Denormandie qui semblent favoris. A moins qu'on leur préfère Nathalie Loiseau, qui avait mené les listes macronistes en 2019...

A gauche, les socialistes s'étaient alliés avec Place publique et rangés derrière Raphaël Glucksmann. Si ce dernier a d'ores et déjà annoncé sa candidature pour 2024, le PS n'a pas encore confirmé que l'alliance perdurerait.

A La France insoumise, Manon Aubry, la coprésidente du groupe de La Gauche (GUE/NGL) a été officiellement investie. Cette dernière espère même porter, encore, une liste d'union de la gauche, mais les autres partis de la Nupes veulent des candidatures autonomes. Du côté d'Europe Ecologie les Verts, Marie Toussaint sera en première ligne du scrutin. Le PCF a choisi Léon Deffontaines.

Quelques personnalités ont également indiqué leur candidature à la tête de listes mineures : Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, Guillaume Lacroix pour le Parti Radical de Gauche, Florian Philippot pour Les Patriotes, François Asselineau pour l'Union Populaire Républicaine (UPR), Hélène Thouy pour le parti animaliste, ou encore le président de la fédération de chasse Willy Schraen pour une liste "Alliance Rurale" et l'ancien candidat à la primaire écologiste Jean-Marc Governatori pour une liste "Ecologie au Centre", Jean-Christophe Fromantin pour "Notre Europe" - Territoires en mouvement, Caroline Zorn pour le Parti pirate, Sven Franck pour Volt...

En 2024, Les Français sont appelés à élire 81 députés européens, contre 79 en 2019. La répartition des sièges par pays varie d'un scrutin à l'autre en fonction de la démographie de chaque Etat-membre. De plus, 2024 marquera la première élection depuis le départ du Royaume-Uni. Les eurodéputés sont élus pour un mandat de cinq ans. Depuis 2014, la France vote au moyen d'un scrutin proportionnel plurinominal avec listes fermées : chaque parti présente une liste unique de 81 noms. Les sièges seront attribués proportionnellement au nombre de suffrages recueillis pour chaque liste. Un seuil de 5% est toutefois fixé, en-deçà duquel aucun siège n'est attribué.