Ministres candidats : un 1er tour des législatives morose ? Des résultats très incertains

18:13 - Des ministres victimes du bilan du gouvernement ?

Parmi ces ministres candidats, plusieurs d'entre eux ont déjà remporté les législatives de 2022 dans leur circonscription et ne sont donc pas de nouveaux venus. Cependant, le bilan du gouvernement et la montée du RN pourraient largement leur porter préjudice lors de ce nouveau scrutin. Les sondages publiés avant la période de réserve du vendredi 28 juin minuit ont plutôt tablé sur une victoire du RN avec plus de 30% d'intentions de vote. L'union de gauche n'était donnée qu'avec seulement quelques points de retard, oscillant entre 25 et 30%. La majorité présidentielle restait derrière, tournant autour des 20% d'intentions de vote. Ces estimations restent nationales, ne donnant pas les rapports de force politiques locaux et traduisant des tendances observées à un moment précis.