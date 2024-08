Nouveau gouvernement : la trêve olympique terminée, la pression monte pour Macron

Les Jeux olympiques de Paris 2024 se sont achevés ce dimanche soir, et avec eux la trêve olympique et politique décrétée par Emmanuel Macron. Le compte à rebours s'accélère alors pour le président qui doit nommer un nouveau Premier ministre.

L'essentiel Les Jeux olympiques se sont terminés ce dimanche soir signant ainsi la fin de la trêve olympique. Selon un proche du président auprès du Parisien, la nomination d'un nouveau Premier ministre et de son équipe gouvernementale pourrait intervenir "autour du 15 août", soit cette semaine.

Le président pourrait pourtant être tenté de prolonger cette trêve olympique. Un potentiel Conseil des ministres, un temps esquissé pour ce lundi, a été écarté.

Pour le poste de Premier ministre, Emmanuel Macron cherche toujours le profil idéal. Un homme ou une femme "consensuel(le)", qui ait "de la bouteille", et "qui plaise à la gauche comme à la droite", entre autres.

Pour l'heure, trois candidats ont officiellement manifesté leur intérêt pour Matignon : Xavier Bertrand (LR), Lucie Castets (NFP) et Bernard Cazeneuve (La Convention). Dans le même temps, les noms de profils plus techniques sont cités : Jean-Louis Borloo et Michel Barnier.

13:49 - 17" d'avance Cristina Tonetti poursuit son effort et a réussi à se constituer un matelas d'une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. 13:34 - "Il y aura une forme d’indulgence post-JO mais qui ne durera pas longtemps" La trêve olympique est terminée. Si Emmanuel Macron aimerait garder l'esprit d'unité insufflé par les Jeux, cela ne pourra pas durer longtemps. "Il y aura une forme d’indulgence post-JO mais qui ne durera pas longtemps. Ça va décrisper le jeu dans le sens où l’idée qu’on travaille ensemble sera moins saugrenue. Mais ce n’est pas parce qu’on est allé prendre des selfies devant la vasque avec la moitié de Paris que tout à coup on va faire une coalition", explique un cadre macroniste selon l'AFP. Emmanuel Macron pourrait avoir à se décider avant le début des Jeux paralympiques. 12:04 - Les tensions entre LFI et la majorité présidentielle reprennent de plus belle La trêve olympique à peine terminée, les divergences politiques reprennent du terrain. "Il y a une médaille d’or qu’on a oublié d’attribuer, c’est celle de l’indécence et de l’anti-France pour La France insoumise", a déclaré Prisca Thevenot, porte-parole du gouvernement, sur Sud Radio. Elle a ainsi répondu à une député LFI qui a qualifié la France de "pays islamophobe" pour avoir interdit le port du voile aux athlètes. "La France insoumise a un discours anti-France en permanence sur tout, sur les forces de l’ordre, sur la justice sur le rapport aux médias (et) sur la laïcité", a-t-elle ajouté. Cela confirme l'exclusion de tout compromis entre les deux camps en vue de former un gouvernement. La porte-parole du gouvernement a cependant souhaité "pouvoir faire une coalition avec les forces républicaines, qui vont de la social-démocratie aux LR historiques". Elle a précisé que cela pourrait prendre du temps : "une coalition ne se fait pas en quelques jours". 11:15 - Le conseil des ministres bien repoussé Le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal se charge toujours des affaires courantes et aucune date officielle pour la fin de cette mission n'a été fixée. Un Conseil des ministres, un temps envisagé pour ce lundi, n'a finalement pas eu lieu. Le président préfère recevoir ce 12 août à l'Elysée "des représentants de ceux qui ont contribué à faire de ces Jeux une réussite". 10:45 - La trêve olympique s'achève Ce dimanche a marqué le jour de la clôture des JO de Paris, même si les Jeux paralympiques débuteront le 28 août. Cela va de paire avec la fin de la trêve politique souhaitée par Emmanuel Macron. Dans un entretien à l'Equipe, Emmanuel Macron a affirmé que la dissolution de l’Assemblée nationale n’avait pas "gâché" les JO et que c'était "plus responsable de clarifier" la situation politique française avant le début de l’événement. Emmanuel Macron a aussi fait une corrélation entre la situation politique et le déroulé des jeux : "le message qu’ont envoyé les Français est très cohérent avec les Jeux : travaillez ensemble. C’est ce qu’ils ont dit aux forces politiques" à l'issue des élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet dernier. "Quand on a des objectifs communs, quand on travaille ensemble, rien n'est insurmontable", a-t-il ajouté.

Dans quel délai le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ?

Emmanuel Macron a réclamé une "trêve politique" le temps des Jeux olympiques, alors que le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné le 16 juillet. Le président de la République a estimé qu'aucun nouveau gouvernement ne serait nommé avant la "mi-août", préférant la "stabilité" le temps de JO de Paris 2024.

Compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est fixé pour mission de trouver un Premier ministre capable de rassembler l'adhésion d'au moins 289 députés, pour assurer une stabilité. Il en va de même des ministres que ce dernier devra ensuite proposer. Le cas contraire, le nouveau gouvernement serait exposé dans son ensemble à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer.

Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron va devoir ménager toutes les sensibilités, de gauche évidemment, du centre naturellement, mais aussi de droite. Si le NFP est arrivé en tête, le chef de l'État a déjà exclu de gouverner avec les députés LFI. Exit donc cette soixantaine d'élus, qui pourrait être compensée par la soixantaine de LR qui devraient à nouveau intégrer le palais Bourbon. Trouver des personnalités qui conviennent aux écologistes, socialistes, communistes, macronistes et républicains ne sera pas chose aisée. Sans parler des points programmatiques sur lesquels tout le monde devra se mettre d'accord. Les négociations s'annoncent encore longues et complexes. Autant dire que Gabriel Attal devrait faire du rab…

Alors, si le nom du remplaçant de Gabriel Attal commençait à prendre des allures de secret de polichinelle, le président de la République pourrait accélérer sur ce dossier. Selon les informations du Parisien, Emmanuel Macron pourrait désigner le nom du nouveau locataire de Matignon "autour du 15 août", "sans exclure que ça puisse aller plus vite". Finalement, selon Politico, le Conseil des ministres un temps évoqué le 12 août n'est plus d'actualité. Compte-tenu de l'emploi du temps relativement chargé du chef de l'Etat, attendu à Brégançon pour plusieurs commémorations, le statut quo pourrait se prolonger au moins jusqu'au 18 août, voire jusqu'à la fin du mois d'août.

Quel pourrait être le profil du futur Premier ministre ?

Emmanuel Macron profite d'une pause estivale depuis le fort de Brégançon pour donner de nouveaux indices au sujet du profil du nouveau Premier ministre. Des éléments clairs se dégagent désormais, pour celui ou celle, qui prendra la suite de Gabriel Attal. Le chef du gouvernement devra être "un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite", peut-on lire dans les colonnes du Monde. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation". Voilà là, un indice important sur la composition du nouveau gouvernement et sur sa couleur politique. Notamment après le refus d'Emmanuel Macron de voir à Matignon la candidate du NFP, Lucie Castets. Le journal Le Monde révèle également que la posture de "l'omniprésent", adoptée par Emmanuel Macron pourrait désormais se transformer en "attitude miterrandienne".

Mercredi 31 juillet, nos confrères de Politico indiquaient également qu'une autre option pourrait retenir l'attention d'Emmanuel Macron, même si la cote de Xavier Bertrand semble plus haute que jamais dans la course à Matignon. Un ministre leur confie qu'un profil "retiré de la vie politique", "en tout cas plus proche de la fin que du début" de sa carrière pourrait tenir la corde. Il cite notamment les anciens ministres issus de la droite républicaine : Michel Barnier ou Jean-Louis Borloo.

Le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, lui, est même soutenu par plusieurs personnalité du centre et de la droite. "C'est un grand républicain parmi les Républicains et un grand président de région" déclarait à ce sujet Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Ville, le 30 juillet dernier. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin parlait lui "d'un un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France", un jour plus tôt. Concernant le principal intéressé, il n'existe pas de contact direct avec le président de la République. Bertrand et Macron échangent, certes, mais par "des émissaires" selon les informations du Parisien.

Le président de la République consulte au moins sur un deuxième nom pour le poste de Premier ministre, il s'agit de Bernard Cazeneuve. L'ex-locataire de Matignon sous François Hollande reste toutefois beaucoup moins médiatisé que Xavier Bertrand, et beaucoup plus discrets sur ses nouvelles aspirations politiques. Pour autant, selon les informations du Parisien, ce dernier a récemment échangé avec le chef de l'Etat "qu'il avait déjà vu en toute discrétion à l'Elysée au printemps (bien avant la dissolution). Un profil qui pourrait tout à fait satisfaire la dimension consensuelle recherchée par Emmanuel Macron pour remplacer Gabriel Attal.

Dimanche 4 août, la ministre démissionnaire chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes, Aurore Bergé a également évoqué trois noms issus des Républicains pour occuper le poste de Premier ministre en lieu et place de Gabriel Attal. Sans surprise, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Puis Michel Barnier, ancien ministre dont nous vous parlions dans cet article le 31 juillet dernier dans le cadre d'un éventuel Premier ministre technique. Enfin, le nom de Gérard Larcher, actuel président du Sénat a aussi été cité par Aurore Bergé pour intégrer Matignon. Les trois "ont une expérience solide de gouvernement, du Parlement, et du compromis", estime la ministre macroniste, issue de la droite.