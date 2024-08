Nouveau premier ministre : la riposte du NFP face aux plans de Macron

Emmanuel Macron a fermement écarté l'option d'un gouvernement du NFP après une première vague de consultations et veut de nouveau s'entretenir avec certaines forces politiques. La gauche qui dénonce un "déni de démocratie" et une "dérive illibérale" prépare sa contre-attaque.

L'essentiel Toujours pas de Premier ministre en vue. Alors qu'une nomination était attendue sous peu, Emmanuel Macron relance des consultations de mardi 27 août pour arrêter un nom.

Alors que la gauche exige de voir sa candidate, Lucie Castets, nommée Première ministre à la tête d'un gouvernement du Nouveau Front populaire (NFP), Emmanuel Macron a écarté l'option d'un gouvernement de gauche qui "serait immédiatement censuré" invoquant la "stabilité institutionnelle" pour justifier sa décision.

Les nouvelles consultations sur le nom du Premier ministre et la composition du gouvernement doivent se faire sans LFI et sans le RN. Mais les forces du NFP refusent de prendre part aux échanges : Marine Tondelier pour les Ecologistes et Olivier Faure pour le PS et Fabien Roussel pour le PCF. Ils dénoncent une "parodie" et un "déni de démocratie" ou encore le "vol" des élections législatives.

