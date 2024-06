Résultat du Rassemblement National aux législatives : une victoire mais pas de majorité pour gouverner ?

A quelques jours du premier tour des élections législatives, organisé dimanche 30 juin 2024, la tendance des sondages donne le RN de Jordan Bardella en mesure de l'emporter.

Grand vainqueur des élections européennes, le Rassemblement National, plébiscité par 31,3% des votants le 9 juin dernier, espère désormais faire main basse sur les élections législatives anticipées des dimanche 30 juin et 7 juillet prochains. Le parti présidé depuis 2021 par Jordan Bardella comptait 89 députés à l'Assemblée nationale avant que le président de la République, Emmanuel Macron, ne décide de dissoudre l'Assemblée Nationale dans la foulée des résultats des élections européennes. Arrivée en tête dans plus de 32 000 communes françaises (sur 35 000) le 9 juin, l'extrême-droite pourrait s'octroyer 3 fois plus de sièges dans le futur hémicycle.

C'est en tout cas ce que laissent présager les sondages. Les derniers en date attribuent autour de 32% des intentions de votes au Rassemblement national à l'occasion du premier tour des élections législatives. S'il reste en tête, avec quelques points de plus que le Front Populaire, le parti fondé par Jean-Marie Le Pen est parfois au coude à coude avec la gauche. La dynamique de l'extrême-droite demeure toutefois plutôt solide à quelques jours du premier tour des législatives.

Si ces prévisions se confirmaient dans les urnes lors du dernier dimanche du mois de juin, l'extrême-droite pourrait arriver en tête dans un très grand nombre des 577 circonscriptions du pays. Très soutenu dans les territoires ruraux, le parti porté par Marine Le Pen lors des élections présidentielles de 2022 a de fortes chances d'obtenir des scores historiques dans plusieurs circonscriptions dès le 30 juin et peut-être même faire élire quelques députés dès le premier tour.

Mais le RN voit plus loin, et si le rapprochement avec quelques figures des Républicains s'est fait à la marge, c'est bien la majorité absolue à l'Assemblement Nationale – soit 289 sièges – qu'il vise pour pouvoir placer l'un des siens à la tête du gouvernement et ainsi peser de tout son poids sur le pouvoir législatif.

Sur ce point, les projections des sondeurs sont unanimes : le RN ne semble pas en mesure de remporter suffisamment de circonscriptions au 2e tour et d'obtenir suffisamment de députés. Jordan Bardella devrait se contenter d'une majorité relative sans alliés. Ce qui signifie que l'extrême droite, sans coalition, ne pourrait pas composer de gouvernement.