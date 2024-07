Nouveau gouvernement : la gauche accuse Macron de "sabotage" et accentue la pression

15:12 - Budget 2025 : Marine Tondelier accuse Emmanuel Macron de "sabotage"

La secrétaire nationale d'EELV somme Emmanuel Macron de nommer rapidement un Premier ministre du Nouveau Front Populaire. "A partir de maintenant, s'il refuse, c'est du sabotage parce qu'on sait que dans les services des ministères actuellement, on prépare le budget, et que si on est nommé dans trois semaines, on pourra faire moins de choses que si on est nommé maintenant", a pointé Marine Tondelier, ce samedi à Lille, où elle accompagnait Lucie Castets.

L'écologiste craint que le président attende la fin des Jeux paralympiques pour nommer le nouveau gouvernement. "Le 15 septembre, ce sera quasiment trop tard pour plein de choses" concernant le projet de loi de finances, déplore Tondelier.