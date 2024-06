Éric Ciotti : réélection facile ? Quel résultat aux législatives 2024 ?

Quel résultat pour Éric Ciotti dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes ? Le patron de LR joue gros dans ces élections législatives, après sa décision d'une alliance avec le RN.

18:02 - Éric Ciotti visé par une enquête pour détournement de fonds publics En pleine campagne des législatives, Franceinfo a révélé qu’Éric Ciotti faisait l’objet d’une nouvelle enquête pour détournement de fonds publics. L'enquête, ouverte le 30 mai, concerne de possibles irrégularités lors de sa campagne des législatives 2022, selon Franceinfo. Le parquet de Nice a reçu un signalement de l'association Anticor, concernant l'utilisation détournée de cartes de parking du port de Nice mises à disposition gratuitement par la Chambre de commerce et d'industrie pour des proches d'Eric Ciotti. "C'est une énième boule puante lancée par un candidat concurrent, qui avait perdu les élections en 2022 et qui est désormais correspondant au local d'Anticor", a réagi le directeur de campagne d’Éric Ciotti le 17 juin. En janvier, une autre enquête préliminaire pour détournement de fonds publics avait été ouverte en raison de soupçons de cumuls d'emplois au conseil départemental des Alpes-Maritimes, ayant pu profiter à Eric Ciotti.

Sauf surprise, le premier tour des élections législatives, organisé ce dimanche 30 juin, ne sera pas favorable à la majorité présidentielle. Le pari tenté par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée Nationale au soir des élections européennes, le 9 juin, et donc d'organiser des législatives anticipées, a de très grandes chances d'être perdant. La faute à l'incapacité du groupe Renaissance de rassembler autour de son programme – la gauche modérée a été aspirée par le Front populaire et les Républicains n'ont pas répondu à l'appel – et à un désamour avéré des Français sur la personne du président de la République.

Les différents sondages d'opinion effectués durant la campagne de ces législatives ont toujours placé Ensemble pour la République derrière le Rassemblement National et le Nouveau Front populaire. Souvent assez loin d'ailleurs puisque le parti présidentiel atteignait difficilement les 20% d'intentions de votes quand l'union de la gauche approchait les 30%, une barre allègrement dépassée par l'extrême-droite. Alors, à quoi peuvent s'attendre le Premier ministre Gabriel Attal et l'ensemble des représentants de Renaissance à l'occasion de ce premier tour ?

A la vue des estimations depuis deux semaines, Renaissance semble promis à jouer le rôle d'arbitre face au Front Populaire et au Rassemblement National, lequel pourrait finir en tête dans une majorité de circonscriptions ce dimanche. En juin 2022, lors des dernières élections législatives, tenues dans la foulée de la réélection d'Emmanuel Macron, le parti présidentiel - Ensemble ! - avait récolté plus de 38% des suffrages. En l'espace de deux ans, son électorat se serait donc presque réduit de moitié. Fort de 245 sièges à l'Assemblée nationale avant l'annonce surprise de la dissolution le 9 juin, Renaissance pourrait devoir bientôt se contenter, au mieux, d'une petite centaine de députés dans l'hémicycle.

Avec possiblement trois fois moins de sièges que sous le gouvernement Attal, lequel n'aura tenu que six mois s'il devait être démis à l'issue du deuxième tour au début du mois de juillet, le parti présidentiel n'aura certainement plus la moindre possibilité de constituer un gouvernement.

La formation présidentielle, fondée en 2016 sous l'appellation En marche, garde toutefois un petit espoir de récolter les voix de ceux qui, à gauche comme à droite, ne se reconnaissent pas dans les programmes respectifs du Front Populaire et du Rassemblement National. Mais à la vue des chiffres, il semble assez improbable d'imaginer pour elle une issue favorable à l'issue de ces élections.

Ceci d'autant plus que dans les circonscriptions où Renaissance se qualifiera pour le second tour - ce qui signifie obtenir au moins 12,5% des inscrits -, le risque de se retrouver dans une triangulaire avec à la fois le RN et le Front Populaire sera grand. Dans ce cas, et sans désistement, il est possible que l'extrême-droite soit favorisée s'il termine en tête lors du premier tour.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".