09:13 - Une motion de destitution déposée par LFI LFI a confirmé dans un communiqué publié lundi soir qu'il déposera une motion de destitution contre Emmanuel Macron. Le document sera présenté aux députés du bureau de l'Assemblée nationale "conformément à l'article 68 de la Constitution". Le parti reproche au chef de l'Etat d'avoir pris une "décision d'une exceptionnelle gravité" avec le refus de former un gouvernement du NFP. "Il ne reconnait pas le résultat du suffrage universel qui a placé le Nouveau Front Populaire en tête des suffrages. Il refuse de nommer Lucie Castets Première ministre", regrette avec colère le parti. 09:04 - Fabien Roussel appelle à "une grande mobilisation populaire" "Un coup de force antidémocratique" dénonce de son coté Fabien Roussel, à la tête du PCF. En réponse à Emmanuel Macron, le communiste appelle à "une grande mobilisation populaire" dans les "prochains jours" pour permettre à la gauche d'imposer sa décision en raison de sa majorité numérique à l'Assemblée nationale. 09:00 - Olivier Faure promet la censure de "toute prolongation du macronisme" Le patron du PS refuse lui aussi de se rendre aux nouvelles consultations à l'Elysée disant ne pas vouloir être "complice d'une parodie de démocratie" sur France 2. Face à un Emmanuel Macron qui "ne veut pas de l'application du programme du NFP", qui a pourtant gagné les élections législatives rappelle le socialiste, il menace de porter et soutenir des motions de censure : "Nous censurerons toute prolongation du macronisme. Il n'est pas question un seul instant de devenir les supplétifs du macronisme et faire en sorte que nous prolongions ce qui s'est fait depuis sept ans. Les Français appellent à un changement". "Leur problème n'est pas seulement LFI mais la gauche, les Français, le vote, parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'un vote ne leur donne pas la responsabilité. C'est pile je gagne, face tu perds, c'est ça la démocratie selon Emmanuel Macron et ses amis" ajoute agacé le député socialiste. 08:55 - Macron "obsédé par le fait de garder la main" fustige Tondelier Marine Tondelier, patronne du parti Ecologistes et une des figures de proue du NFP dénonce un "simulacre" de démocratie au sujet des nouvelles consultations voulues par Emmanuel Macron et auxquelles elle refuse de participer. "Tout ce qu'on avait à lui dire on lui a déjà dit. Le président confond consultations et communication. Il est obsédé par le fait de garder la main" a-t-elle déclaré sur Franceinfo. Après le refus du chef de l'Etat de nommer un Premier ministre puis un gouvernement de gauche, Marine Tondelier alerte : "On est en train de se faire voler cette élection" et estime que "si un président d'extrême droite faisait la même chose, tous les observateurs crieraient au scandale". 08:50 - Un nouveau cycle de consultations avec des sièges vides Emmanuel Macron entame une nouvelle vague de consultations avec les forces politiques ce mardi 27 août en vue de la nomination du Premier ministre. Sont conviés les responsables de partis, à l'exception des représentants de LFI, du RN et de son allié Eric Ciotti, mais aussi des "personnalités se distinguant par l'expérience du service de l'Etat et de la République". Seulement, plusieurs invitations resteront sans réponse notamment celles envoyées aux partis du NFP : le PS, le PCF et les Ecologistes ont refusé de se rendre une nouvelle fois à l'Elysée après l'annonce du chef de l'Etat écartant la nomination d'un gouvernement de gauche. 26/08/24 - 23:50 - Lucie Castets invitée de France Inter Candidate désignée par le Nouveau Front populaire, Lucie Castets sera l'invitée de France Inter ce mardi 27 août à 7h30. Elle devrait notamment revenir sur la décision d'Emmanuel Macron de ne pas l'avoir nommé à Matignon en remplacement de Gabriel Attal. Pour l'heure, cette dernière n'a pas réagi à l'annonce du président contrairement à de nombreuses personnalités du NFP comme Marine Tondelier, Boris Vallaud, Manuel Bompard ou Fabien Roussel. 26/08/24 - 23:15 - Manon Aubry s'interroge sur la place de la démocratie en France L'annonce d'Emmanuel Macron ce lundi soir de refuser de nommer Lucie Castets a fait l'effet d'une bombe à gauche. Beaucoup de personnalités de l'alliance de gauche y sont allées de leur commentaire, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. Quant à l'eurodéputée LFI Manon Aubry, celle-ci s'est interrogée sur la place de la démocratie en France. "Sommes-nous encore en démocratie quand le président de la République refuse de reconnaître le résultat des urnes ?", a-t-elle demandé sur franceinfo. 26/08/24 - 22:45 - Le RN, LFI et Éric Ciotti non conviés aux prochaines consultations Plusieurs partis seront persona non grata aux prochaines consultations qui débutent ce mardi 27 août à l'Élysée. C'est le cas du Rassemblement national, de La France insoumise et d'Éric Ciotti, a indiqué un proche du président à l'Agence France-Presse, rapporte Le Figaro. Quant aux trois autres forces politiques du Nouveau Front populaire, à savoir le Parti communiste français, le Parti socialiste et les Écologistes qui ont fait savoir leur intention de ne pas se rendre à de nouvelles consultations, ce proche du président a rejeté sur eux "la responsabilité du blocage". 26/08/24 - 22:34 - Stéphane Séjourné appelle à de nouvelles négociations Secrétaire général du parti Renaissance, Stéphane Séjourné a appelé dans une déclaration à l'Agence France-Presse "les formations républicaines, dont les écologistes et les socialistes font partie, à rejoindre la table des négociations". Rappelant les propos tenus par le communiqué présidentiel, le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, a évoqué la censure "inéluctable" d'un gouvernement du NFP, avec ou sans ministre LFI. "Jean-Luc Mélenchon ne peut donc ni se trouver à la table du Conseil des ministres ni derrière le rideau", a-t-il déclaré. 26/08/24 - 22:00 - Pour Boris Vallaud, Macron "continue d'approfondir la crise" Nombreux sont les ténors du NFP à avoir réagi à l'annonce d'Emmanuel Macron de refuser un gouvernement du NFP. Tout comme ses prédécesseurs de l'alliance de gauche, Boris Vallaud a fustigé la décision du président, estimant que ce dernier "continue d'approfondir la crise qu'il a lui-même ouverte". Le chef de file des députés socialistes considère également que, malgré que la gauche soit arrivée en tête des élections législatives, Lucie Castets n'intègrera pas Matignon en qualité de Première ministre. "Il a dissous. La gauche est arrivée en tête. Il ne la nommera pas", a-t-il constaté sur X. 26/08/24 - 21:30 - François Ruffin appelle à "écarter Macron" François Ruffin ne prend pas de pincette à l'encontre d'Emmanuel Macron. Sur X (ex-Twitter), l'ancienne député LFI a qualifié le président de la République de "forcené de l'Élysée" et appelé le peuple à "écarter Macron au nom de la démocratie"; après sa décision de ne pas nommer de gouvernement NFP.

En savoir plus

Dans quel délai le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ?

