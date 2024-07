Nouveau gouvernement : début officiel de la "trêve politique", l'opposition en décide autrement

15:40 - La gauche continue les discussions

A gauche, "la trêve politique" ne semble pas à l'ordre du jour. Hier soir, le PS a tenu un conseil pendant près de trois heures lors duquel la question de l'alliance avec LFI était au cœur des discussions, selon Politico. De plus, les quatre chefs de file du NFP, Olivier Faure, Manuel Bompard, Marine Tondelier et Fabien Roussel se sont aussi retrouvés hier après-midi pour une révision en visio. Ils auraient également échangé Lucie Castets. On prépare "les prochains jours et la rentrée", a indiqué hier l’Insoumis Manuel Bompard. Dans Le Monde, Olivier Faure a évoqué la nécessité d'"échafauder l’agenda du changement".