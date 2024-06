Cohabitation politique : est-elle réellement à envisager ?

À quelques heures des résultats du premier tour de ces élections législatives, peut-on déjà envisager une cohabitation au sommet de l'Etat ?

Alors que tous les sondages de la semaine allaient en faveur d'une future Assemblée nationale nettement dominée par le RN et le Nouveau Front populaire, que restera-t-il de la majorité présidentielle ce soir ? Emmanuel Macron avait dit ne pas envisager de dissolution après les européennes mais le score de la liste menée par Jordan Bardella l'en avait convaincut, et l'histoire pourrait bien se répéter avec une forme de dissolution spontanée de son gouvernement, s'il y a peu de députés Ensemble ! au second tour. Car avec une majorité parlementaire d'opposition, le chef de l'Etat n'aura d'autre choix que de nommer un nouveau Premier ministre.

À l'extrême droite on pense à Matignon avec gourmandise, à gauche on tâtonne sur plusieurs noms dans l'attente des résultats. Et à l'Elysée ? On garde espoir… Car entre le risque de voir arriver la première cohabitation depuis l'instauration des quinquennat sous la Ve République et celui de ne voir aucune majorité se dessiner, entraînant à coup sûr un blocage politique, les solutions pour un retour "à la vie normale" se raréfient pour Emmanuel Macron.

Dès ce soir, devrait se dessiner une première image de l'hémicycle après les législatives. Si au moins la moitié des 577 députés qui composeront l'Assemblée n'est pas favorable au gouvernement choisi par le président, elle le contraindra à céder une partie du pouvoir. Le président devra alors choisir un nouveau chef du gouvernement parmi les rangs de la majorité parlementaire (relative ou absolue) mais c'est un choix qui, jusqu'à la fin, lui appartiendra.

Qui dirige le pays ?

En cas de cohabitation, le président de la République retrouve la place que lui donne, en théorie, la constitution. Il dirige le pays et reste le chef des armées et conserve ses pouvoirs propres, il peut à nouveau dissoudre l'Assemblée mais il doit atteindre un an après la dernière dissolution. Il nomme également le Premier ministre, celui de la Défense ainsi que celui des Affaires étrangères. Il préside le Conseil des ministres mais n'a plus la main dessus et ne peut plus contraindre le chef du Gouvernement à démissionner.

À l'inverse, le nouveau Premier ministre désigne le nouveau gouvernement qu'il charge de déterminer et de conduire la politique du pays. Le président devient alors un arbitre en charge d'un équilibre. Il peut refuser de signer les décrets et les ordonnances en Conseil des ministres mais le gouvernement à la possibilité de passer par le vote de l'Assemblée. Pour Emmanuel Macron, il y a là un risque de voir les réformes mises en place abrogées et celles encore en discussion le 9 juin, abandonnées.

Un cas qui a déjà des précédents

Dans l'histoire de la Ve République, une cohabitation à la tête de l'Etat a déjà eu lieu trois fois : à deux reprises lorsque François Mitterrand présidait le pays, une première fois entre 1986 et 1988 et une seconde entre 1993 et 1995. La troisième cohabitation remonte, elle, à Jacques Chirac qui avait du "partager le pouvoir" entre 1997 et 2002 avec un groupe de l'opposition.