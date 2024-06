Résultat du Front Populaire aux législatives : la gauche peut-elle gouverner ?

A quelques jour du premier tour des élections législatives, programmé le dimanche 30 juin, les sondages laissent entrevoir le scénario d'une grosse performance électorale pour la gauche et son Nouveau front populaire.

Il n'aura pas fallu longtemps, au lendemain des élections européennes du 9 juin 2024, lesquelles ont vu le Rassemblement National arriver en tête des suffrages avec 31,3% des voix, pour voir la gauche se rassembler. Face à la menace de l'extrême-droite, dont les idées sont radicalement opposées aux leurs, les différents partis de gauche ont décidé de s'unir sous la bannière du Front Populaire. Un nom emprunté au Front Populaire de 1936 né avant les élections législatives pour contrer la "menace fasciste". Près de 90 ans plus tard, les forces de gauche, à commencer par la France Insoumise et le Parti socialiste, ont donc choisi de proposer un programme commun pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet.

Éparpillées lors des élections européennes – avec des résultats plus ou moins convaincants (13,8% pour la liste Réveiller l'Europe de Raphaël Glucksmann ou encore 9,9% pour la liste de la France Insoumise menée par Manon Aubry et 5,5% pour la liste EELV portée par Marie Toussaint) -, les différentes forces de gauche, malgré quelques chamailleries, sont parvenues à s'entendre pour ne faire qu'un dans une très grande majorité des 577 circonscriptions.

Cette unité, certes fragile, suscite bien une réception notable dans l'opinion. Le Front Populaire, porté par les plus grandes figures actuelles de la gauche (Mélenchon, Bompard, Aubry, Faure, Autain, Tondelier…), jouit d'une excellente dynamique dans les sondages. Crédité de 22% des intentions de votes le 10 juin, au lendemain des européennes, il atteint 28% une semaine plus tard, le 17 juin, selon un sondage de l'institut Ifop. S'il demeure derrière le RN, le Front Populaire a sérieusement réduit l'écart avec l'extrême-droite, passé de 12 à 5 points en l'espace de huit jours.

Au deuxième tour de ces législatives, le 7 juillet, la gauche rassemblée pourrait bien profiter d'hypothétiques barrages au RN pour doubler ou tripler le nombre de ses élus à l'Assemblée nationale. Il est probable que des candidats Divers Gauche, mais également de la majorité présidentielle appellent à voter contre le RN dans le cas où le candidat du Nouveau front populaire engagé dans un duel avec l'extrême droite n'est pas un candidat de LFI. Le parti de Jean-Luc Mélenchon est considéré par l'immense majorité des voix du centre, qui s'élèvent dans cette campagne, comme un parti d'extrême gauche, jugé même par ces derniers comme "hors du champ républicain". C'est sur ce sujet que l'équation des résultats des ces élections législatives se joue pour la gauche : quelle sera la réserve de voix pour les candidats PS, EELV, PCF ou LFI ?

Pour l'heure, les projections attribuent entre 190 et 235 sièges de députés aux représentants du Front Populaire. Ce n'est évidemment pas suffisant pour obtenir la majorité absolue – fixée à 289 sièges – mais cela permettra-t-il de battre l'extrême-droite et d'obtenir une majorité relative ? La dynamique favorable au Front Populaire peut le laisser envisager surtout que le Rassemblement National aura possiblement du mal à trouver des alliés dans l'entre deux tours des législatives. Dans ce cas, la gauche réunie peut se prendre à rêver de majorité absolue ou de coalition, pour gouverner dans quelques semaines. Ce qui serait une première depuis le gouvernement Cazeneuve en 2017, sous la présidence du socialiste François Hollande.