Après la "trêve politique" respectée durant les Jeux olympiques, Le président de la République avait fixé le cap de mi-août pour le nomination d'un nouveau Premier ministre et en suivant du futur gouvernement. Mais plus d'un mois et demi après les élections législatives et alors alors que le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné le 16 juillet, la date de la nomination du Premier ministre n'est toujours pas arrêtée. Elle est toutefois attendue dans la semaine du 26 août, après les consultations d'Emmanuel Macron avec les différentes forces politiques, soit "à partir de mardi" 27 août comme l'avait indiqué l'Elysée. Mais faute d'accord, de nouveaux échanges pourraient être organisés avant l'annonce tant attendue.

Compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est fixé pour mission de trouver un Premier ministre capable de rassembler "la majorité la plus large et la plus stable possible", mais parvenir à former une majorité absolue de 289 députés s'avèrent impossible, à moins d'une coalition surprise. Il en va de même des ministres que ce dernier devra ensuite proposer. Le cas contraire, le nouveau gouvernement serait exposé dans son ensemble à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer.

Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron va devoir ménager toutes les sensibilités, de gauche évidemment, du centre naturellement, mais aussi de droite. Si le NFP est arrivé en tête, le chef de l'État a déjà exclu de gouverner avec les députés LFI. Mais Jean-Luc Mélenchon a ouvert la voie à un gouvernement de gauche sans ministres LFI et a piégé Emmanuel Macron à son propre jeu. Reste que l'opposition du camp présidentiel, de la droite et de l'extrême droite s'exprime toujours contre le programme du NFP, et non plus seulement les élus LFI. Trouver des personnalités qui conviennent aux écologistes, socialistes, communistes, macronistes et républicains n'est pas chose aisée. Sans parler des points programmatiques sur lesquels tout le monde devra se mettre d'accord.

Quel pourrait être le profil du futur Premier ministre ?

Emmanuel Macron a profité d'une pause estivale depuis le fort de Brégançon pour donner de nouveaux indices au sujet du profil du nouveau Premier ministre. Des éléments clairs se dégagent désormais, pour celui ou celle, qui prendra la suite de Gabriel Attal. Le chef du gouvernement devra être "un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite", peut-on lire dans les colonnes du Monde. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation". Voilà là, un indice important sur la composition du nouveau gouvernement et sur sa couleur politique. Notamment après le refus d'Emmanuel Macron de voir à Matignon la candidate du NFP, Lucie Castets.

Xavier Bertrand fait partie des principaux noms qui circulent pour Matignon. Le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, lui, est même soutenu par plusieurs personnalité du centre et de la droite. "C'est un grand républicain parmi les Républicains et un grand président de région" déclarait à ce sujet Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Ville, le 30 juillet dernier. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin parlait lui "d'un un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France", un jour plus tôt. Concernant le principal intéressé, il n'existe pas de contact direct avec le président de la République. Bertrand et Macron échangent, certes, mais par "des émissaires" selon les informations du Parisien.

Le président de la République consulte au moins sur un deuxième nom pour le poste de Premier ministre, il s'agit de Bernard Cazeneuve. L'ex-locataire de Matignon sous François Hollande reste toutefois beaucoup moins médiatisé que Xavier Bertrand, et beaucoup plus discrets sur ses nouvelles aspirations politiques. Pour autant, selon les informations du Parisien, ce dernier a récemment échangé avec le chef de l'Etat "qu'il avait déjà vu en toute discrétion à l'Elysée au printemps (bien avant la dissolution). Un profil qui pourrait tout à fait satisfaire la dimension consensuelle recherchée par Emmanuel Macron pour remplacer Gabriel Attal.

Dimanche 4 août, la ministre démissionnaire chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a également évoqué trois noms issus des Républicains pour occuper le poste de Premier ministre en lieu et place de Gabriel Attal. Sans surprise, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Puis Michel Barnier, ancien ministre dont nous vous parlions dans cet article le 31 juillet dernier dans le cadre d'un éventuel Premier ministre technique. Enfin, le nom de Gérard Larcher, actuel président du Sénat a aussi été cité par Aurore Bergé pour intégrer Matignon. Les trois "ont une expérience solide de gouvernement, du Parlement, et du compromis", estime la ministre macroniste, issue de la droite. Jean-Louis Borloo est aussi évoqué.