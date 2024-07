Futur gouvernement, en direct : les mots durs des ministres contre Macron

Après sa lettre adressée aux Français, Emmanuel Macron ne semble pas pressé à l'idée de constituer un nouveau gouvernement, ni d'annoncer un éventuel calendrier pour clarifier les choses. Une situation qui a commence à faire grincer des dents en interne, notamment chez ses ministres.

En direct

09:53 - La démission d'Attal acceptée par Macron avant le 17 juillet ? D'après les informations de Politico, Emmanuel Macron devrait accepter la démission de Gabriel Attal, au plus tard le mercredi 17 juillet 2024. "C’est ce qu’a laissé entendre hier Emmanuel Moulin, le directeur de cabinet du Premier ministre, aux dircabs des autres ministères" nous apprend le média. En effet, le calendrier est serré puisque dès le lendemain, l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale aura lieu. Et pour les ministres élus - dont fait partie Gabriel Attal - qui souhaitent être députés et peser à l'Assemblée, en s'inscrivant notamment dans les commissions à des postes-clés, la date limite pour la constitution des groupes est fixée au 18 juillet 2024 ! Sous réserve de l'acceptation de leur démission par Emmanuel Macron.

09:32 - "C'est le bordel et Macron adore ça (..) plus personne ne peut le blairer" Toujours dans l'incertitude sur leur avenir, certains ministres commencent à perdre patience dans l'entourage proche d'Emmanuel Macron après la publication de sa lettre dans la presse régionale, dans laquelle il s'adresse aux Français et indique vouloir "laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir des compromis avec sérénité et respect de chacun". "C'est le bordel !" indique une source au sein du gouvernement à BFMTV. "Et Macron adore ça. On est tous à sa merci, il ne va pas se priver pour nous rappeler que c'est le maître des horloges, et qu'il nous démet quand il veut. C'est d'ailleurs pour ça qu'au sein de la majorité, plus personne ne peut le blairer" assène-t-il, des propos relayés par BFMTV.

09:16 - "Un espoir que la démission du Premier ministre soit enfin acceptée" "Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de Conseil des ministres vendredi ou lundi, sinon ça ferait pas de Conseil des ministres pendant quinze jours" indique un ministre auprès de BFMTV. En effet, si ce Conseil des ministre venait à être programmé, l'équipe gouvernementale aurait "un espoir que la démission du Premier ministre soit enfin acceptée" poursuit un conseiller. Alors que les nominations pour la rentrée ne peuvent être validées que lorsqu'un gouvernement est démissionnaire, "là, il y a des préfets en attente de nomination, comme chaque été" relaye le média. Alors qu'en règle générale, "les conseils de nomination se font fin juin début juillet, pour des raisons fonctionnelles, et permettre aux gens de s’organiser avant la rentrée".

09:03 - Quels ministres présents le 14 juillet ? "Le président n'en a rien à faire" En 2023, Elisabeth Borne avait nommé un nouveau gouvernement le 20 juillet. Des souvenirs qui trottent dans la tête des actuels ministres. Une habitude presque, que regrettent certains au moment de savoir qui sera sur la photo du 14 juillet cette année, le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ? "Le président n'en a rien à faire de ça, l’an dernier on se posait tous la question de la photo du 14 juillet (...) Finalement tout le monde était là alors que quelques jours après, c’était fini pour eux" rappelle la conseillère d'un ministre qui l'a vécu l'an passé à BFMTV.

08:45 - Un membre du gouvernement furieux contre Emmanuel Macron Si Emmanuel Macron assure que "le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine" dans l'attente d'une "majorité solide" comme il l'espère toujours, il pourrait bien être lâché par plusieurs de ses ministres. "Je ne serai pas sur la tribune ministérielle le 14 juillet" a déjà décidé un membre du gouvernement comme le relaye BFMTV. "C’est ridicule, quel message on enverrait aux Français ? Que tout continue comme avant ? Si on donne l’impression de tordre l’élection, en se maintenant ou via une alliance, cela donnera le sentiment qu’on s’accroche à un pouvoir et ce sera politiquement dévastateur" regrette-t-il.

08:32 - La date butoir du 18 juillet dans toutes les têtes Toujours d'après BFMTV, un membre de l'exécutif indique que Gabriel "Attal a dit ok, mais jusqu'au 17 seulement". Un timing serré qui s'explique. En réalité, pour les ministres élus - dont fait partie Gabriel Attal - qui souhaitent être députés et peser à l'Assemblée, en s'inscrivant notamment dans les commissions à des postes-clés, la date limite pour la constitution des groupes est fixée au 18 juillet 2024 ! Sous réserve de l'acceptation de leur démission par Emmanuel Macron. Désormais, le temps presse et les voix de ces fameux ministres élus pourraient bien compter au moment de voter des textes contestés, d'ou le calendrier relativement serré pour Emmanuel Macron. "Et moi, je veux siéger" aurait dit l'actuel Premier ministre. Un proche de Gabriel Attal confie même à BFMTV que ce dernier "n'a pas lâché l'idée de prendre la présidence du groupe Renaissance".

08:21 - "Il y a une lassitude générale (..) chacun attend de voir qui sera viré" "Plaçons notre espérance dans la capacité de nos responsables politiques à faire preuve de sens de la concorde et de l’apaisement dans votre intérêt et dans celui du pays. Notre pays doit pouvoir faire vivre, comme le font tant de nos voisins européens, cet esprit de dépassement que j’ai toujours appelé de mes vœux" disait Emmanuel Macron dans sa lettre adressée aux Français publiée dans la presse régionale ce mercredi. Toutefois, plusieurs membres de l'équipe gouvernementale d'Emmanuel Macron s'accordent à dire qu'une "lassitude générale" s'est installée au fil des années. "Personne n’a eu le temps de digérer la dissolution et on a tous dû repartir en campagne. Là, ça redescend et donc il y a un contre-coup qui s’installe. Pour ceux qui sont là depuis le début, c’est des sensations déjà vécues lors des remaniements où tout s’arrête et chacun attend de voir qui sera viré" explique une source gouvernementale à BFMTV.

08:10 - "On est nombreux à faire pression pour que le président nous libère" Si dans sa lettre, Emmanuel Macron reconnait que les élections législatives ont été "marquées par une demande claire de changement et de partage du pouvoir', ce qui oblige les forces républicaines "à bâtir un large rassemblement", force est de constater que le message ne semble pas passer en interne. Le président de la République y est vivement critiqué. "On a manqué d’humilité dans nos éléments de langage, les électeurs ont voulu sanctionner le président et s’il ne prend pas sa paume, ce serait un problème" indique un ministre auprès de BFMTV. "On est nombreux à faire pression pour que le président nous libère, on est plus légitimes, on n’a plus de majorité. Il faut que ça s’arrête!" abonde un deuxième.

08:04 - "Il y a un côté ridicule. Le bazar chez nous, ça n'est pas la première fois" Quel gouvernement après la défaite de la majorité présidentielle aux législatives ? Motus et bouche cousue chez Emmanuel Macron. Une situation qui commence à déranger en interne. "Je ne crois pas que le président nomme un gouvernement avant les JO parce qu’il lui faut déjà six mois pour choisir la couleur de sa cravate" regrette une députée auprès de BFMTV. "Il y a un côté ridicule c’est certain, mais on n’est plus à ça près. Le bazar chez nous, ça n’est pas la première fois. Mais chacun peut comprendre que ça prend du temps. La situation est inédite et la suite imprévisible" relève toutefois un conseiller ministériel.