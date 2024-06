Taux de participation aux européennes : les Français plus mobilisés en 2024 ?

Les Français ont-ils répondu à l'appel des urnes pour les élections européennes ce 9 juin ? Le scrutin habituellement boudé des électeurs sera-t-il marqué par une forte abstention ou par une participation en hausse ?

51,78%, c'est le score annoncé par le ministère de l'Intérieur concernant le taux de participation aux élections européennes. Un chiffre en légère hausse par rapport à 2019, qui confirme la tendance vue tout au long de la journée. A 17h, 45,25% des personnes inscrites sur les listes électorales avaient déjà participé selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, un chiffre en hausse par rapport à 2019. En 2019, 50,12% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne en fin de journée. A l'inverse de ces premiers chiffres, les résultats des sondages publiés jusqu'au dernier jour de la campagne misaient sur une participation légèrement inférieure, ou tout au plus équivalente dans les cas les plus optimistes, estimée entre 44 et 47%.

Guerre en Ukraine mais aussi enjeu national, questions sur le pouvoir d'achat, duel entre le RN et Emmanuel Macron, les sujets étaient nombreux sur la table et ont visiblement poussé les Français à se rendre davantage dans les urnes qu'escompté par les instituts de sondage. En sera-t-il de même les 30 juin et 7 juillet prochains ? Pour rappel, l'annonce des résultats de ces élections européennes a été suivie par une allocution d'Emmanuel Macron, annonçant la dissolution de l'Assemblée Nationale et donc la tenue prochaine d'élections législatives avec un premier tour le 30 juin suivi du second tour une semaine plus tard, le 7 juillet. Les Français sont donc de nouveau appelés aux urnes ces prochaines semaines.