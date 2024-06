Alliance RN - LR, en direct : quelle place pour Ciotti ? Bardella dessine les contours de son gouvernement

08:21 - L'alliance RN-LR progresse dans les sondages

Le dernier sondage Elabe pour La Tribune et BFMTV met en avant la progression des trois principales forces politique du pays dans les intentions de vote pour ces Législatives 2024, et notamment celle de l'alliance entre le Rassemblement national de Jordan Bardella et Les Républicains d'Eric Ciotti. Le "rassemblement des droites" est crédité de 36 % des intentions de vote à six jours du scrutin. Le Nouveau Front populaire (27 %) et la liste de la majorité présidentielle (20%) suivent. "Côté RN, l'alliance avec Eric Ciotti fonctionne bien car elle n'entraîne pas de perte de voix" précise Bernard Sananès, président de l'institut Elabe.