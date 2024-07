Sondages des législatives 2024 : les résultats des ultimes enquêtes avant le scrutin

Les résultats des dernières projections réalisées avant la fin de la campagne des élections législatives, hier, confirmaient une tendance : le RN apparaissait comme le plus grand groupe de l'hémicycle, avec ou sans majorité absolue.

La campagne des législatives 2024 est finie et les nouveaux députés de l'Assemblée nationale seront élus ce dimanche 7 juillet 2024. L'enjeu majeur du résultat du 2e tour des élections législatives est de savoir si le Rassemblement national sera la première force de l'hémicycle et s'il aura une majorité absolue à l'issue du scrutin, auquel cas il pourra gouverner le pays sans difficulté. Les projections en sièges réalisées par les différents instituts de sondage jusqu'au dernier jour de campagne présentaient le bloc de l'extrême droite à même d'obtenir le plus d'élus, mais la majorité absolue de 289 députés semblait s'éloigner dans les toutes dernières heures avant la trêve.

Le Rassemblement national avait plus de chance d'obtenir une majorité absolue avant les désistements et la formation d'un front républicain par les candidats de la majorité présidentielle et de la gauche, d'après l'évolution des sondages entre le 30 juin, soir du premier tour, et le 3 juillet, après l'officialisation des candidatures du second tour. Les tout derniers sondages créditaient l'extrême droite de 170 à 230 députés, la gauche de 145 à 190 élus, la majorité présidentielle de 115 à 150 députés et la droite des Républicains de 25 à 50 sièges.

Un travail effectué par le média Le Grand Continent est plus précis, même si la fiabilité d'une telle estimation est forcément moins forte qu'un sondage en intentions de vote. La méthodologie utilisée est différente, construite à partir des matrices sondagières de Cluster 17 et des reports de voix probables dans chaque circonscription, elle donnait les résultats suivants avant la fin officielle de la campagne, pour le 2e tour des législatives :

Il faut garder à l'esprit que toutes les projections concernant le résultat des élections législatives réalisées reflètent les tendances à un instant T, mais ne peuvent être considérées que des résultats fiables.