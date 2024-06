Candidats aux législatives 2024 : qui représente l'union de la gauche chez vous ?

La campagne des élections législatives commence officiellement le 17 juin et à cette date tous les candidats seront connus. Mais la gauche unie sous la bannière du Nouveau Front populaire a déjà réparti ses candidats sur les 577 circonscriptions.

Si la campagne des élections législatives bat déjà son plein, elle commence officiellement ce lundi 17 juin. Les différents partis qui souhaitent avoir des députés à l'Assemblée nationale ont donc jusqu'au dimanche 16 juin, à 18 heures, pour faire connaître les candidats qu'ils veulent présenter dans chaque circonscription visée. La liste complète des candidats de chaque parti ou alliance en lice pour les législatives sera donc dressée par le ministère de l'Intérieur, le 17 juin au plus tôt.

Mais à gauche de nombreux candidats aux élections législatives sont déjà connus. La coalition du Nouveau Front populaire qui réunit plusieurs partis de gauche dont La France insoumise (LFI), le Parti socialiste (PS), le Parti communiste français (PCF) et Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), en plus de partis alliés, a déjà trouvé un accord sur la répartition des candidats dans toute la France. L'accord en question prévoit d'envoyer des candidats insoumis dans 229 circonscriptions, des socialistes dans 175 autres, des écologistes dans 92 territoires et des communistes dans les 50 restantes.

Chaque circonscription ne présentera donc qu'un seul candidat pour la gauche, qu'importe le parti politique auquel il appartient. L'accord conclu par les membres du Nouveau Front populaire donne l'avantage à La France insoumise qui compte plus de 50 circonscriptions en plus par rapport au Parti socialiste. La répartition a été faite en fonction des résultats des précédentes législatives et des chances de chaque parti de gagner dans les différentes circonscriptions face aux autres forces de gauche, mais aussi et surtout face à la majorité présidentielle, la droite et l'extrême droite. A noter que dans de nombreuses circonscriptions, ce sont les députés sortants qui sont réinvestis.

Trouvez le candidat et/ou le parti de l'union de la gauche représenté dans votre circonscription.

Le cas Adrien Quatennes fait tâche

De nombreux députés sortants sont reconduits par le Nouveau Front populaire pour les élections législatives de 2024. Mais quelques noms n'ont pas pu être reconduits, car remplacés par un élu d'une autre famille politique de gauche ou en raison de division au sein de l'union. Cela a été le cas pour l'écologiste Julien Bayou qui n'a pas été reconduit dans la 5ème circonscription de Paris. Les écologistes ne se sont pas montrés favorables à la reconduction de leur candidat qui est accusé de harcèlement et l'union s'est rangée de cet avis.

En revanche, cela a été moins simple pour l'investiture d'Adrien Quatennens dans la 1ère circonscription du Nord. L'élu, qui a été condamné pour violences conjugales et qui a un temps été écarté de l'hémicycle après sa condamnation dispose toujours du soutien de La France insoumise, mais sa candidature n'est pas bien vue par le reste du Nouveau Front populaire.

Le communiste Fabien Roussel disait au nom de son parti le 13 juin : "Nous n'apporterons pas notre soutien à un candidat qui a été condamné". Tandis que le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, a indiqué le 14 juin que les socialistes n'afficheront pas leur logo "sur les affiches et les tracts" d'Adrien Quatennens. Résultat : l'élu est reconduit, mais pas sous la bannière du Nouveau Front populaire.

Et qui sont les autres candidats aux législatives ?

Si à gauche la liste des candidats est déjà bien avancée, pour la majorité, la droite et l'extrême droite tous les noms des candidats pourraient ne pas être connus avant le 17 juin. Certaines alliances étant en cours de construction, les discussions risquent de se poursuivre jusqu'au dernier moment pour savoir qui enverra quel candidat dans chacune des 577 circonscriptions à conquérir. Vous pourrez retrouver l'intégralité des candidats aux législatives sur cette page lorsqu'ils seront connus.