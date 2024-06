Bureau de vote : les adresses et horaires pour voter aux législatives

Les électeurs français sont invités à voter au premier tour des élections législatives ce dimanche 30 juin 2024. Mais quelles sont les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote ?

Le rendez-vous n'était pas prévu, mais il s'annonce décisif pour l'avenir de la vie politique française. Les Français sont attendus dans les bureaux de vote ce dimanche 30 juin pour participer aux élections législatives anticipées. Le scrutin s'est ajouté à l'agenda politique après qu'Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, au soir des élections européennes marquées par la défaite de la majorité présidentielle et la victoire du Rassemblement national. Les électeurs seront de nouveau appelés aux urnes pour le second tour des législatives le dimanche 7 juillet.

Après une campagne express de tout juste trois semaines, les électeurs doivent choisir pour qui ils veulent voter avant de s'exprimer dans les urnes demain. Qu'ils se déplacent eux-mêmes ou qu'ils aient fait procuration, il n'y a qu'un seul endroit qui leur permettra de participer au scrutin : le bureau de vote.

Comment trouver son bureau de vote ?

Pour chaque élection plusieurs bureaux de vote sont installés dans les communes afin de permettre au plus grand nombre de Français de voter. Mais chaque électeur est attendu dans un bureau de vote précis dont l'adresse est renseignée sur la carte électorale. Si un électeur ne possède plus sa carte électorale, il peut toujours prendre connaissance de l'adresse de son bureau de vote auprès de sa mairie ou plus rapidement sur le site Linternaute.com grâce au moteur de recherche situé en haut de cet article. Il suffit d'entrer le nom d'une ville pour trouver les adresses et horaires des bureaux de vote. Non seulement de se rendre dans le bon bureau de vote, les électeurs doivent faire attention aux horaires d'ouverture et de fermeture qui peuvent changer.

Quelle est l'heure de fermeture des bureaux de vote ?

Tous les bureaux de vote de France ouvriront leur porte à 8 heures ce dimanche 30 juin. Rien ne sert de se rendre sur place plus tôt. En revanche, tous ne fermeront pas à la même heure. Pour inciter au vote et lutter contre l'abstention, les bureaux de vote seront ouverts une grande partie de la journée sans interruption, les électeurs auront ainsi jusqu'à 18 heures au moins pour glisser un bulletin dans l'urne.

Mais l'heure de fermeture des bureaux de vote peut être repoussée dans certaines villes sur décision des mairies ou des préfectures. La tradition veut que les bureaux de vote ferment à 18 heures dans les milieux ruraux et la majorité des communes, à 19h dans les plus grandes agglomérations et à 20 heures dans les très grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon. Pour connaître les horaires des bureaux de vote, notamment du votre, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche en haut de cette article : là encore, il suffit de renseigner le nom de la commune concernée.