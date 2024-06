Débat Attal-Bardella-Bompard : pourquoi Mélenchon a été écarté

Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard participeront à un débat télévisé le 25 juin, à cinq jours du premier tour des législatives anticipées.

A l'approche de la tenue des élections législatives anticipées le 30 juin et le 7 juillet prochains, la classe politique semble s'être divisée en trois clans bien distincts. D'un côté, la coalition de la majorité réunie sous le nom "Ensemble pour la République", dont le Premier ministre Gabriel Attal s'est placé en porte-parole. D'un autre, le vainqueur du dernier scrutin, le Rassemblement national, qui propose d'ores et déjà de nommer Jordan Bardella à Matignon en cas de victoire aux législatives. Et enfin, le Nouveau Front populaire, l'union de gauche mais dont le leader peine à être désigné. Cependant, une figure vient de se dégager des autres : celle de Manuel Bompard. Le député insoumis a, en effet, accepté un débat télévisé avec Gabriel Attal et Jordan Bardella le 25 juin prochain.

A cinq jours du premier tour du scrutin, les représentants des trois blocs prédominants vont confronter leur vision et leur projet pour la France. TF1 a annoncé ce mercredi la tenue d'un tel événement orchestré par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray.

Mélenchon finalement évincé

La semaine dernière, c'est le nom de Jean-Luc Mélenchon qui avait été évoqué pour prendre part à un tel événement dans la campagne. Néanmoins, l'ancien candidat à la présidentielle ne fait pas l'unanimité et semble vouloir se mettre davantage en retrait. Jeudi dernier, le leader insoumis a finalement répondu à l'invitation de TF1 et France 2 et avait décliné l'offre, assurant que "le Nouveau Front populaire n'avait pas encore désigné son candidat Premier ministre. C'est donc aux chefs des grands partis de notre coalition d'aller à ce type de débats". A l'inverse, Gabriel Attal s'était rapidement dit "favorable" à un tel débat alors que Jordan Bardella ne s'était pas exprimé sur le sujet.

Manuel Bompard va donc devoir trouver sa place entre deux adversaires qui se sont déjà affrontés il y a un mois. En pleine campagne des européennes, le 23 mai sur France 2, le Premier ministre et le chef de file du RN avait, en effet, débattu devant près de 3,6 millions de téléspectateurs.

C'est un débat crucial pour les deux leaders d'opposition qui espèrent obtenir une majorité absolue ou au moins relative à l'issue de ces législatives anticipées afin d'imposer une cohabitation au président de la République à partir de juillet. Selon un sondage réalisé par l'Ifop pour LCI en date du 18 juin, le Rassemblement national récolte pour le moment 33% des intentions de vote au premier tour, suivi du NFP avec 28%. Le camp présidentiel prend du retard avec seulement 18% des intentions de vote.